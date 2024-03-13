الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

قرارات جديدة من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية

قراران جديدان لمجلس الوزراء اليوم

عجز الموازنة الأمريكية يتفاقم إلى 828 مليار دولار في 5 أشهر

الملك يستقبل وزير خارجية إسبانيا في إطار جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

عاجل توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

نسيت كلمة المرور للبريد الإلكتروني.. إليك طريقة استعادته

القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

الاحتلال يقر باغتيال قيادي بحماس في غارة على صور اللبنانية

الأربعاء، 13-03-2024 03:07 م

البوليفارد يحصد جائزة "بيكاسو دور" الفضية عن حملة رمضان 2023 الإعلانية

web


الوكيل الاخباري - حصد البوليفارد مؤخراً الجائزة الفضية من جوائز "بيكاسو دور" السنوية في دورتها التاسعة عشرة، وذلك في فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية)، عن حملته الإعلانية لموسم رمضان 2023، والتي كان قد صممها بالتعاون مع شركة "وندرمان-عمّان"، التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، والتي تعمل تحت مظلة مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن.

اضافة اعلان


وتنطوي الجائزة على أهمية كبيرة؛ كونها تعبر عن التميز الإبداعي الذي يعد المحور الأساس لمختلف جوانب أعمال البوليفارد، بما فيها الجانب التسويقي، ولأنها تبرز حجم الاستثمارات التي ترصد له؛ لإيمانه بأهمية الاتصال التسويقي النوعي الذي يعكس مدى الالتزام بتقديم الأفضل للجمهور بما يؤثر في تجاربه ويثريها، وبما يرقى لمكانة البوليفارد.


وقد اختير البوليفارد للفوز بهذه الجائزة المرموقة وسط منافسة أشرفت عليها لجنة تحكيم دولية تألفت من خمسة متخصصين في مجال الإبداع والإعلان، برئاسة، أندرو رولينز، الخبير في الإعلان ومؤسس جوائز Epica ورئيسها التنفيذي، ورئيس اللجنة المعينة من قبل الرئيس الفخري لجائزة بيكاسو دور، آلان ويل، الخبير الفرنسي في الفن المعاصر والإبداع الإعلاني.


ويشار إلى أن البوليفارد كان قد استقطب خلال رمضان وعيد الفطر لعام 2023 ما يقارب نصف مليون زائر، مبرهناً مع أمسياته وفعالياته التي قدمها تحت شعار "ثلاثون ليلة وليلة" وبنكهة شرقية أصيلة، وضمن أجواء استثنائية أتاحت الفرصة لقضاء أمتع الأوقات مع خيارات تذوق متنوعة، على مكانته كأولى الوجهات الترفيهية والسياحية في عمّان.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
New-One-UI-6.1-Update-Brings-Galaxy-AI-to-More-Galaxy-Devices-News-Thumb-1440x960

سامسونج تُتيح ميّزات Galaxy AI في المزيد من أجهزة Galaxy بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1

9202319125156366587046

"حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من مجلة إيميا فاينانس"

WhatsApp Image 2024-03-12 at 3.43.02 PM

إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

430104038_906435368154910_2201159185233629824_n

شركة "جورامكو" تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لصيانة الطائرات MRO Middle East 2024 بنجاح

8

"المركزية تويوتا" تعلن أسماء الأطفال الفائزين بالنسخة السابعة عشرة من مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام"

WhatsApp Image 2024-03-12 at 11.52.12 AM

شركة سنيورة للصناعات الغذائية تصدر سندات قرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي

أخبار متعلقة
22024514336646711020

"المركزية تويوتا" تُطلِق حملة رمضانية مميزة لعملائها بخصومات تصل إلى 10000 دينار

WhatsApp Image 2024-02-25 at 3.09.58 PM

شركة "ماجد الفطيم" تطلق حملة كارفور الأردن "بجانبك في رمضان"