التصوير الفوتوغرافي اليومي أصبح أكثر سهولة مع هاتف Huawei Y9a

الوكيل الاخباري – أطلقت هواوي مؤخرًا هاتف Huawei Y9a الجديد كليًا، والذي يأتي مع مجموعة من الميزات الجديدة التي لا يمكن تفويتها.

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يتميز الهاتف بإعداد كاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل، وتقنية الشحن فائق السرعة Huawei SuperCharge بقدرة 40 واط، ومساحة تخزين كبيرة، وتصميم عصري يتبنى التصميم الأنيق لسلسلة هواتف هواوي الرائدة - Huawei Mate 30، حيث تتميز الكاميرا الخلفية في الغطاء الخلفي بحلقة هالة دائرية Halo Ring التي يسهل التعرف عليها على الفور. تعرّف معنا في هذه المقالة على إعداد الكاميرا الرائع والشامل بشكل مدهش والذي يساعدك في تلبية احتياجات التصوير اليومية.



يتكيف هاتف Huawei Y9a مع العديد من السيناريوهات المتنوعة مثل، التصوير بدقة عالية، والتصوير بزاوية عريضة جدًا، والتصوير من قرب، والتصوير الرأسي، والتصوير الليلي، وهو ما يجعله يتفوق في جميع السيناريوهات.



صور بجودة الملصقات باستخدام كاميرا عالية الدقة



تم تجهيز هاتف Huawei Y9a بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والتي تتميز حاليًا بأعلى عدد من وحدات البكسل في سلسلة هواتف Huawei Y بأكملها. يمكن لهذه الكاميرا تحقيق دقة صورة مذهلة تبلغ 9248×6936، أي ما يقارب ضعف دقة تلفزيون 8K (7680×4320).

أحد الأشياء الرائعة المتعلقة بالحصول على عدد بكسل عالٍ هو أنه يمكن تكبير الصورة باستمرار ولا تزال التفاصيل تظهر بوضوح، مما يمنحك أقصى قدر من الحرية في التحرير والتحسين، وغيرها. في الواقع، يمكن للكاميرا إنتاج صور بجودة الملصق مباشرةً، الأمر الذي يتطلب تنشيط وضع HIGH-RES في قائمة الكاميرا.



يعدّ هاتف Huawei Y9a رائعًا أيضًا في الحصول على اللقطات النابضة بالحياة، فغالبًا ما نحب التقاط لحظات مع حيواناتنا الأليفة وهي تتجول، أو مشاهد من الشوارع مع أصدقائنا، أو حتى مجرد لحظة عابرة من نافذة السيارة، أو الزهور وطواحين الهواء وغيرها.

ومع ذلك، فمن السهل أن تكون الصورة ضبابية وتدمر اللقطة. يستخدم هاتف Huawei Y9a خوارزميات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بذكاء بالهدف وحالة اللقطة لضبط أولوية الغالق أو التأخير تلقائيًا لتحسين كيفية التقاط الصورة، لينتج عن هذه الميزة صور واضحة ومحددة.



لقطات ليلية عالية الحساسية للحصول على صور رائعة



بدون إضاءة كافية، يمكن أن ينتهي الأمر بالهواتف الذكية بالتقاط صور شبه سوداء، ولكن مع خبرة هواوي المتعمقة في التصوير الليلي تستخدم الكاميرا الرئيسية في هاتف Huawei Y9a مستشعر 1/1.7 بوصة (فتحة f/1.8) والتي تضمن دخول كمية كافية من الضوء للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة أو حتى في الليل.

ويتم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقليل الضوضاء الملتقطة من إطارات متعددة وتعزيز سطوع الصورة ووضوحها. يدعم الهاتف أيضًا حساسية عالية تصل إلى ISO 51200. ومع تشغيل وضع AIS Night Mode 2.0، يمكن للهاتف الذكي التقاط صور واضحة في الظلام الدامس. لهذا السبب، يتميز هاتف Huawei Y9a حقًا من ناحية التصوير الفوتوغرافي الليلي.



تجربة رائعة مع الزاوية فائقة الاتساع والعدسات المقربة



تصل عدسة كاميرا هاتف Huawei Y9a ذات الزاوية فائقة الاتساع إلى نطاق مجال يبلغ 120 درجة، وتدعم تسجيل الفيديو بزاوية عريضة، وينتج عن مجال الرؤية الواسع تأثير صورة أكثر وضوحًا.

وفي الوقت نفسه، تعمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على تصحيح التشوه الذي يظهر عادةً على حواف الصور ذات الزاوية العريضة، وهي ميزة أخرى رائعة لهذا الجهاز. يُعدّ هاتف Huawei Y9a مثاليًا لتصوير المناظر الطبيعية والتجمعات الكبيرة، كما أنه سهل الاستخدام للصور العمودية لإطالة الشكل الخاص بك.



إذا كنت ترغب في التقاط ومشاركة الموضوعات المقربة والمفصلة مثل النباتات والزهور، أو نص مكتوب بخط صغير على سلع البقالة، أو حتى مجموعة الألعاب أو الحلي أو التماثيل - يؤدي الهاتف المهمة بشكل مثالي مع عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومع مسافة تركيز 4 سم، يمكن وضع هاتفك في أقرب مكان ممكن من الهدف، مما يتيح لك التقاط جميع أنواع الصور المقربة بسهولة.



علاوة على ذلك، لا تنسَ تجربة عدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل. فمع فتحة عدسة f 1/8، يمكن لهاتف Huawei Y9a إنتاج صور ذات تأثير ضبابي في الخلفية، وهو مثالي للصور الشخصية. وإذا كنت ترغب في تغيير صورة ملفك الشخصي، فحاول الحصول على الصورة المثالية للرأس باستخدام هذا الهاتف الرائع!



صور سيلفي نابضة بالحياة مع الكاميرا الأمامية المنبثقة



إذا كنت تستمتع بالحياة الليلية النابضة بالحياة وتحب التقاط اللحظات الممتعة مع صور السيلفي، فإن كاميرا السيلفي الأمامية المنبثقة في هاتف Huawei Y9a بدقة 16 ميجابكسل تدعم ميزات AI Beauty وCircular Flash لإضفاء الضوء على صورك الشخصية ومقاطع الفيديو دون الحاجة إلى ضبط جميع إعدادات الكاميرا، مما يجعل مشاركة مقاطع الفيديو أو الصور على وسائل التواصل الاجتماعي أسهل من أي وقت مضى.



وبالإضافة لما سبق، تدعم الكاميرا الرباعية بدقة 64 ميجابكسل تقنية الفيديو المضادة للاهتزاز، حيث يعمل الفيديو المضاد للاهتزاز على استقرار التسجيل عند التصوير. لذلك، إذا كنت تسجل مقطع فيديو لحيوانك الأليف، فتأكد من أن النتيجة ستكون واضحة وغير مشوهة ومستقرة.



هل ما زلت غير مقتنع؟ حسنًا، تم تجهيز Huawei Y9a الجديد أيضًا ببطارية كبيرة تبلغ 4200 ميللي أمبير، وشحن سريع من هواوي بقدرة 40 واط. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين كبيرة بسعة 128 جيجابايت ويمكن دعمها بذاكرة خارجية سعة 256 جيجابايت.

ويتميز هاتف Huawei Y9a بشاشة عرض فائقة FullView كبيرة بحجم 6.63 بوصة، ودقة +FHD تبلغ 2400×1080 لتوفر متعة لا متناهية أثناء اللعب. وبفضل حوافه الصغيرة، والكاميرا الأمامية المخفية، يوفر الهاتف نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 92.02%، ما يجعله مثاليًا لتجربة ألعاب غامرة ومثيرة.



يعمل هاتف Huawei Y9a على واجهة المستخدم EMUI 10.1، التي تعتمد على نظام Android 10. وتأتي واجهة المستخدم مع مجموعة من الميزات المبتكرة مثل مساعد الألعاب الذي تمت ترقيته، والذي يوفر لك تجربة ألعاب محسنة. بالإضافة إلى الإيماءات الذكية مثل لقطات الشاشة المفصلية، والشاشة المنقسمة متعددة النوافذ، وقوالب الألغاز، ووضع الكتاب الإلكتروني المبتكر الذي يحول هاتفك إلى كتاب افتراضي ويوفر تجربة قراءة تشبه الورق وغير ذلك الكثير.



يأتي هاتف Huawei Y9a مثبتًا مسبقًا على منصة Huawei AppGallery. لذا، إذا كنت تبحث عن تطبيقاتك المفضلة، فيمكنك الحصول عليها عبر هذه المنصة التي تعدّ ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، واستمتع بتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، فضلاً عن الترفيه عالي الجودة عبر تطبيقات Huawei Video وHuawei Music وHuawei Reader. ويمكنك أيضًا تحميل أداة البحث Petal Search، التي تكمل متجر Huawei AppGallery وتوفر الوصول إلى مليون تطبيق، مع أداة بحث سهلة الاستخدام يمكنك وضعها في الشاشة الرئيسية لهاتفك.



يتوفر هاتف Huawei Y9a حاليًا في السوق الأردني بثلاثة ألوان ساحرة هي أسود منتصف الليل، والفضي الفضائي، وساكورا الوردي، ويمكنك اقتناؤه بسعر205 دنانير عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

https://bit.ly/33gcZ7u، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



