الحسين التقنية تختتم الجولة الأولى من مسابقة الطائرات بدون طيار

الوكيل الاخباري -

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أنهى 10 فرق من طلبة تخصّصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الحسين التقنيّة، اليوم الخميس، الجولة الأولى من مسابقة الطائرات بدون طيّار، حيث صمّموا وطوّروا وعدّلوا خلالها، طائرات رباعيّة الدفع بدون طيار، وأعدوا لاحقا لسباق السرعة.وقال رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا أورا، "نبحث دائما عن الابتكارات والتقنيات المستقبليّة التي تحمل الأفراد والأفكار حول العالم".وأضاف أن التصاميم التي طورها طلاب الجامعة قد تكون قادرة على إطالة قائمة التطبيقات التي تستخدم تكنولوجيا الطائرات بدون طيّار مثل، توصيلات الميل الأخير ومراقبة البنية التحتيّة والتصوير الفوتوغرافي، مشيرا إلى أن هذه المسابقة استطاعت أن تدفع الشباب نحو الابتكار والمساهمة في تعزيز القدرات التكنولوجيّة في الأردن.بدوره، عبر رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، عن فخر الجامعة بالمساهمة في توفير الفرصة للطلبة الموهوبين من مختلف التخصّصات للعمل سويّة، مضيفا أن هذه المسابقة، التي تعد الأولى من نوعها في الأردن، وفّرت للطلبة منصّة فريدة، لعرض مهاراتهم وإبداعاتهم وتطبيق ما تعلموه بشكل عملي تعاوني.وقالت قائدة من فريق نادي طائرات السباق المسيّرة في الجامعة الطالبة أسيل عمران لـ(بترا)، إن المرحلة الأولى من المسابقة، تضمنت سباق محاكاة لاختبار مهارات تصميم المركبات الجويّة (ماك 1)، فيما تأهلت 5 فرق للمشاركة بالمرحلة الثانية في تموز المقبل؛ التي ستشمل تركيب وتطوير الطائرات الخاصة بهم، ثم المشاركة في تطييرها على أرض الواقع، كما ستتنافس الفرق المتأهلة في سباق السرعة بطائرات مسيّرة للاستفادة من المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء الاستعدادات.يشار أن شركة بوينج العالمية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للجامعة في هذا المشروع، تعمل على تطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية ومنتجات الدفاع وأنظمة الفضاء للعملاء في أكثر من 150 دولة، كما أنها أحد أكبر المصدرين في الولايات المتحدة، وتستفيد من مواهب قاعدة الموردين العالمية لتعزيز الفرص الاقتصادية والاستدامة والابتكار من أجل المستقبل والتأثير على المجتمع.يذكر أن شركة (SAGER Autonomous Robotics) هي الجهة التي تقدم الدعم الفني لمسابقة الطائرات بدون طيار.