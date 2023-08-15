البيطار: صيف زين 2023 حافل بالفعاليات والشراكات الاستراتيجية لتجسّد حضورها الدائم في كافة المناسبات

الوكيل الإخباري - أكّد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار والاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار، حرص شركة زين الأردن خلال صيف 2023، على التواجد في كافة الفعاليات والمناسبات في المملكة، لا سيما تلك التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين وتجذب السياح وزوّار المملكة، ليكون صيف زين لهذا العام حافلاً بالمهرجانات والتظاهرات الفنية والثقافية، والأنشطة الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى تجديد شراكاتها الاستراتيجية وتعاونها مع أبرز الجهات والمؤسسات في المملكة، داعياً الأردنيين وزوار المملكة إلى الاستمتاع بأجندة الفعاليات الحافلة التي تقام في المملكة خلال هذه الفترة.

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وأشار البيطار إلى دعم شركة زين لأضخم فعاليات المملكة منذ بداية شهر حزيران، والتي ستستمر حتى انتهاء فصل الصيف، مؤكداً حرص الشركة من خلال رعايتها لهذه الفعاليات على دعم قطاعات الفن والثقافة والرياضة والشباب، ورفد قطاع السياحة تحديداً بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المساهمة في نشر أجواء الفرح والحماس والبهجة بين المواطنين، مؤكداً حرص الشركة بأن تكون هذه الفعاليات متنوعة وشاملة بما يخدم مختلف فئات المجتمع والعديد من القطاعات، ويجسّد رسالتها الرامية إلى الشمولية في كافة مبادراتها وبرامجها.



واستعرض البيطار أهم الفعاليات التي كانت شركة زين جزءاً منها لهذا الموسم كراعي اتصالات حصري، وراعي رسمي وشريك استراتيجي، سواء تلك التي انطلقت والتي بدأت بالفعل وأيضاً التي ستنطلق خلال الفترة القادمة، بدايةً من الشراكة الاستراتيجية لسوق جارا بموسمه السابع عشر، الذي انطلق خلال شهر حزيران وسيستمر حتى نهاية فصل الصيف، بالإضافة إلى رعاية حفل الفنان وائل كفوري بمنطقة ايلة بمحافظة العقبة، ورعايتها لحفلات الفنانين القديرين كاظم الساهر وماجدة الرومي في العاصمة عمّان، حيث شهدت هذه الحفلات حضوراً جماهيرياً كبيراً من داخل وخارج الأردن، إضافة إلى تجديد الشركة رعايتها لمهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ 37 مشيداً بنجاح هذه الدورة، وتجديد رعاية زين لمهرجان الفحيص الثقافي بدورته الـ 31 والذي ستنطلق فعالياته الفنية والثقافية مساء اليوم.



وأضاف البيطار أنه وضمن الشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع شركة زين مع أمانة عمان الكبرى، جددت الشركة شراكتها لمهرجان صيف عمان بنسخته الـ15، والذي انطلق مؤخراً ويستمر حتى 20 آب، حيث تقدّم زين طيلة أيام المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة بالاضافة إلى الجوائز للأطفال والعائلات، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي- أول فيلم، الذي ستنطلق فعالياته مساء اليوم ويستمر حتى 22 آب في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمّان، وعدد من محافظات المملكة.



وأشار البيطار إلى أن شركة زين أيضاً ستقدّم الحفل الجماهيري الكبير للفنان عمرو دياب في منطقة أيلة بمحافظة العقبة، والذي يستقطب كل عام آلاف الحضور ويشهد إقبالاً كبيراً من السياح وزوار منطقة العقبة.

وأعلن البيطار عن رعاية زين لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023) -للمرة الثانية على التوالي- هذا الحدث المميز والأهم على مستوى المنطقة، والذي تنظمه شركة مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس خلال شهر أيلول المقبل.



وإلى جانب الفعاليات السياحية والتظاهرات الفنية والمؤتمرات، أكد البيطار اهتمام زين الكبير بقطاع الرياضة والشباب، وذلك من خلالها إطلاق بطولات زين لكرة السلة للشباب والشابات، حيث أقامت الشركة حتى الآن 3 بطولات في العاصمة عمان على ملاعب حدائق الحسين وحدائق الملك عبدالله والنادي الارثوذكسي، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب وسط أجواء المنافسة والحماس، حيث تهدف زين من خلال تنظيمها لهذه البطولات إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتحفيزهم لتنمية مواهبهم الرياضية.



وأضاف بأن زين كانت راعية لأبرز وأضخم الفعاليات الرياضية في المملكة خلال هذا الصيف، ومنها بطولة ريد بل كار بارك درفت ضمن شراكة زين الاستراتيجية مع شركة ريد بُل، والتي شهدت حضوراً كبيراً تجاوز الـ 5000 متفرّج من عشاق وهواة الدرفت في المملكة، بالإضافة إلى رعاية بطولة الأردن لسباقات السرعة، وراليات أسرة مالكي دراجات هارلي، إلى جانب رعاية رالي Jordan Riders والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة القادمة حيث يهدف للتعريف بالأردن كوجهة سياحية عالمية وسيشارك به دراجين من عدة دول حول العالم.