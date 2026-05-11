التنويع في التداول: متى يُخفي المخاطرة بدل أن يخفّفها

الوكيل الإخباري- بقلم شركة سي آف أي الأردن (CFI)

اضافة اعلان



يحتلُّ التنويع مكانة راسخة في منهجيّات إدارة المخاطر، إذ يقوم في جوهره على توزيع المراكز على أدوات مالية وأسواق متعدّدة، بهدف الحدّ من التأثر بأي حركة مفاجئة. وغالبًا ما يمنح هذا التوزيع شعورًا بالاستقرار، ويعكس في ظاهره توازنًا داخل الحساب. غيّر أنَّ هذا الانطباع قد يخفي خطرًا منهجيًا حقيقيًا، وذلك حين يُبنى على عدد الصفقات وتنوعها الشكليّ، لا على طبيعة التعرّض الفعليّ الذي تعكسه هذه المراكز مجتمعة.



فالمحفظة التي تضم عشر صفقات متباينةٍ في أسمائها قد تحمل في حقيقتها تعرّضًا واحدًا، وذلك إذا تحركت جميعها في الاتجاه نفسه تبعًا لعامل مشترك، مثل مؤشر الدولار، أو مستوى المخاطرة العالمية، أو دورة الفائدة.



لماذا لا يكفي اختلاف الأدوات لتحقيق التنويع؟

في الواقع، لا يتحقق التنويع بمجرد اختلاف الأدوات أو تعدد فئات الأصول، إذ إن كثيرًا من هذه الأصول -ورغم تباينها الظاهري- تنتمي في سلوكها إلى سياق واحد تحكمه عوامل كلية مشتركة، كاتجاهات السيولة العالمية، وتوقعات أسعار الفائدة، والتحولات في المزاج الاستثماري العام وشهية المستثمرين نحو المخاطر، لا سيما المؤسسيين منهم.



وفي مثل هذه البيئات، لا تعمل المراكز باستقلالية حقيقية، بل تستجيب جميعها وتتفاعل مع المحرّك نفسه، في آن واحد وبدرجات متفاوتة، فتكون النتيجة ارتفاعًا في الارتباط بين هذه المراكز في لحظات الضغط، وهي تحديدًا اللحظات التي من المفترض أن يؤدي فيها التنويع دوره، ليتحوّل بذلك التنويع الظاهري إلى تركز فعليّ، بعكس الغاية الأساسيّة منه.



على سبيل المثال، قد يبدو توزيع المراكز بين الذهب، والنفط، وبعض العملات المرتبطة بالدولار تنويعًا كافيًا، لكنه في الواقع يبقى مرتبطًا بعوامل مشتركة، مثل اتجاه الدولار أو السيولة العالمية. وهنا، لا يتحقق التنويع الفعلي، بل يبقى التعرّض نفسه قائمًا رغم اختلاف الأدوات.



كيف يتحوّل التنويع إلى تعرّض مركّز داخل الحساب؟

تتّضح هذه الإشكالية بشكل أكبر عند تحرّك السوق. فبدل أن تتوزع آثار الحركة بين مراكز غير مترابطة، تميل المراكز المتأثرة بالعامل نفسه إلى الاستجابة في الاتجاه ذاته، ما يحوّل أي تغيّر في السوق إلى تأثير متزامن داخل الحساب. وهنا، لا يخفّف التنويع من حدة المخاطرة، بل يعيد توزيعها في شكل يبدو متعدّدًا، بينما هو في جوهره امتداد للتعرّض نفسه.



ولا يقتصر هذا التأثير على النتائج فقط، بل ينعكس أيضًا على ديناميكية إدارة الحساب. فمع تزايد ترابط المراكز، يرتفع مستوى الحساسية تجاه تقلبات السوق، ويصبح الهامش المستخدم أكثر عرضة للضغط حتى في ظل تحركات محدودة نسبيًا. وفي بعض الحالات، قد يجد المتداول نفسه أمام إغلاق عدة مراكز في توقيت متقارب، ليس بسبب خلل في صفقة بعينها، بل نتيجة تراكم التعرّض ضمن نطاق ضيق.



ما الذي يحدّد التنويع الفعلي داخل الحساب؟

من هنا، يتضح أن تقييم المخاطر لا يمكن أن يعتمد على عدد الصفقات أو تنوع الأدوات بحد ذاته، بل على بنية التعرّض الكلي داخل الحساب. فالمعيار الحقيقي للتنويع هو مدى استقلال المراكز عن بعضها البعض، وقدرتها على التفاعل مع ظروف سوق مختلفة، لا مع محفّز واحد مشترك.



وينطبق هذا المبدأ بالقدر ذاته على التنويع القطاعي والجغرافي، اللذين كثيرًا ما يُستخدمان كمقياس ظاهري للتوزيع. فتوزيع المراكز على قطاعات متعددة — كالتكنولوجيا والطاقة والقطاع المالي — أو على أسواق جغرافية مختلفة — كالأسواق الأميركية والأوروبية والناشئة — لا يُفضي بالضرورة إلى تنويع حقيقي، إذا كانت هذه القطاعات والأسواق تتحرك معًا عند تصاعد المخاطر العالمية. فما يبدو تشتتًا جغرافيًا أو قطاعيًا في بيئة هادئة، قد يتحول إلى تعرّض موحّد في لحظة واحدة، حين يسود نفور المخاطرة عالميًا.



وعليه، لا يرتبط التنويع الفعلي بإضافة مراكز جديدة بقدر ما يرتبط بكيفية بناء التعرّض داخل الحساب. فكل مركز جديد لا يُقيَّم بمعزل عن غيره، بل من حيث موقعه ضمن الصورة الكلية، وما إذا كان يضيف بُعدًا مختلفًا للحركة أو يعزّز مستوى التعرّض القائم. لذا، يتحوّل القرار من البحث عن فرص منفصلة إلى إدارة تفاعل المراكز معًا، بحيث لا يُبنى الحساب على فكرة واحدة ممتدّة عبر عدة أدوات، بل على توزيع يحدّ من انتقال الأثر بين المراكز.



بالتالي، لا يكون الهدف تقليل عدد الصفقات أو زيادته، بل بناء هيكل متماسك لإدارة المخاطر، يوازن بين الفرص والتعرّض، ويمنح الحساب القدرة على امتصاص الصدمات دون أن تتحول حركة واحدة في السوق إلى تأثير مضاعف ينعكس عليه بالكامل.