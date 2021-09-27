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الإثنين، 27-09-2021 11:38 ص

الحسين التقنية تحصد المراكز الأربعة الأولى في مسابقة روبوتات السومو

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الوكيل الاخباري - حققت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، المراكز الأربعة الأولى في مسابقة روبوتات السومو، والتي أقيمت يوم أمس السبت في جامعة الأميرة سمية.

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وتغلبت الجامعة على جميع الفرق المشاركة في المسابقة والتي ضمت أكثر من 16 فريقا من مختلف الجامعات الأردنية.


وفاز فريق "سلاك سومو" من جامعة الحسين التقنية بالمركز الأول، والمكون من الطلبة عمر أمجد الدباس، ومحمد ابو خالد، ومصطفى الدغيمات، كما فاز فريق "إنتركونتيننتال" من الجامعة بالمركز الثاني والمكون من الطالبة، نماء الهواري، وزيد حتاملة، وسمير الطوابيني، كما فاز في المركز الثالث فريق "قوة البرق" والمكون من الطلبة، إبراهيم اللحام، ومحمد الحويطات، وعبد الرحمن القزعة، وفاز في المركر الرابع للمسابقة أيضا فريق جامعة الحسين التقنية "كولو-كولايدس" والمكون من الطلبة فارس عضيبات، وباسل الحوساني وخالد الصعيدي وبراء سليمان.


وأشرف على مشاركة الفرق المهندس عزالدين المناصرة من قسم الهندسة الميكانيكية والمهندس زيد حيمور من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة الحسين التقنية.


يذكر أن جامعة الحسين التقنية أقامت مؤخرا مسابقتها الأولى لروبوتات السومو داخل حرم الجامعة، في مجمع الملك الحسين للأعمال-عمان.


وتعتبر جامعة الحسين التقنية أحدث جامعة تقنية في الأردن تأسست لتعزيز التعليم التقني ومواءمة متطلبات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب.

 




 

 


 

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