الحسين التقنية توقع مذكرة تفاهم مع شركة البحث والتطوير التعديني

الوكيل الاخباري - وقعت جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، الاثنين، مذكرة تفاهم مع شركة البحث والتطوير التعديني، إحدى الشركات التابعة للشركة العربية للتعدين، بهدف تفعيل التعاون المشترك لإطلاق معهد تطوير الصناعات التعدينية العربية.

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ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي وعن الشركة رئيس مجلس الإدارة محمد رضا سلطان، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة وعميد كلية الهندسة التكنولوجية في الجامعة.



وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر إدارة الشركة في عمان على تطوير وتقديم برامج تقنية متعددة المستويات لتأهيل وتدريب الكوادر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في المجالات المرتبطة بالصناعات التعدينية في الدول العربية، وكذلك تطوير مركز للتميز متخصص في تقديم الاستشارات والدراسات الفنية وتنفيذ الأبحاث العلمية التطبيقية وتأهيل مختبرات فحص متخصصة ومعتمدة.



وتتضمّن المذكرة قيام جامعة الحسين التقنية بإدارة وتنظيم الشؤون العملية والتعليمية والتدريبية في المعهد وتطوير البرامج والمناهج الدراسية والتدريبية والإشراف الفني والإداري على عمليات ومرافق المعهد التي ستوفرها الشركة من قاعات تدريسية ومختبرات ومكاتب.



وستوفّر الشركة بحسب المذكرة فرص تدريب عملي ميداني للمتدربين بما يضمن حصولهم على المعرفة العلمية وتطبيقها بما يؤهلهم لسوق العمل.

من جهته، ثمن الدكتور الحنطي دور الشركة وتعاونها مع الجامعة لتطوير المعهد وفتح فرص التدريب التي ستسهم بخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني والعربي.

وأكد أن جامعة الحسين التقنية تأسست لخدمة الشباب الأردني لرفدهم بأحدث التكنولوجيا وتأهيلهم لدخول أسواق العمل الإقليمية والعالمية بكفاءة، وتعتبر الجامعة القطاع الخاص شريكا أساسيا لتطوير منظومة التعليم التقني والتدريب العملي في الأردن.

وفي ذات السياق، أعرب سلطان عن فخره واعتزازه بالدور الذي تلعبه جامعة الحسين التقنية في مجال ترسيخ وتطبيق مفهوم التعليم التقني والتطبيقي في مختلف التخصصات العلمية والهندسية، وهي من الجامعات المتميزة على مستوى المنطقة العربية في مجال التعليم التقني والتطبيقي ضمن أفضل المواصفات والمعايير العالمية.



وأكد أن توقيع المذكرة جاء نتيجة لتلاقي أهدافهم المشتركة والرامية الى تنمية وتطوير التعليم التقني والتطبيقي في مختلف الاختصاصات، بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بالعلوم الجيولوجية وهندسة التعدين والاختصاصات ذات العلاقة.



وتعتبر شركة البحث والتطوير التعديني والتي تأسست عام 2017 شركة عربية مشتركة تعنى بتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية وتحديد احتياجات المنطقة العربية من الدورات التدريبية المتخصصة والدراسات الاستشارية المطلوبة ذات العلاقة بقطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، وتتميز الشركة بتعاونها وتحالفها مع مراكز الأبحاث والمعاهد العالمية المتخصصة في تلك المجالات.



وتعد جامعة الحسين التقنية احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، وأحدث جامعة تقنية في الأردن، تأسست لتقديم تعليم تقني يركز على التطبيق العملي، وتمنح درجة البكالوريوس والدرجة التقنية المتوسطة في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتتخذ من مجمع الملك الحسين للأعمال –عمان، مركزا لها.