التصميم الأساسي والمبتكر والمتناغم يشكّل هوية سامسونج الجديدة لعام 2030

الوكيل الاخباري

•رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه:

اضافة اعلان



"بالنسبة لي، يعدّ ابتكار منتج جديد وطرحه في السوق مصدر شغف وإلهام مستدام، وفي كل مرة أشرع فيها في هذه الرحلة، أفكر في ما إذا كان المنتج الجديد سيترك بصمة مميزة لدى الزبائن، ويكون له تأثير إيجابي على حياتهم."

عند تفحص عملية تطوير المنتج بعمق، نجد أن التصميم يعزز ريادة التقنيات المبتكرة، بينما تُحوّل التكنولوجيا مفاهيم التصميم إلى حقائق ملموسة. وعندما يتناغم التصميم والتكنولوجيا في تناسقٍ تامٍ، حينها فقط يمكننا تطوير منتج يوفر قيمة حقيقية لمستخدمينا. وتُظهر شركة سامسونج للإلكترونيات مهارة استثنائية في التنسيق بين التصميم والتكنولوجيا المتطورة، وتسعى باستمرار لتطوير منتجات تندمج بسلاسة في الحياة اليومية لزبائننا.



وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، قمنا بتجديد رؤيتنا وفلسفتنا في التصميم ونحن نمضي قدماً نحو عام 2030. وتعتمد الهوية الجديدة للتصميم لدى سامسونج "5.0 (DI 5.0)" على أن يكون المنتج: أساسي ومبتكر ومتناغم"؛ لتعكس الاتجاه الجديد الذي سيشكل المستقبل الذي نطمح إليه.



فلسفة التصميم لدى سامسونج؛ تحوّلٌ مستمر نحو الابتكار



يتعاون أكثر من 1500 مصمم عبر استوديوهات التصميم العالمية السبعة التابعة لشركة سامسونج، للتعامل مع التحديات اليومية التي يواجهها الزبائن، الذين يمثل كل منهم ثقافات مختلفة مع تفضيلاتهم وأذواقهم الخاصة. ووسط هذه الجهود تبرز فلسفة التصميم لدى سامسونج "إلهام من البشر، لنصنع المستقبل"، والتي التزمت بها الشركة منذ تأسيسها في عام 1996.



ومع تطور أنماط الحياة والتجارب، تبرز الحاجة إلى تكييف هوية التصميم وتحسينها وفقًا لذلك. إنّ "هوية التصميم لدى سامسونج 5.0: أساسي ومبتكر ومتناغم" تلخص رؤية الشركة للمستقبل حتى عام 2030. ومن الآن فصاعداً، يتمحور التزام سامسونج بتقديم الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، والثلاجات، وغيرها من الأجهزة، بما يجسد هذه العقلية المتجددة.



أساسي، ومبتكر، ومتناغم؛ ماذا يعني ذلك؟



التصميم الأساسي؛ يؤكد على الغرض الأساسي للمنتج ووظيفته، مع إعطاء الأولوية لتجربة مستخدم محسنة من خلال التخلص من العناصر غير الضرورية. وفي هذا العام، تجسد أحدث سلسلة هواتف Galaxy S24 هذه النهج، مما يوفر للمستخدمين تجربة هاتف ذكي سلسة بمظهرها الانسيابي وإطارها النحيف. وبدورها تبدو أجهزة التلفاز من سامسونج بتصميم Infiniti Air وكأنها تطفو في الهواء، مما يخلق تجربة مشاهدة غامرة. أمّا غسالة ونشافة الملابس في آن واحد، فتعمل على زيادة كفاءة المساحة من خلال تصميم أنيق وبسيط.



التصميم المبتكر؛ يقدّم تحسينات ذات مغزى تؤثر بشكل كبير على حياة الزبائن اليومية، وتتجاوز مجرد الحداثة. على سبيل المثال، يستخدم جهاز التلفاز من سامسونج المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذه التقنية المتقدمة لترقية الصور منخفضة الدقة إلى جودة مذهلة تبلغ 8K تلقائيًا. وبالمثل، تحدد المكنسة الكهربائية الروبوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أنواع الأرضيات والعناصر ومساحات المعيشة بذكاء لتحقيق كفاءة التنظيف المثالية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل ميزة الترجمة المباشرة Live Translate على الهواتف الذكية على تسهيل التواصل السلس من خلال توفير الترجمات في الوقت الفعلي، وكسر حواجز اللغة على الفور. إنّ هذه الأجهزة والمنتجات تُجسّد مزيجًا من الابتكار والبراعة.



التصميم المتناغم؛ يُجسّد التطلع إلى دمج المنتجات بسلاسة مع المجتمع والبيئة والقيم الإنسانية. وتعمل منظومة SmartThings على تعزيز الراحة من خلال دمج المنتجات وتوصيلها بسهولة، مما يتيح للمستخدمين التحكم فيها عن بعد. وفي نفس الوقت، فإن مكبر الصوت Music Frame القابل للتخصيص من سامسونج، يندمج بسهولة مع أي ديكور داخلي. تمنح "سامسونج" نمنح الأولوية للتصميمات التي تتوافق مع الحياة اليومية للمستخدمين، مع التركيز على التكامل بدلاً عن لفت الانتباه للجهاز ذاته، وتوجه هذه الفلسفة سعي الشركة المستمر لتحقيق التميز في التصميم.



مستقبل يزخر بالإمكانات غير المحدودة

وتلتزم "سامسونج" بدعم فلسفتها الأساسيّة، وترسيخ الابتكار المستدام، وتطوير تصاميم يمكنها التناغم بسلاسة مع حياة المستخدمين. إن هدف "سامسونج" هو تمكين الزبائن في جميع أنحاء العالم وتحسين حياتهم من خلال تقديم تجارب مفيدة، بغض النظر عن منتجات سامسونج التي يختارونها ويستخدمونها.



هذا وستكشف الشركة النقاب في إطار فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024 الذي يستمر لغاية 21 نيسان الجاري، والذي تدعو زبائنها لزيارة معرضها ضمنه، والذي يحمل شعار "التوازن المستحدث Newfound Equilibrium"، عن رؤية ملهمة لمستقبل أكثر إشراقًا، ويحقق التوازن المثالي بين الإنسانية والتكنولوجيا. وسيكون بإمكان زوار المعرض الاطلاع على الرحلة التي تخطط الشركة للمضي قدماً عبرها نحو مستقبل يزخر بالإمكانات غير المحدودة.