البوليفارد يعرض مباريات النشامى في كأس العالم 2026

وتتضمّن الأنشطة مجموعة متنوعة من التجارب التفاعلية والترفيهية المستوحاة من أجواء كرة القدم وكأس العالم، والموجّهة للأطفال والكبار على حدّ سواء، إلى جانب تزيين المساحات بتصاميم احتفالية تحمل العلم الأردني وعبارات تشجيعية للاعبي النشامى.
كما تشمل الأنشطة شراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث تتوفر المنتجات الرسمية الخاصة بالمنتخب الوطني في "The Boulevard’s Corner"، المساحة المخصّصة لاستضافة مبادرات وأنشطة المسؤولية المجتمعية في البوليفارد. كذلك تمّ تخصيص شاشة لعرض مباريات المنتخب الوطني الأردني، ابتداءً من مباراته الأولى يوم الأربعاء الموافق 17 حزيران، ضمن أجواء جماهيرية تعزّز الحماس والانتماء وتتيح للزوّار متابعة مباريات النشامى والاحتفال بإنجاز التأهّل التاريخي.
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