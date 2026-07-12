البيروتي-الأردن يحصل على شهادتي ISO و HACCP العالميتين في سلامة الغذاء بعد ١٠ ايام من الافتتاح التجريبي

الوكيل الإخباري- أعلن مطعم البيروتي في الأردن عن حصوله على شهادتيISO و HACCP المعترف بهما دولياً في مجال سلامة الغذاء، في إنجاز يعكس التزامه الراسخ بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية منذ انطلاق عملياته التشغيلية في المملكة.

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ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من افتتاح البيروتي في عمّان ، ليؤكد حرص العلامة التجارية على ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في جميع عملياتها التشغيلية منذ اليوم الأول.



ويُعد البيروتي إحدى أبرز المطاعم في قطاع المطاعم والمقاهي اللبنانية، حيث انطلقت العلامة من دبي ونجحت في التوسع إقليمياً لتشمل عدة أسواق في المنطقة، مع فروع قائمة في الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر، إضافة إلى انطلاقها مؤخراً في الأردن ضمن خطط النمو والتوسع الإقليمي.



وتؤكد شهادة ISO 22000:2018 فعالية نظام إدارة سلامة الغذاء المطبق في المطعم وقدرته على ضمان سلامة المنتجات والخدمات عبر جميع مراحل الاستلام والتخزين والتحضير والإنتاج والتقديم ، فيما تعكس شهادة HACCP التزام البيروتي بتحديد وتحليل ومراقبة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.



وقد تم تحقيق هذه الاعتمادات من خلال تطبيق نظام متكامل لإدارة سلامة الغذاء يشمل المراقبة المستمرة، والتدريب المنتظم للكوادر، وإجراءات تقييم المخاطر، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية المعمول بها، بما يضمن تقديم تجربة غذائية آمنة وعالية الجودة للضيوف.



وبهذه المناسبة، أكدت إدارة شركة مراسي لخدمات الطعام والشراب الحاصلة على امتياز البيروتي في عمان -الاردن أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل خطوة مهمة ضمن مسيرة البيروتي نحو التميز التشغيلي وترسيخ ثقة العملاء، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء والجودة تشكلان جزءاً أساسياً من هوية البيروتي وتجربة الضيافة التي يقدمها.



وأضافت الإدارة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية البيروتي في الجمع بين أصالة المطبخ اللبناني وأعلى المعايير العالمية في التشغيل والجودة، بما ينسجم مع مكانة العلامة التجارية التي تواصل التوسع في المنطقة تحت شعار نقل روح بيروت وضيافتها إلى مختلف الأسواق.