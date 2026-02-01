الأحد 2026-02-01 01:46 م

البوليفارد يستضيف معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner

البوليفارد يستضيف معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner
البوليفارد يستضيف معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner
 
الأحد، 01-02-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري- استضاف البوليفارد معرض Studio16 الفني للأطفال في The Boulevard’s Corner، ضمن المساحة المخصصة لدعم المواهب الناشئة ومنحها فرصة الظهور أمام الجمهور، في واحدة من أكثر الوجهات حيوية في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


شهد المعرض مشاركة 45 فنانة وفنانًا ناشئًا من الفئة العمرية (5–14 عامًا)، قدموا أعمالًا فنية مستوحاة من عالم ديزني، في تجربة فنية عائلية تفاعلية جمعت بين الإبداع والخيال وروح الفن، وقدمت للزوار محتوى بصريًا قريبًا من الأطفال ومُلهمًا لمختلف الأعمار.

جاءت استضافة المعرض ضمن توجه البوليفارد المستمر لدعم المشهد الثقافي والفني المحلي، وتشجيع منصات الفن والتعليم الإبداعي، عبر احتضان مبادرات تسهم في تنمية ثقة الأطفال بقدراتهم الفنية، وتوفر لهم مساحة لعرض إنتاجهم والتفاعل مع الجمهور في بيئة مفتوحة وحيوية.

ومن خلال هذه المبادرات، يواصل البوليفارد تأكيد دوره بوصفه وجهة حضرية متكاملة، تتجاوز مفهوم التسوق والترفيه، لتكون منصة داعمة للإبداع، ومكانًا يجمع العائلة والفن والمجتمع ضمن تجربة واحدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة حل طبيعي لمقاومة آثار الأطعمة المصنعة على الصحة

ل

شؤون برلمانية النائب القباعي عن نائب: هاجمني ولم يبقَ إلا أن يقيم الحد عليّ

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

عربي ودولي هزة أرضية بقوة 5.2 درجة جنوب إيران

تعبيرية

طب وصحة ماذا يفعل السهر بقلبك؟

صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

اقتصاد محلي صادرات الزرقاء التجارية تقترب من 34 مليون دينار خلال كانون الثاني

فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

طب وصحة فوائد الشاي الأخضر وأسراره الصحية على الجسم والعقل

لماذا لا يوجد "أنف مثالي" يناسب الجميع؟

منوعات لماذا لا يوجد أنف مثالي يناسب الجميع؟

العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين

أخبار محلية العمل تعلن عن 100 فرصة عمل جديدة للأردنيين



 






الأكثر مشاهدة