البوليفارد يستضيف معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner

الوكيل الإخباري- استضاف البوليفارد معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard's Corner، ضمن المساحة المخصصة لدعم المواهب الناشئة ومنحها فرصة الظهور أمام الجمهور، في واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العاصمة عمّان.





شهد المعرض مشاركة 45 فنانة وفنانًا ناشئًا من الفئة العمرية (5–14 عامًا)، قدموا أعمالًا فنية مستوحاة من عالم ديزني، في تجربة فنية عائلية تفاعلية جمعت بين الإبداع والخيال وروح الفن، وقدمت للزوار محتوى بصريًا قريبًا من الأطفال ومُلهمًا لمختلف الأعمار.



جاءت استضافة المعرض ضمن توجه البوليفارد المستمر لدعم المشهد الثقافي والفني المحلي، وتشجيع منصات الفن والتعليم الإبداعي، عبر احتضان مبادرات تسهم في تنمية ثقة الأطفال بقدراتهم الفنية، وتوفر لهم مساحة لعرض إنتاجهم والتفاعل مع الجمهور في بيئة مفتوحة وحيوية.



ومن خلال هذه المبادرات، يواصل البوليفارد تأكيد دوره بوصفه وجهة حضرية متكاملة، تتجاوز مفهوم التسوق والترفيه، لتكون منصة داعمة للإبداع، ومكانًا يجمع العائلة والفن والمجتمع ضمن تجربة واحدة.



