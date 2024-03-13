البوليفارد يحصد جائزة "بيكاسو دور" الفضية عن حملة رمضان 2023 الإعلانية

الوكيل الاخباري - حصد البوليفارد مؤخراً الجائزة الفضية من جوائز "بيكاسو دور" السنوية في دورتها التاسعة عشرة، وذلك في فئة اللوحات الإعلانية المبتكرة ضمن المول (المراكز التجارية)، عن حملته الإعلانية لموسم رمضان 2023، والتي كان قد صممها بالتعاون مع شركة "وندرمان-عمّان"، التي تعتبر أكبر شركة اتصال وتقنيات رقمية في المملكة، والتي تعمل تحت مظلة مجموعة ميناكوم للاتصال التسويقي-الأردن.

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وتنطوي الجائزة على أهمية كبيرة؛ كونها تعبر عن التميز الإبداعي الذي يعد المحور الأساس لمختلف جوانب أعمال البوليفارد، بما فيها الجانب التسويقي، ولأنها تبرز حجم الاستثمارات التي ترصد له؛ لإيمانه بأهمية الاتصال التسويقي النوعي الذي يعكس مدى الالتزام بتقديم الأفضل للجمهور بما يؤثر في تجاربه ويثريها، وبما يرقى لمكانة البوليفارد.



وقد اختير البوليفارد للفوز بهذه الجائزة المرموقة وسط منافسة أشرفت عليها لجنة تحكيم دولية تألفت من خمسة متخصصين في مجال الإبداع والإعلان، برئاسة، أندرو رولينز، الخبير في الإعلان ومؤسس جوائز Epica ورئيسها التنفيذي، ورئيس اللجنة المعينة من قبل الرئيس الفخري لجائزة بيكاسو دور، آلان ويل، الخبير الفرنسي في الفن المعاصر والإبداع الإعلاني.



ويشار إلى أن البوليفارد كان قد استقطب خلال رمضان وعيد الفطر لعام 2023 ما يقارب نصف مليون زائر، مبرهناً مع أمسياته وفعالياته التي قدمها تحت شعار "ثلاثون ليلة وليلة" وبنكهة شرقية أصيلة، وضمن أجواء استثنائية أتاحت الفرصة لقضاء أمتع الأوقات مع خيارات تذوق متنوعة، على مكانته كأولى الوجهات الترفيهية والسياحية في عمّان.



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