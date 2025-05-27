الجواودة من ضريبة الدخل يفوز بجائزة "مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز" في حفل الشارقة للمالية العامة

وتُمنح الجائزة، التي أطلقتها حكومة الشارقة عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، للمؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات الإدارة المالية في القطاع الحكومي على مستوى الوطن العربي، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في إدارة المال العام.
ويمثل فوز الجواودة بهذه الجائزة تتويجاً لجهوده في مجال تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومؤشراً على المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية الأردنية في تبني الحلول الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الإدارة المالية الحكومية.
ويعكس هذا التقدير العربي لكوادر الأردن الكفاءة العالية التي يتمتع بها الموظفون الأردنيون، والمكانة المتقدمة التي تحتلها المؤسسات الحكومية الأردنية في تبني أفضل الممارسات المالية على المستوى العربي.
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