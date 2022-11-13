البيطار: منصّة زين للإبداع (ZINC) عزّزت مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال في المملكة

الوكيل الإخباري - تزامناً مع احتفال شركة زين الأردن بمرور 8 أعوام على تأسيسها لمنصّة زين للإبداع (ZINC)، استحضر المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، أعمال ومبادرات المنصّة وما قدّمته طيلة هذه الأعوام لخدمة منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ودورها الكبير في تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين أوساط الشباب، وتسخيرها كافة الإمكانات للنهوض بقطاع ريادة الأعمال الأردني، وإسهاماتها في تحقيق قصص نجاح ريادية أردنية ملهمة، وذلك من خلال توظيفها لمجالات منظومة ريادة الأعمال المعتمدة عالمياً في كافة برامجها ومبادراتها، وتكوين شراكات فاعلة أسهمت في تحقيق غاياتها.

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وأفاد البيطار بأن منصّة زين للإبداع حرصت خلال 8 أعوام على إبرام شراكات استراتيجية مع عدّة جهات ومؤسسات تعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة من القطاعين العام والخاص، بما يعزز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، هذه الشراكات التي تجاوز عددها حتى اليوم 130 شراكة استراتيجية؛ وذلك إيماناً منها بأهمية تكاتف الجهود من قبل جميع الجهات الداعمة والمعنية بريادة الأعمال نحو بيئة ممكّنة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في ذات المجال لتحقيق المصالح المشتركة لدعم وتطوير البيئة الريادية وتحقيق نتائج إيجابية، وإنجاح المشاريع الريادية التي تتبنّاها.



وفي حديثه عن التشاركية؛ أشار البيطار إلى أبرز الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها منصّة زين للإبداع (ZINC) منذ تأسيسها قبل 8 أعوام، ومنها شراكتها الممتدة مع مؤسسة ولي العهد الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصنع الأفكار (Tech Works)-أحد مبادراتمؤسسة ولي العهد- والمنصة، لتعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب من خلال الفرص التي تقدّمها مهارات التصنيع الرقمي، إذ عقد الطرفان العديد من الدورات التدريبية لروّاد الأعمال وطلبة الجامعات.



وأضاف البيطار أن المنصّة كانت قد أطلقت مؤخراً برنامج زين المبادرة بنسخته السادسة والذي يعد أحد أهم وأضخم برامجها ومبادراتها التي تحرص على إطلاقها سنوياً لدعم الرياديين وقطاع ريادة الأعمال الأردني، حيث ركّزت هذه النسخة على توجيه الشركات الناشئة والأفكار الريادية التي سيتم اختيارها إلى جاهزية الاستثمار مع مسرعات الأعمال (Oasis 500) و (Flat6labs)، معرباً عن سعادته بهذه الشراكة التي جمعتها مع أبرز مسرعات وحاضنات الأعمال العاملة في المملكة.



وأشار البيطار إلى الشراكة والتعاون الذي يجمع منصّة زين للإبداع ومركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، حيث تتمثل هذه الشراكة بإطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في المملكة الذي يعد أكبر حدث ريادي عالمي، حيث يحتفل خلاله الطرفان بالمبدعين والرياديين الأردنيين من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات الريادية في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى مساهمة المنصة في تقديم الدعم لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة، ومساهمتها مع المركز لتنظيم التصفيات المؤهلة لكأس العالم لريادة الأعمال، لتسهم المنصّة في دعم أكبر عدد ممكن من الرياديين الأردنيين، وإشراكهم في أبرز الفعاليات الريادية التي تقام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



وأشاد البيطار بالتعاون الذي يجمع منصة زين للإبداع مع الجامعات، والذي تهدف من خلاله إلى تنمية مهارات الطلبة وتطويرها، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال فيما بينهم، وبناء جيل يخلق الفرص ويستثمر بنفسه، حيث تتواجد فروع منصّة زين للإبداع في 5 جامعات هي الأردنية، والهاشمية، واليرموك، ومؤتة، والبلقاء التطبيقية، وتعقد المنصّة في هذه الفروع العديد من الفعاليات التي تتضمن دورات تدريبية وورش عمل وجلسات حوارية في أبرز المجالات التي يحتاجها الطلاب وتتناسب مع ميولهم واحتياجاتهم وتواكب كل ما هو جديد في عالم ريادة الأعمال وسوق العمل، والتغيرات الحالية والتطورات التي يشهدها العالم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، مما يسهم في رفد المؤسسات والشركات الأردنية بالكفاءات من خلال أجيال مؤهلة ومتسلحة بالمهارات اللازمة، حيث وصل عدد الفعاليات التي أقامتها المنصة حتى اليوم إلى 5500 فعالية، وحضرها ما يقارب 330,000 شاب وشابة.



وأشار البيطار إلى أن المنصّة كانت قد أطلقت هذا العام برنامج (ZINC Fellows) التدريبي لخريجي الجامعات الجدد والطلبة المقبلون على التخرّج ويعتزمون بدء مسيرتهم المهنية؛ بهدف تطوير مهاراتهم وبناء خبراتهم في المجالات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تدريب مجموعة منهم داخل أفضل الشركات الناشئة والتي حققت نجاحاً في الأردن.



كما أكد البيطار على حرص المنصّة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من روّاد الأعمال في المملكة، والمساهمة في تعزيز قدراتهم في مجالات عملهم، لذا كانت قد أبرمت اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين لدعم رواد الأعمال من المهندسين، والبرامج والمبادرات التي تطلقها النقابة في مجال ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع مديرية الأمن العام، والتي أسهمت من خلالها بتأسيس مركز الابتكار والتطوير في المديرية للمساهمة في دعم وتطوير المهارات الريادية والإبداعية لدى منتسبي المديرية.



وعن محاور ومجالات منظومة ريادة الأعمال الـ6 والتي تشتمل على البيئة التشريعية والتنظيمية، والتمويل، وثقافة المجتمع، والدعم، والمهارات البشرية، والأسواق، أكد البيطار على توظيفها في كافة برامج ومبادرات منصّة زين للإبداع (ZINC)، وأبرزها برنامج "زين المبادرة" الذي تحرص على إطلاقه سنوياً لدعم أصحاب الشركات الناشئة في مراحلها الأولية والأفكار الإبداعية في المملكة، حيث يعمل البرنامج على تبنّي هذه الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى مشاريع قائمة،

والمساهمة في تطوير أعمال الشركات الناشئة وتوسيعها، وذلك من خلال المنح والدعم النقدي الذي تقدمه لهم والذي يصل في مجموعه إلى 160 ألف دينار، إلى جانب الدعم اللوجستي الذي يشتمل على الخدمات المحاسبية والقانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق لمدّة عام كامل، حيث تسهم المنصّة من خلال هذا البرنامج في تمكين أصحاب الشركات والمشاريع الريادية في المملكة من خلال تسهيل كافة الإجراءات لبدء مسيرة شركاتهم وانخراطها في الأسواق،

حيث وصل عدد الشركات الناشئة التي قدّمت المنصّة لها الدعم خلال 8 أعوام إلى230 شركة ناشئة في عدّة مجالات وقطاعات.



وأضاف البيطار بأن المنصّة تحرص على إشراك الشركات الناشئة الأردنية في مختلف المؤتمرات وفعاليات ريادة الأعمال التي يتم تنظيمها على المستوى المحلّي والإقليمي والعالمي، لإتاحة الفرصة لهم لتطوير أعمالهم من خلال التقائهم وتشبيكهمبالمستثمرين ووسائل الإعلام ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والمتحدثين من مختلف دول العالم، لتمكينهم من توسيع أعمالهم وتبادل الخبرات والمعرفة مع المبدعين والرياديين والعقول المشاركة، حيث أتاحت مؤخراً الفرصة لـ 7 شركات ناشئة أردنية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني لحضور مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية الأردني الأول (FinConJO 2022)، الذي نظمته شركة معرض ومؤتمر العمليات الخاصة "سوفكس".

كما قدّمت مؤخراً الدعوة لـ 5 شركات ناشئة أردنية ومجموعة من الطلبة الأردنيين لحضور فعاليات مؤتمر إكسباند 2022 الدولي (Xpand 2022)؛ أكبر مؤتمر دولي لمطوري البرمجيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أعلنت مؤخراً عن فتح باب التسجيل للشركات الناشئة للمشاركة في قمة رايز أب 2022 “RiseUp Summit”، وهي أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي ستعقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مؤتمر “Step Saudi” وهو أكبر تجمع من نوعه للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، وسيقام في المملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، خلال شهر كانون الأول القادم، حيث ستغطّي زين كامل التكاليف.



وختم البيطار حديثه مؤكداً على مواصلة زين جهودها من خلال منصّتها للإبداع(ZINC) لإحداث الفارق الذي يتطلبه قطاع ريادة الأعمال الأردني ويخدم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، ومواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للرياديين والشباب الأردنيين لمواجهة التحديات التي يواجهونها للنهوض بأعمالهم وتطويرها وإزالة كافة العوائق أمامهم ودفعهم للمضي قدماً نحو أهدافهم وطموحاتهم.