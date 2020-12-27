الحاسوب الشخصي MateBook 14 Huawei يتصدّر إنتاجية الهواتف المتنقلة الذكية

الوكيل الاخباري - عند الحديث عن أجهزة الحاسوب الشخصي خفيفة الوزن – سواءً أكانت مخصصة للألعاب أو الأعمال – فإننا نَعُدّها بالعادةً مجرد أداة للعمل واللعب. ولكن، في عصر إنترنت الهاتف المتنقل، علينا التفكير من زاوية مختلفة؛ فأجهزة الحاسوب الشخصي لم تعد مجرد أداة، بل جزءًا ذكيًا من هذا العالم المترابط والمتشابك.

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تعدّ هواوي من بين العلامات التجارية القليلة في السوق الحالي التي تصنع أجهزة الحاسوب الشخصي اعتمادًا على هذا المنطلق، حيث يتضح ذلك من خلال إطلاق جهاز Huawei MateBook14 2020 AMD.





يدعم هذا الجهاز ميزة التعاون متعدد الشاشات Multi-screen Collaboration التي تتيح لك الاتصال بسهولة، وعرض واجهة المستخدم الخاصة بهاتفك الذكي هواوي على شاشة الحاسوب الشخصي من خلال وضع الهاتف بكل بساطة على اللوحة اللمسية لجهاز Huawei MateBook 14.

يعني ذلك أنه يمكنك تشغيل الهاتف الذكي على واجهة الحاسوب الشخصي، وحتى الرد على النصوص. وفي الوقت نفسه، بإمكان المستخدمين فتح الملفات وتحريرها مباشرة على جهاز Huawei MateBook 14، إلى جانب إجراء مكالمات الفيديو والصوت.



لقد عالجت ميزة التعاون متعدد الشاشات بشكل فعال تحديات التعاون التي كانت تواجهها أجهزة الهاتف الذكية وأجهزة الحاسوب الشخصي، حيث أصبح بإمكانك الآن التركيز أكثر على شاشة واحدة فقط، والعمل بطريقة أكثر إنتاجية.



ولزيادة تحسين تجربة المستخدم، يتميز جهاز Huawei MateBook 14 2020 AMDبشاشة عرض كاملة FullView بدقة 2K، بالإضافة إلى توفير إعداد شاشة تعمل باللمس كخيار آخر للمستخدمين، وهو ما يعدّ أمرًا غير مسبوق بين المنافسين في نطاق السّعر نفسه.





تتيح شاشة اللمس المتعدد، جنبًا إلى جنب مع ميزة التعاون متعدد الشاشات، للمستخدمين "نقل" طرق استخدام هواتفهم الذكية إلى الحاسوب الشخصي بكل سهولة.

وبفضل شاشة العرض التي تأتي بدقة 2K، فإن المحتوى ينبض بالحياة مظهرًا أدق التفاصيل التي يمكن توسيعها أكثر بواسطة الحواف النحيفة، ونسبة شاشة إلى الجسم كبيرة، تتيح للمستخدمين الانغماس في المحتوى بشكل كامل، سواءً أكان ذلك لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفّح الصور.

يستخدم جهاز Huawei MateBook 14 2020 AMD أيضًا نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2 لعرض قدر أكبر من المحتوى، مقارنة بالعرض التقليدي الذي يأتي بنسبة 16:10، مما يجعل من الأسهل والأكثر كفاءة بالنسبة للمستخدمين البحث عن الملفات وتحريرها على الشاشة.



تم الإبلاغ في السابق عن إمكانية اختراق كاميرات أجهزة الحاسوب الشخصي واسخدامها للتجسّس على المستخدمين. ومع وضع ذلك في عين الاعتبار، يستخدم جهازHuawei MateBook 14 2020 AMD كاميرا خفية توجد أسفل لوحة المفاتيح، والتي تظهر فقط عندما تحتاج إلى استخدامها لتقليل مخاطر تسرّب الخصوصية.







وعلاوة على ذلك، يتميز جهاز Huawei MateBook 14 2020 AMD بقارئ بصمة الإصبع المدمج في زر التشغيل لتجربة أسهل وأكثر أمانًا، كما أنه يأتي أيضًا بشاحن يتناسب مع وضعه في الجيب يمكنك حمله أينما ذهبت، دون القلق بشأن نفاد البطارية.

وبالنسبة للجانب الترفيهي، سواءً أكنت تشاهد فيلمًا أو تستمع إلى الموسيقى على الحاسوب الشخصي، فإن نظام الصوت المحيطي يتيح لك الانغماس بشكل كامل في التجربة.



ومع استمرار تطوير إنترنت الأشياء (IoT)، أصبح من المحتمل أن تستحوذ أجهزة Huawei MateBooks، التي تركز على الذكاء متكامل السيناريوهات، على حصة أكبر في السوق، لتكون الرائدة في اتجاهات الأجهزة اللوحية فائقة الخفة وعالية الأداء.

وفي حين أنه يستحيل التنبؤ بالضبط ما ستكون عليه أجهزةHuawei MateBooks في المستقبل، إلا أن أمرًا واحدًا يمكننا التأكيد عليه، ألا وهو أنه لم يعد ضربًا من الخيال امتلاك جهاز حاسوب شخصي يجمع بين سهولة النقل، والأداء العالي، والتجربة الذكية.



في الوقت الحالي، من المقرر أن يصبح جهاز Huawei MateBook 14 2020 AMD أحد أعظم الأمثلة في سوق الأجهزة اللوحية فائقة الخفة، مما يفتح المجال أمام تجربة تكامل بيئي جديد.



يتوفر الحاسوب الشخصي Huawei Matebook 14 2020 AMD حاليًا في السوق الأردني، وهو متاح باللون الرمادي الفضائي بسعر 669 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متوفرة بكمية محدودة عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل "MateDock 2 Docking Station" وحقيبة ظهر. ويمكنك شراؤه من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-14، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي.



