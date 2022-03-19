البيطار: 268 مليار دولار القيمة المتوقعة لصناعة ألعاب الفيديو بحلول 2025 وزين مستمرة بدعمها لقطاع الألعاب الإلكترونية

الوكيل الاخباري - أكّد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، على اهتمام زين الكبير في دعم قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه الرقمي في المملكة، حيث تنبّهت زين مبكراً لأهمية هذا القطاع الواعد منذ العام 2020 حين افتتحت مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain ESportsJO) لتكون سبّاقة في الاستجابة للتطورات الحاصلة في مختلف القطاعات بما يلبّي رغبات الشباب الأردني ويتوافق مع اهتماماتهم ويتماشى مع التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم، حيث تحرص زين على التركيز على فئة الشباب في كافة برامجها ومبادرتها كون المجتمع الأردني يُعد مجتمعاً فتيّاً، بالإضافة إلى مواكبتها لكل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية.

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وبيّن البيطار أن الهدف من إنشاء مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain ESportsJO) هو دعم محترفي ولاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية في المملكة، والمساهمة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية هذا القطاع المتنامي الذي يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي، والمساهمة في تطويره ونموّه وتوسّعه في المملكة، ولتساهم زين كشركة اتصالات رائدة في المملكة بأن يكون الأردن من الدول المتقدمة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، حيث توفر زين بنية تحتية مثالية من خلال شبكتها الأكبر والأكثر تطوّراً في المملكة التي تمنح من خلالها اتصال إنترنت ثابت وفائق السرعة يلبي كافة احتياجات اللاعبين والمطورين ونجوم البث.



كما أشار البيطار إلى أن قطاع الألعاب الإلكترونية يشكّل اليوم واحداً من أسرع الاستثمارات التقنية نمواً وتوسعاً في العالم، كما بات يشكل جزءاً من الاقتصاد العالمي، وخلال العامين الماضيين وفي ظل أزمة فيروس كورونا والإغلاقات التي شهدها العالم والتحوّل معها للعمل والتعليم وحتى اللعب عن بُعد، شهد قطاع الألعاب الإلكترونية إقبالاً أكبر من الناس ولاقت انتشاراً واسعاً، لا سيما وأن الألعاب الإلكترونية لم تعد رفاهية أو مضيعة للوقت كما كانت الفكرة السائدة حولها، بل أصبحت استثماراً بحد ذاته وأحد مصادر الدخل سواء للاعبين أو مطوّري الألعاب الإلكترونية أو القطاعات المستفيدة بشكل غير مباشر من هذا القطاع، كما نوّه البيطار إلى أن هذا المجال أصبح مصدر دخل لنسبة كبيرة من لاعبي الرياضات الإلكترونية، حيث اتجه العديد منهم لمجال البث (Streaming) والتعليق، إلى جانب مساهمتها في تفريغ الطاقات، حيث تعتبر رياضة ذهنية تنمّي سرعة البديهة والتركيز عند اللاعب، كما أن معظم الألعاب تعلّم اللاعب وتنمّي قدراته وتساعده على اكتساب مهارات جديدة.



ونوّه البيطار إلى أن قيمة صناعة ألعاب الفيديو تقدّر بـ 178.73 مليار دولار في عام 2021 ، بزيادة قدرها 14.4٪ عن العام 2020، وتقدّر التوقعات الأخيرة أن تبلغ قيمة صناعة ألعاب الفيديو 268 مليار دولار بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن صناعة الألعاب تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستحق الاهتمام والدعم لمساهمتها في النمو الاقتصادي.



ولفَت البيطار إلى مساهمة زين بنشر الوعي حول أهمية هذا القطاع، حيث تعمل الشركة ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) على إطلاق دورات تدريبية في مجالات تطوير الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لروّاد الأعمال في مجالات الألعاب الإلكترونية وكل ما يواكب التطور الذي يشهده العالم، وأشار إلى الشراكة الممتدة التي تجمع زين مع شركة ميس الورد المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية على الأجهزة الخلوية.



وأقامتزين من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية العديد من الفعاليات والبطولات التي حظيت بإقبال كبير من الهواة والمحترفين وأشهر نجوم البث في المملكة، وكانت تُبث جميعها عبر صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدّم زين جوائز نقدية للمشاركين والفائزين لتشجيعهم واستثمار مواهبهم، وكانت آخر هذه البطولات هي بطولة (PUBGE) التي أقامها مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain ESportsJO) أمس الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة 16 فريقاً.



ودعا البيطار الشباب وكل المهتمين بمجال الألعاب والرياضات الإلكترونية سواء كلاعبين أو مطوّرين، إلى تطوير مهاراتهم وتنميتها في هذا المجال، ومتابعة صفحات مركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain ESportsJO) على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على كل ما هو جديد بهذا الخصوص، والاستفادة من الفرص التي تقدّمها زين من خلال المركز.