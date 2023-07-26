الجهاز اللوحي Galaxy Tab S9 من سامسونج يرسي معياراً جديداً لتوفير تجربة Galaxy المتميزة على الأجهزة اللوحية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن سلسلة Galaxy Tab S9 الجديدة، مجموعة المنتجات المتميزة التي تعيد تعريف مشهد الأجهزة اللوحية، وتضع معايير جديدة للمشاهدة الغامرة والحرية الإبداعية.

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وفي جميع الموديلات الثلاثة، Galaxy Tab S9 و S9+ و S9 Ultra، تضمن شاشات Dynamic AMOLED 2X تجربة مشاهدة وترفيه فائقة مع القوة التي يوفرها المعالج من نوعQualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy[1]. ويساعد قلم S Penالملحق والذي يحمل تصنيف IP68 المستخدمين على تحويل أفكارهم إلى واقع. وباعتباره أول سلسلة Galaxy Tab S تحصل على تصنيف IP68[2]، تتيح سلسلة Galaxy Tab S9 للمستخدمين متابعة إلهامهم في الداخل والخارج.



وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة MX (Mobile eXperience): "لا توجد أجهزة مثل Galaxy Tab S9 في السوق اليوم،لاسيما وإنه يمثل ابتكاراً حقيقياً في فئته، فهو الأول من نوعه الذي يقدم تجارب يحبها المستخدمون أكثر من غيرها حول الأجهزة اللوحية في تصميم ممتاز كامل واحد. وتمكّن سلسلة Galaxy Tab S9 المستخدمين من نقل أفكارهم الكبيرة وإحيائها براحة تامة.



اكتشف عالماً من الترفيه والإلهام أثناء التنقل

سواء كنت تمارس الألعاب أو تشاهد مقاطع الفيديو، توفر شاشة Dynamic AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة[3] من Galaxy Tab S9 Ultra تجربة ترفيهية غامرة وقابلة للحمل. وتضمن +HDR10 من سلسلةGalaxy Tab S9 تحسين درجة الألوان عند استعراض المشاهد الواحد تلو الآخر، وفي كل إطار مع مجموعة واسعة من الألوان والسطوع. وتتم معايرة معدل التحديث الديناميكي لسلسلة Galaxy Tab S9 تلقائياً من 60 إلى 120 هيرتز لتحقيق التوازن بين الاستجابة السلسة وكفاءة البطارية المُحسّنة. وبفضل وجود خاصية Eye Comfort أيضاًنيمكن تقليل مستوى الإجهاد الذي قد يلحق بالعين مع الضوء الأزرق المنخفض، والذي يتم تقليله بأكثر من 70%[4]. وتضفي هذه الخاصية المزيد من الحيوية على التفاصيل الدقيقة،ما يجعل التصوير الفوتوغرافي والمخططات والرسوم المتحركة والمزيد غيرها تبدو واضحة ونقية تماماً. وإضافة إلى ذلك، تعرض نسبة العرض إلى الارتفاع التي تبلغ 16:10 التلفزيون والأفلام بالشكل المفترض للمشاهدة.



ويتم تعزيز الترفيه على سلسلة Galaxy Tab S9 من خلال الصوت الواسع الذي يتم توفيره عبر مكبرات صوت رباعية[5] أكبر بنسبة 20%، مع صوت من خلال نظام مكبر الصوت AKG وصوت Dolby Atmos الغامر. ولضمان تجربة صوت سينمائية، يمكن لمستخدمي Galaxy Tab S9 أيضاً الاختيار من بين إعدادات الصوت المخصصة للألعاب والاستماع إلى الموسيقى، وإجراء مكالمات الفيديو والمزيد. وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستمتاع بالترفيه في الهواء الطلق، تتوفر الآن تقنية Vision Booster المبتكرة على سلسلة Galaxy Tab S9. ويكتشف الجهاز تلقائياً ظروف الإضاءة الساطعة، ويتكيف للحفاظ على حيوية الشاشة. وباستخدام Smart Book Cover[6] الذي يمكن ضبطه بالوضع القائم، يمكن تثبيت الجهاز في الاتجاه الرأسي أو الأفقي للعرض بدون استخدام اليدين.



وتبدو سلسلة Galaxy Tab S9 أكثر أناقة من أي وقت مضى، كما أنها جاءت معززة بالكثير من المزايا. وتم تجهيز كل جهاز بمنصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile الرائدة لأجهزة جالكسي، وهو نفس معالج الهاتف المحمول فائق السرعة في أحدث هواتف سامسونج الذكية. ولأول مرة على جهاز لوحي من جالكسي، تساعد تقنية غرفة البخار المتقدمة في تدفق الطاقة أو الألعاب أو عمليات تحرير مقاطع الفيديو. وبعد التعاون الوثيق مع شركاء الألعاب الرواد في هذه الصناعة، سيستفيد مستخدمو Galaxy Tab S9 من تجارب الألعاب المحسّنة ذات الشاشات الكبيرة. وتعد سلسلة Galaxy Tab S9 أيضاً أكثر مجموعات الأجهزة اللوحية كفاءة من سامسونج من حيث كفاءة الحرارة على الإطلاق، مع حجرة بخار داخلية مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الأجهزة اللوحية عالية الكثافة. وتساعد الخاصية الجديدة لتبديد الحرارة ثنائية الاتجاهفي الحفاظ على أداء أفضل لأطول مدة استخدام.



استمتع بحرية حمل الأفكار إلى الحياة بسهولة

يأتي كل جهاز فاخر من أجهزة Galaxy Tab S9 مع القلم الذي يحبه المستخدمون Galaxy S Pen. وتقدم سلسلة Galaxy Tab S9 و S Pen تجربة تشبه القلم على الورق، وقد تم تصنيفهما الآن على حد سواء وفق معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار،ما يفتح المزيد من الاحتمالات، حيث يمكن للمستخدمين التقاط أفكارهم والتعبير عنها. ويمكن للقلم أيضاً الكتابة في أشرطة البحث والمتصفحات ومتاجر التطبيقات، ويضمن الشحن ثنائي الاتجاه الجديد حصوله على الطاقة بغض النظر عن طريقة وضعه في المنطقة المخصصة له. ويمكن للمستخدمين الترقية إلى S Pen Creator Edition[7] للحصول على تجربة أكثر تميزاً. وتم تصميم هذه النسخة بمواد ذات ملمس خاص تساعد على الإمساك بطريقة مريحة، وبزاوية إمالة أوسع تجعل الإبداع أسهل بكثير. ويتوفر أيضاً نوعان من القلم، وهما النوع الصلب لتجارب الرسم الطبيعية، والنوع الناعم الذي يحاكي تجارب الكتابة الشبيهة بالورق.

وتعد الشاشات الغامرة لسلسلة Galaxy Tab S9 بمثابة الخلفية المثالية لأي مشروع. وعن طريق استخدام Multi Window[8]، يمكن عرض ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات كشبكة منظمة من النوافذ القابلة للتعديل بسهولة. وتستطيع البحث في المتصفح، مع الإشارة إلى صورة من معرض سامسونج ورسم الأفكار في Samsung Notes، حيث يتم كل ذلك في وقت واحد وفي عرض واحد. وكبديل آخر، يمكن استخدام خاصية Pop-Up View، لعرض التطبيقات كنوافذ عائمة، مع استمرار عرض الشاشة الرئيسية بالكامل.



وفي ظروف السفر أو العمل أثناء التنقل، يمكن للوحة مفاتيح Book Cover Keyboard[9] ونسق DeX Mode[10]من سلسلة Galaxy Tab S9 محاكاة تجربة سطح المكتب مع أقصى قدر من قابلية التنقل على الجهاز اللوحي. وتبدو الزوايا القابلة للتعديل للوحة المفاتيح ذات الغطاء الكتابي ولوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية وكأنها جهاز كمبيوتر خفيف الوزن. وفي الوقت نفسه، يتميز نسقDeX Mode بمؤشر سهل المتابعة، وتغيير حجم النافذة وتحديد موضعها، وإمكانيات الشاشة الثانية[11]لتبرز شاشة الكمبيوتر الشخصي أو تعمل على توسيعها إلى الكمبيوتر اللوحي. وعند إجراء مكالمة عبر برنامجGoogle Meet[12]، يمكنك العمل بسهولة أكبر من خلال مشاركة الشاشة، والمشاركة في تحرير مستند Samsung Notesبشكل مباشر في نفس الوقت.



وصُممت سلسلة Galaxy Tab S9 لإلهام الإنتاجية التلقائية وتعزيز الإبداع، وتمثل مركزاً قوياً للمحافظ الإبداعية مع استخدام التطبيقات الجديدة والمحسّنة التي ترضي شغف المستخدم. ويقدم تطبيقGoodNotes[13] المفضلللمعجبين تجربة جديدة لتدوين الملاحظات اليومية على Android لأول مرة، ويتم إطلاقه حصرياً لمستخدمي جهاز جالكسي اللوحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن بسهولة مشاركة الملاحظات التي تم إنشاؤها في GoodNotes على جميع الأنظمة الأساسية وتحريرها معاً في وقت واحد.

ويعمل تطبيق تحرير الفيديو LumaFusion[14] الاحترافي على تسهيل العمل عند إنشاء محتوى قابل للمشاركة. ويمكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو،وحتى الملفات الكبيرة التي تم التقاطها على كاميرا اهاتف جالكسي الذكي، بسهولة مع سلسلة Galaxy Tab S9 من خلال خاصية المشاركة السريعةQuick Share[15]. ويستفيد تطبيق LumaFusion بشكل كامل من شاشة Galaxy Tab S9 Ultra الواسعة لضمان دقة تحرير مقاطع الفيديو.



وتم تحويل Clip Studio Paint[16] إلى واجهة جهاز لوحي مبسطة للرسم والتلوين والمزيد. وفي الوقت نفسه، يعملArcSite[17]على تمكين المصممين والمحترفين من خلال تحويل رؤيتهم الإبداعية إلى مخططات CAD ثنائية الأبعاد،وتكون مُصممة بدقة مع خطط شاملة للموقع وتقديرات دقيقة. ومن خلال التعاون الوثيق مع غوغل لتحسين تجارب الشاشة الكبيرة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيقات الشريكة لإكمال المهام بسهولة وتحويل الأفكار إلى واقع على سلسلة Galaxy Tab S9.



حقق أقصى استفادة من تجربة مميزة كاملة من الداخل والخارج

بفضل تجربتها المميزة، تندمج سلسلة Galaxy Tab S9 أيضاً بسلاسة في منظومة جالكسي. ويعد استخدام الأدوات الإبداعية أمراً بسيطاً عندما تكون أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية متصلة بأجهزة أخرى. وتعمل ميزة التحكم المتعدد Multi Control[18] على تسهيل نسخ النصوص والصور أو لصقها أو سحبها مباشرة بين الجهاز اللوحي والهاتف الذكي،ما يتيح للمستخدمين التحكم في هواتفهم الذكية باستخدام لوحة اللمس Galaxy Tab S9.



ولمطابقة تجارب البرامج المتميزة، تتميز أجهزة سلسلة Galaxy Tab S9 بخصائص تصميم جالكسي الفريدة من الهواتف الذكية الرائدة من سلسلة Galaxy S، مثل نفس تصميم الكاميرا المذهل. وتتميز سلسلة Galaxy Tab S9، التي يبلغ سمكها 5.5 ملم لجهاز Tab S9 Ultra، بأنها خفيفة الوزن ونحيفة، ولكنها أيضاً متينة وتحمل تصنيف IP68. وصممت الأجهزة أيضاً لتحمل الصدمات والخدوش بفضل الهيكل المقوى بالألمنيوم من نوع "أرمور". وبالنسبة للمستخدمين الذين تظهر أفضل أفكارهم في أماكن غير متوقعة، يكون هذا الجهاز بمثابة الشريك المثالي، ويمكن استخدامه في البيئات الصعبة، لأنه قادر على تحملها خلال ساعات اليوم. ويوفر الغطاء الخارجي الجديد Outdoor Cover[19] مزيداً من راحة البال لمستخدمي الجهاز اللوحي ممن يبحثون عن المزيد من الحماية.



وتعتبر سلسلة Galaxy Tab S9نموذجاً آخر على التزام سامسونج ببناء التكنولوجيا التي تثري حياة الناس، مع تقليل تأثيرها على البيئة من دون أي مساومة. ومقارنة بالأجيال السابقة، تتميز سلسلة Tab S9 باستخدام مجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها[20] في كل من المكونات الداخلية والخارجية[21]. ويأتي أيضاً في صندوق تغليف معاد تصميمه[22] والورق المستخدم في صندوق التغليف عبارة عن ورق معاد تدويره بنسبة 100%.



التوفر

تتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 للطلب المسبق في أسواق محددة اعتباراً من 26 يوليو، مع التوفر العام بدءاً من 11 أغسطس.

وتأتي السلسلة بلونين، وهما البيج والجرافيت[23]، وثلاثة أحجام: 14.6 بوصة على Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة على Tab S9+، و 11 بوصة على Tab S9[24].

وتتم حماية التجربة المتميزة ودعمها من خلال أربعة أجيال من ترقيات واجهة المستخدمOne UI ونظام التشغيلAndroid OS، وخمس سنوات من التحديثات الأمنية. وتقدم Samsung Care+[25]،خدمة دعم للأضرار العرضية، وخصومات خاصة ومزايا مجانية خلال فترات الطلب المسبق.

لمعرفة المزيد حول سلسلة Galaxy Tab S9، يرجى زيارة: https://www.samsungmobilepress.com، أو https://news.samsung.com/mena أو https://www.samsung.com/galaxy-tab .



مواصفات المنتج

Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+ Galaxy Tab S9 Ultra

الشاشة* شاشة ديناميكية AMOLED 2X مقاس 11 بوصة

(60 ~ 120 هرتز) شاشة ديناميكية AMOLED 2X مقاس 12.4 بوصة

(60 ~ 120 هرتز) شاشة ديناميكية AMOLED 2X مقاس 14.6 بوصة

(60 ~ 120 هرتز)

* يتم قياسها قطريًا كمستطيل كامل دون احتساب الزوايا المنحنية. تقل مساحة المشاهدة الفعلية بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

نظام التشغيل Android 13.0

الأبعاد 165.8 × 254.3 × 5.9 ملم 185.4 × 285.4 × 5.7 ملم 208.6 × 326.4 × 5.5 ملم

الوزن 498 غرام (واي فاي)/ 500 غرام (الجيل الخامس) 581 غرام (واي فاي)/ 586 غرام (الجيل الخامس) 732 غرام (واي فاي)/ 737 غرام (الجيل الخامس)

الكاميرا الخلفية 13MP AF 13MP AF + 8MP Ultra-Wide

الأمامية 12MP Ultra-Wide 12MP + 12MP Ultra-Wide

الذاكرة والتخزين* 8غيغابايت + 128 غيغابايت

12غيغابايت + 256 غيغابايت

microSD تصل إلى 1 تيرابايت ** 12 غيغابايت + 256 غيغابايت

12 غيغابايت + 512 غيغابايت

microSD تصل إلى 1 تيرابايت ** 12غيغابايت + 256 غيغابايت

12غيغابايت + 512 غيغابايت

16غيغابايت + 1 تيرا بايت

microSD تصل إلى 1 تيرابايت **

* قد يختلف مدى توفر التخزين تبعاً لاختلاف السوق أو الطراز أو اللون أو شركة الاتصالات. قد يختلف توفر مساحة التخزين الفعلية وفقًا للبرامج المثبتة مسبقًا وبحسب السوق والطراز وحجم الملف وتنسيقه.

** تُباع بطاقة MicroSD بشكل منفصل.

نقطة الوصول AP Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 لأجهزة جالكسي

البطارية* 8400 مللي أمبير (النموذجية) 10,090 مللي أمبير (النموذجية) 11,200 مللي أمبير (النموذجية)

* تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. القيمة النموذجية هي متوسط القيمةالمقدرةمعمراعاةالانحراففيسعةالبطاريةبينعيناتالبطاريةالتيتماختبارهاوفقًالمعيارIEC 61960.

الربط 5G*, LTE**,Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3

* تكون خدمات الجيل الخامس مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة من الجيل ذاته. وتتطلب اتصالاً مثاليًا من الجيل الخامس. قد تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

** يختلف مدى توفر طراز LTE حسب السوق أو شركة الاتصالات.

*** قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. يتطلب الاتصال الأمثل. سوف يتطلب جهاز توجيه من نوع Wi-Fi 6E.

اللون* البيج والغرافيت

* قد يختلف مدى توفر لون المنتج باختلاف السوق أو شركة الاتصالات.

الصوت مكبرات صوت ستيريو رباعية مع صوت من AKG و Dolby Atmos®

الأمن Samsung Knox

المصادقة البيومترية بصمة الأصبع للشاشة

الملحقات* S Pen (BLE, Inbox), S Pen Creator Edition

Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Outdoor Cover, Notepaper Screen, Privacy Screen

* قلم S Pen وكابل USB من النوع C في العلبة الأصلية. الملحقات الأخرى متاحة للشراء بشكل منفصل. قد يختلف مدى توفر ملحقات الأطراف الثالثة حسب السوق وشركة النقل وبائع التجزئة.



* قد تختلف المواصفات حسب السوق.

* تكون جميع الوظائف والميزات والمواصفات ومعلومات المنتج الأخرى الواردة في هذا المستند بما في ذلك على سبيل المثال، الفوائد والتصميم والتسعير والمكونات والأداء والتوافر وقدرات المنتج، عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق.

