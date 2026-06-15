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البوليفارد يعرض مباريات النشامى في كأس العالم 2026

البوليفارد
البوليفارد
الإثنين، 15-06-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري-   احتفاءً بتأهّل المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، أطلقت شركة بوليفارد العبدلي سلسلة من الأنشطة التفاعلية والترويجية على امتداد البوليفارد، في خطوة تعكس دعمها للنشامى ومشاركة الجمهور هذه اللحظة التاريخية التي يترقّبها الأردنيون بكل فخر.

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وتتضمّن الأنشطة مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية والترفيهية المستوحاة من أجواء كرة القدم وكأس العالم، والموجّهة للأطفال والكبار على حدّ سواء، إلى جانب تزيين المساحات بتصاميم احتفالية تحمل العلم الأردني وعبارات تشجيعية للاعبي النشامى.


كما تشمل الأنشطة شراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث تتوفر المنتجات الرسمية الخاصة بالمنتخب الوطني في "The Boulevard’s Corner"، المساحة المخصّصة لاستضافة مبادرات وأنشطة المسؤولية المجتمعية في البوليفارد. كذلك تمّ تخصيص شاشة لعرض مباريات المنتخب الوطني الأردني، ابتداءً من مباراته الأولى يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران، ضمن أجواء جماهيرية تعزّز الحماس والانتماء وتتيح للزوّار متابعة مباريات النشامى والاحتفال بإنجاز التأهّل التاريخي.


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