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الخميس، 30-03-2023 07:52 م

الحج بـ 2750 دينار فقط مع شركة البلد الأمين

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البلد الأمين للسياحة والسفر والحج و العمرة عن  تسيير رحلات للحج بتكلفة 2750 دينارا.

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 احجز رحلات الحج واستمتع بتجربة سفر وإقامة مميزة بفندق شركة البلد الامين في الحج ، فندق روابي الامارات مستوى 5 نجوم 1500 متر ، منطقة #الحفاير / شارع #المنصور.

 

يتوفر كادر اداري محترف من شركة البلد الأمين برفقة الحجاج.


ادخل السحب على خصم 100% مع البلد الامين على سرير الحج في مكه 
#العنوان : 


المركز الرئيسي  :


عمان-حي نزال- شارع الدستور-قرب مسجد نزال الكبير- بجانب عربي فرنجي - عمارة البلدالامين رقم110 .


 للاستفسار عن عروض العمرة برا ً 


064381616
0795994618   
0795002435 
0790814949 
0796664426
ولعروض العمرة جوا  ً:
0790085661 
0795994618  
 0790085662
0790814949
ولمبيعات تذاكر طيران لجميع انحاء العالم 
0790085661  
لخدمة الواتس اب  اضغط الرابط                                                             ‏
‏https//wa.me 962795651185
موقع شركة البلد الامين 
https://goo.gl/maps/gDM1byb9mByZByH57
———————
فرع الزهور 
عمان - جبل الزهور- دوار الزهور - قرب مطعم يزن
0798736620 
———————-
 فرع مرج الحمام نصلكم اينما كنتم في عمان مجانا
بدون زيادة اي تكاليف إضافية
0795908666
———————-
فرع طبربور
شارع النهضه بجانب الصفا مول
نصلكم أينما كنتم مندوب فرع طبربور
0798799646
—————————
جبل الحسين 
0796784884
————————-
فرع اربد
شارع الحصن -مجمع السيلاوي - مقابل Beko للكهربائيات- الطابق الاو ل - 
مدير فرع اربد         
0788057958
——————-
فرع المفرق
#المفرق - شارع البلدية ( رهام شوز ) بجانب مكتبة الاقصى الطابق الارضي *0790150790*
————————
مندوب #الرمثا
*0797671666*
————————-
مندوب الضليل  
0785699417
————————-
فرع #الزرقاء
نصلكم أينما كنتم في جميع أنحاء محافظة  الزرقاء
مندوب فرع الزرقاء
0796516150 
——————————
 فرع #الرصيفه
#المشيرفه _ بالقرب من مسجد مدينه الحجاج - مقابل الخطيب
0798733696
0798468579
————————
فرع #السلط / #البلقاء- شارع الملك عبدالله الثاني ( شارع الستين ) - مقابل مصنع الحكمه -مجمع رقم 45- الطابق الارضي
0790085660
————————
مندوب #البقعة
0785156522
—————————
فرع الكرك
#الكرك -مثلث الثنية - مقابل كازية توتال -مجمع معين حجازي الطابق الارضي
0791998860
——————————-
فرع الطفيلة 
مندوب #الطفيلة 
0775278496
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فرع العقبة
#العقبة-المنطقة التجارية الاولى-مقابل منتزه الأميرة سلمى-مجمع رقم(54)
الطابق الارضي
محلات #ابومحفوظ


 




 

 


 

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