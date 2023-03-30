الحج بـ 2750 دينار فقط مع شركة البلد الأمين

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البلد الأمين للسياحة والسفر والحج و العمرة عن تسيير رحلات للحج بتكلفة 2750 دينارا.

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احجز رحلات الحج واستمتع بتجربة سفر وإقامة مميزة بفندق شركة البلد الامين في الحج ، فندق روابي الامارات مستوى 5 نجوم 1500 متر ، منطقة #الحفاير / شارع #المنصور.

يتوفر كادر اداري محترف من شركة البلد الأمين برفقة الحجاج.



ادخل السحب على خصم 100% مع البلد الامين على سرير الحج في مكه

#العنوان :



المركز الرئيسي :



عمان-حي نزال- شارع الدستور-قرب مسجد نزال الكبير- بجانب عربي فرنجي - عمارة البلدالامين رقم110 .



للاستفسار عن عروض العمرة برا ً



064381616

0795994618

0795002435

0790814949

0796664426

ولعروض العمرة جوا ً:

0790085661

0795994618

0790085662

0790814949

ولمبيعات تذاكر طيران لجميع انحاء العالم

0790085661

لخدمة الواتس اب اضغط الرابط ‏

‏https//wa.me 962795651185

موقع شركة البلد الامين

https://goo.gl/maps/gDM1byb9mByZByH57

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فرع الزهور

عمان - جبل الزهور- دوار الزهور - قرب مطعم يزن

0798736620

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فرع مرج الحمام نصلكم اينما كنتم في عمان مجانا

بدون زيادة اي تكاليف إضافية

0795908666

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فرع طبربور

شارع النهضه بجانب الصفا مول

نصلكم أينما كنتم مندوب فرع طبربور

0798799646

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جبل الحسين

0796784884

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فرع اربد

شارع الحصن -مجمع السيلاوي - مقابل Beko للكهربائيات- الطابق الاو ل -

مدير فرع اربد

0788057958

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فرع المفرق

#المفرق - شارع البلدية ( رهام شوز ) بجانب مكتبة الاقصى الطابق الارضي *0790150790*

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مندوب #الرمثا

*0797671666*

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مندوب الضليل

0785699417

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فرع #الزرقاء

نصلكم أينما كنتم في جميع أنحاء محافظة الزرقاء

مندوب فرع الزرقاء

0796516150

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فرع #الرصيفه

#المشيرفه _ بالقرب من مسجد مدينه الحجاج - مقابل الخطيب

0798733696

0798468579

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فرع #السلط / #البلقاء- شارع الملك عبدالله الثاني ( شارع الستين ) - مقابل مصنع الحكمه -مجمع رقم 45- الطابق الارضي

0790085660

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مندوب #البقعة

0785156522

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فرع الكرك

#الكرك -مثلث الثنية - مقابل كازية توتال -مجمع معين حجازي الطابق الارضي

0791998860

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فرع الطفيلة

مندوب #الطفيلة

0775278496

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فرع العقبة

#العقبة-المنطقة التجارية الاولى-مقابل منتزه الأميرة سلمى-مجمع رقم(54)

الطابق الارضي

محلات #ابومحفوظ

