التكاتف مع الأطفال وبناء المستقبل معًا ... Chery تدعم قضايا الأطفال حول العالم

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الوكيل الاخباري -

• Chery توقع اتفاقية مع "اليونيسف" لدعم برامج التعليم و"الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة"• Chery تفوز بالعديد من الجوائز الخيرية العالمية وتحظى بالتقدير عن جدارة• Chery تكرس جهودها لتحقيق المنفعة العالمية، والتزام العلامة التجارية الصينية تجاه المستخدمين المحليين والشركاء وعامة الناستحت شعار الابتكار في الأعمال الخيرية، وبناء مدن بيئية وعالم أفضل مع Chery، وقعت شركة Chery خلال قمة مستخدمي Chery الدولية لعام 2023، التي عقدت في 17 تشرين الأول (أكتوبر)، اتفاقيتان مع منظمة اليونيسف والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتجسّد التزامها بمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بتعليم الأطفال، والحرص على الحفاظ على البيئات الطبيعية والتنمية المستدامة للنظم البيئية.وقد أعلن السيد تشانغ غويبينغ رئيس شركة Chery International والسيدة أماكوبي ساندي، ممثلة اليونيسف في الصين عن شراكة عالمية جديدة بين شركة Chery للسيارات واليونيسف، بحضور تشانغ يوتشي نائب الأمين العام للحكومة الشعبية لبلدية والسيد/ تشانغ جوزونغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Chery للسيارات والسيد نينغ بو، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية، والسيد مانويل بينزون، رئيس الشراكات والابتكار في اليونيسف والسيد يين تونغ يو، رئيس مجلس إدارة مجموعة Chery.ومنذ تأسيسها، لم تلتزم مجموعة Chery بالتنمية المبتكرة والسعي لتحقيق فوائد اقتصادية أكبر فحسب، ولكنها لطالما اعتبرت المسؤولية الاجتماعية واجباً مؤسسياً، حيث تشارك بنشاط في المساعي الخيرية، وتقوم بالعديد من الأنشطة الخيرية على مستوى العالم مثل حماية البيئة، والتخفيف من حدة الفقر، والمساعدة التعليمية، كما رسّخت Chery سلسلة من صور علامتها التجارية في الأذهان في مجال العمل الخيري العالمي، وتتميز هذه السلسلة بالدفء والقوة والعاطفة، بشكل تقود معه هذه جهود قطاع صناعة السيارات بأكمله في الممارسات الخيرية على مستويات أعلى وأوسع وأعمق.بعد سنوات من البحث، أصبحت رعاية الأطفال والمراهقين محور التزام شركة Chery العميق بالمسؤولية الاجتماعية، ففي تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2023، وقعت Chery اتفاقية مع اليونيسف، تلتزم فيها بتقديم ستة ملايين دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين، لدعم برنامج اليونيسف التعليمي العالمي، بهدف توفير بيئات تعليمية شاملة وصحية وآمنة للأطفال.وفي المؤتمر الخاص بالتوقيع على هذه الاتفاقية، قال يين تونغيو، رئيس مجموعة Chery القابضة: "على مدار 26 عامًا من التطوير، ركزت Chery بشدة على المسؤولية الاجتماعية، حيث لدينا إيمان قوي بتحمل المسؤولية والمشاركة بفعالية في الأنشطة الخيرية العالمية، بما في ذلك الإغاثة في حالات الكوارث، وحماية البيئة، وتخفيف حدة الفقر المستهدف، والدعم التعليمي، ولا تقتصر هوية Chery على كونها شركة متخصصة في البحث والتطوير والتصنيع في مجال السيارات فحسب، بل إلى داعم للمسؤولية الاجتماعية، وستعمل Chery على حشد الموارد العالمية، والتعاون مع الشركاء في جميع القطاعات، ومواصلة المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز التقدم الاجتماعي وخلق أسلوب حياة أفضل للجميع".ومع توسع Chery عالمياً، فإنها تشارك بنشاط في الأنشطة الخيرية حول العالم، وتقدم مساهمات كبيرة في مجالات عديدة مثل التعليم وحماية البيئة والإغاثة في حالات الكوارث، وقد أدى هذا إلى تشكيل صورة إيجابية عن الشركة، مما جعلها بمثابة خير ممثل لقطاع الأعمال الصيني، وفي عام 2010، خلال الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر في تشيلي، كانت Chery أول شركة أجنبية تساهم بجهود الإغاثة، لتجسّد التزامها بجهود المساعدة الدولية.وفي عام 2016، تعرضت الإكوادور لزلزال قوي بلغت شدّته 7.8 درجة مقياس ريختر، وحينها، لم تكتف Chery بتوفير إمدادات الإغاثة للمناطق المتضررة، بل تعاونت أيضًا مع منظمات إنقاذ الأطفال التابعة للحكومة المحلية هناك، لإنشاء صندوق تعليم خاص للأطفال في المناطق المنكوبة.وفي المعركة العالمية ضد وباء كوفيد-19 في عام 2020، سلمت Chery أكثر من مليون قطعة من الإمدادات الطبية، وشاركت الخبرات في مكافحة الفيروس، وقدمت مساعدات إنسانية متنوعة لأكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم، مما ساعد في "المعركة الدفاعية" لمكافحة الوباء واستئناف الحياة الطبيعية حول العالم.وطوال توسعها حول العالم، لم تسع Chery فقط إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة وخلق المزيد من فرص العمل محليا في البلدان المضيفة، ولكنها أيضًا أوفت بمسؤولياتها الاجتماعية بفعالية، حيث دعمت العديد من المشاريع الخيرية مثل جهود الإغاثة في حالات الكوارث، وحماية البيئة، والتعليم، وتحسين سبل العيش، مما يعكس التزام العلامة التجارية الصينية تجاه المستخدمين المحليين والشركاء والجمهور.وعلى مدى السنوات الـ 26 الماضية، شاركت Chery بفعالية في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات وحصلت على إشادة كبيرة بجهودها الخيرية على الصعيدين المحلي والدولي، وفازت بالعديد من الجوائز في هذا المجال بجدارة، بما في ذلك "جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات المتميزة لعام 2018 في الصين"، و"جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات الخارجية المتميزة لعام 2018 في الصين"، و"جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات المتميزة لعام 2020 في الصين"، كما تم تصنيفها على الدوام ضمن "أفضل 20 شركة صينية ذات صورة متميزة في الخارج"، فيما ستواصل Chery في المستقبل، التزامها الراسخ بالخير والجمال، لتظهر باستمرار القوة الدافئة لصناعة السيارات في العصر الجديد.