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الأحد، 21-04-2024 02:53 م

التحديث الجديد من Galaxy AI يدعم المزيد من اللغات

Galaxy AI language expansion


الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن خططها لإضافة ثلاث لغات جديدة في Galaxy AI؛ وهي العربية والإندونيسية والروسية، إلى جانب ثلاث لهجات جديدة، وهي: الإنجليزية الأسترالية، والكانتونية، والفرنسية الكندية. ومع هذه اللغات التي تُضاف إلى 13 لغة متوفّرة بالفعل؛ تعمل سامسونج على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة ليشمل المزيد من مستخدمي Galaxy على مستوى العالم. كذلك، تعتزم سامسونج تقديم أربع لغات أخرى في وقت لاحق من هذا العام، تشمل الرومانية، والتركية، والهولندية، والسويدية، بالإضافة إلى اللغة الصينية التقليدية، والبرتغالية الأوروبية.

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وحول هذا الشأن، أكّد رئيس ومدير وحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج، تي إم روه، أنّه التزاماً برؤية سامسونج بتعزيز انتشار ووصول الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المحمولة للجميع؛ فإن زيادة عدد اللغات في Galaxy AI هذا العام سيسهم في تمكين مستخدمي Galaxy من تجاوز الحدود اللغوية على نطاق لا مثيل له. وقال: "ملتزمون بتطوير تقنياتنا المبتكرة وتجارب الذكاء الاصطناعي المتميّزة على الأجهزة المحمولة، مما يضمن حصول عدد متزايد من المستخدمين على الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإمكاناتهم غير المحدودة."

تفاصيل مزايا Galaxy AI 
• الترجمة المباشرة Live Translate؛ تسهّل هذه الخدمة الترجمة الصوتية والنصية السلسة وثنائية الاتجاه أثناء المحادثات الهاتفية، مما يبسط المهام مثل ترتيب الحجوزات أثناء الرحلات أو التحدث مع الآخرين بلغتهم الأم.


• المترجم الفوري Interpreter؛ تتيح هذه الميزة الترجمة الفورية للمحادثات المباشرة من خلال شاشة عرض مقسمة سهلة الاستخدام، مما يتيح للأفراد الذين يواجهون بعضهم البعض عرض وقراءة الترجمات النصية لبعضهم البعض.


• مساعد الدردشة Chat Assist؛ تساعد هذه الميّزة في تحسين نغمات المحادثة لتتناسب مع نمط الاتصال المقصود، كرسالة لطيفة إلى زميل في العمل أو عبارة موجزة وجذابة لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.


• مساعد الملاحظات Note Assist؛ تتميّز هذه الوظيفة بملخّصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قدرتها على إنشاء القوالب التي تعمل على تبسيط الملاحظات بتنسيقات معدة مسبقًا، وكذلك إنشاء صفحات الغلاف، مما يعزز من الإنتاجيّة.


• مساعد النسخ Transcript Assist؛ تستخدم هذه الميّزة الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نص لنسخ التسجيلات وتلخيصها وترجمتها.
• مساعد التصفّح Browsing Assist؛ تعمل هذه الميّزة على مساعدة الأفراد في مواكبة أحدث المستجدات بسرعة أكبر من خلال إنشاء ملخصات شاملة للمقالات الإخبارية أو صفحات الويب.

وسيتمكن المستخدمون من تنزيل حزم اللغات واللهجات الجديدة المدعومة في التحديث الجديد لـ Galaxy AI بشكل تدريجي عبر إعدادات التطبيق خلال شهر نيسان الجاري، وعلى مدار الأشهر المقبلة.


ولمزيد من المعلومات حول Galaxy AI، يرجى زيارة: غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط، أو الموقع الإلكتروني Samsungmobilepress.com، أو Samsung.com.

 

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