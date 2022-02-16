التمويل الداخلي على تويوتا هايلكس 2022 يعود مجددًا في "المركزية تويوتا"

الوكيل الاخباري - تقدم"المركزية تويوتا" عرضًا خاصًا لمحبي سيارة "البيك أب" تويوتا هايلكس ذات الدفع الرباعي بمختلف طرازاتها لعام 2022؛ إذ تتيح لهم فرصة اقتنائها بدفعة أولى 50%، وتقسيط باقي المبلغ على 24 شهرًا وبفائدة 0%، إلى جانب التمويل المباشر من الشركة– الذي عادت لتوفيره من جديد لعملائها - (تطبّق الشروط والأحكام).

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تُعدُّ تويوتا هايلكس سيارة "البيك أب" الأكثر مبيعًا في الأردن؛ إذ تتّسم بالاعتمادية والموثوقية، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام وسلاسة الأداء على مختلف التضاريس، كما تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بفضل نظام المسار المشترك لحقن الوقود في محركات الديزل، إلى جانب كونها صديقة للبيئة.

وتتيح"المركزية تويوتا"قطع غيار السيارة بأسعار مناسبة، مع ضمان أعلى قيمة عند إعادة بيعها، مما يجعلها شريكًا مفضلًالمختلف الأعمال والأنشطة.



وقد أثبتت تويوتا هايلكس قوتها ومتانتها وأداءها المميز؛ إذ كانت سببًا أساسيًا في فوز السائق القطري ناصر العطية من فريق "تويوتا جازو للسباقات" بلقب رالي داكار الذي اُختتمت فعالياته مؤخرًا في المملكة العربية السعودية للمرة الرابعة.



ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول هذا العرض المميز، أو عبر الاتصال بالرقم: 06-5508060.