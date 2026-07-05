البيروتي يحتفل بالافتتاح الرسمي لفرعه الجديد في عمّان بحضور شخصيات بارزة وإعلاميين ومؤثرين

ويُعد البيروتي من أبرز المطاعم المتخصصة في تقديم المطبخ اللبناني الأصيل، حيث نجح في ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة لعشاق المأكولات اللبنانية في المنطقة، جامعاً بين النكهات التقليدية وتجربة الضيافة العصرية الراقية.
وشهد حفل الافتتاح أجواءً مميزة عكست روح الضيافة اللبنانية التي يتميز بها البيروتي، حيث استمتع الحضور بتجربة مجموعة من أشهر أطباق البيروتي التي تم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة، إلى جانب جولة داخل المطعم للتعرف على تفاصيل التصميم والأجواء التي تجمع بين الأناقة والدفء والهوية اللبنانية الأصيلة، بما في ذلك المطبخ المفتوح النابض بالحيوية، حيث يمتزج الطهاة بتجربة الضيافة ليصبحوا جزءاً من المشهد والتجربة التي يعيشها الضيوف.
ويأتي افتتاح فرع عمّان ضمن مسيرة البيروتي في النمو والتوسع على مستوى المنطقة، حيث يسعى إلى تقديم تجربة استثنائية ترتكز على الجودة والتميز والاهتمام بأدق التفاصيل، مع المحافظة على أصالة المطبخ اللبناني وقيم الضيافة العربية.
وأعربت إدارة شركة مراسي لخدمات الطعام والشراب عن سعادتها بإطلاق المطعم رسمياً في الأردن، مؤكدة أن السوق الأردني يمثل محطة مهمة ضمن خططها الاستثمارية والتوسعية، وأن البيروتي سيقدم تجربة متكاملة تلبي تطلعات الزوار والعائلات ومحبي المطبخ اللبناني.
وقد حظي الافتتاح بتفاعل واسع من الحضور ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الضيوف بالأجواء المميزة وجودة الأطباق ومستوى الخدمة الرفيع، مؤكدين أن البيروتي يشكل إضافة نوعية إلى قائمة المطاعم والضيافة في العاصمة عمّان.
ويستقبل البيروتي ضيوفه يومياً في العبدلي – البوليفارد، مقدماً تجربة تجمع بين النكهات اللبنانية الأصيلة والضيافة الراقية في واحدة من أبرز الوجهات الحيوية في العاصمة.
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