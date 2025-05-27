الجواودة من ضريبة الدخل يفوز بجائزة "مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز" في حفل الشارقة للمالية العامة

الوكيل الإخباري- فاز السيد أحمد الجواودة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن بجائزة "مدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز"، وذلك ضمن فعاليات حفل تكريم الفائزين بالدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة في إمارة الشارقة بمشاركة رسمية عربية واسعة.

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وتُمنح الجائزة، التي أطلقتها حكومة الشارقة عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، للمؤسسات والأفراد المتميزين في مجالات الإدارة المالية في القطاع الحكومي على مستوى الوطن العربي، بهدف تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة وترسيخ ثقافة التميز والابتكار في إدارة المال العام.



ويمثل فوز الجواودة بهذه الجائزة تتويجاً لجهوده في مجال تطوير الأنظمة المالية الإلكترونية داخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومؤشراً على المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الوطنية الأردنية في تبني الحلول الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية في الإدارة المالية الحكومية.