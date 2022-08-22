الحسين التقنية تقيم اليوم المفتوح الثاني للطلبة والأهالي

الوكيل الإخباري - تقيم جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، يوم مفتوح الطلاب الراغبين بالتسجيل في تخصصات الجامعة والتعرف على برامجها والمنح المقدمة.

وستقام فعالية اليوم المفتوح يوم غد الثلاثاء 23-8-2022 من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الرابعة مساءا في مقر الجامعة داخل مجمع الملك الحسين للأعمال في عمان.

ويشمل اليوم المفتوح فقرات تعريفية بالجامعة واعتمادها الدولي وتخصصاتها كتخصصات هندسة الطاقة والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية والعمارة وعلم الحاسوب والامن السيبراني والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.

وكما سيشمل اليوم المفتوح على جولة داخل المباني الجديدة للجامعة ومشاغلها الهندسية ومجمع الأعمال.

اضافة اعلان

ويذكر أن جامعة الحسين التقنية إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد تاسست لتعزيز التعليم التقني في الأردن وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب