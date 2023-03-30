الحج بـ 2750 دينار فقط مع شركة البلد الأمين

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البلد الأمين للسياحة والسفر والحج و العمرة عن تسيير رحلات للحج بتكلفة 2750 دينارا.
احجز رحلات الحج واستمتع بتجربة سفر وإقامة مميزة بفندق شركة البلد الامين في الحج ، فندق روابي الامارات مستوى 5 نجوم 1500 متر ، منطقة #الحفاير / شارع #المنصور.
يتوفر كادر اداري محترف من شركة البلد الأمين برفقة الحجاج.
ادخل السحب على خصم 100% مع البلد الامين على سرير الحج في مكه
#العنوان :
المركز الرئيسي :
عمان-حي نزال- شارع الدستور-قرب مسجد نزال الكبير- بجانب عربي فرنجي - عمارة البلدالامين رقم110 .
للاستفسار عن عروض العمرة برا ً
064381616
0795994618
0795002435
0790814949
0796664426
ولعروض العمرة جوا ً:
0790085661
0795994618
0790085662
0790814949
ولمبيعات تذاكر طيران لجميع انحاء العالم
0790085661
لخدمة الواتس اب اضغط الرابط
https//wa.me 962795651185
موقع شركة البلد الامين
https://goo.gl/maps/gDM1byb9mByZByH57
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فرع الزهور
عمان - جبل الزهور- دوار الزهور - قرب مطعم يزن
0798736620
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فرع مرج الحمام نصلكم اينما كنتم في عمان مجانا
بدون زيادة اي تكاليف إضافية
0795908666
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فرع طبربور
شارع النهضه بجانب الصفا مول
نصلكم أينما كنتم مندوب فرع طبربور
0798799646
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جبل الحسين
0796784884
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فرع اربد
شارع الحصن -مجمع السيلاوي - مقابل Beko للكهربائيات- الطابق الاو ل -
مدير فرع اربد
0788057958
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فرع المفرق
#المفرق - شارع البلدية ( رهام شوز ) بجانب مكتبة الاقصى الطابق الارضي *0790150790*
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مندوب #الرمثا
*0797671666*
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مندوب الضليل
0785699417
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فرع #الزرقاء
نصلكم أينما كنتم في جميع أنحاء محافظة الزرقاء
مندوب فرع الزرقاء
0796516150
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فرع #الرصيفه
#المشيرفه _ بالقرب من مسجد مدينه الحجاج - مقابل الخطيب
0798733696
0798468579
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فرع #السلط / #البلقاء- شارع الملك عبدالله الثاني ( شارع الستين ) - مقابل مصنع الحكمه -مجمع رقم 45- الطابق الارضي
0790085660
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مندوب #البقعة
0785156522
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فرع الكرك
#الكرك -مثلث الثنية - مقابل كازية توتال -مجمع معين حجازي الطابق الارضي
0791998860
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فرع الطفيلة
مندوب #الطفيلة
0775278496
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فرع العقبة
#العقبة-المنطقة التجارية الاولى-مقابل منتزه الأميرة سلمى-مجمع رقم(54)
الطابق الارضي
محلات #ابومحفوظ