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الثلاثاء، 08-12-2020 09:43 ص

الحصول على أجهزة بلايستيشن عن طريق السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - 

موقع السوق المفتوح
يصنف السوق المفتوح OpenSooq من ضمن قائمة أفضل مواقع الإعلانات المبوبة، وأكثرها شهرة وأمان على شبكة الإنترنت، حيث يغطي بخدماته تسعة عشر دولة موزعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تتمثل بتقديم بيئة إعلانية موثوقة يمكن من خلالها نشر اعلانات عرض وطلب على مختلف أنواع المنتجات والسلع والخدمات والوظائف، أو البحث عن أي منها بكل سهولة وسرعة، مع العلم أن الموقع متاح بشكل مجاني تماماً للاستخدام، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه من خلال تحميل التطبيق الرسمي الخاص به على الهواتف الذكية.

اضافة اعلان

أجهزة البلايستيشن على السوق المفتوح


أصبحت أجهزة ألعاب الفيديو واحدة من أكثر أنواع الألعاب شعبيةً وتداولاً في مختلف دول العالم، ومن أكثرها شهرةً أجهزة البلايستيشن؛ حيث يفضلها على غيرها نسبة عالية من الفئات الشبابية والأطفال، ويقضون ساعات طويلة من وقتهم عليها، لذا يتجهون إلى المحلات التجارية أو المعارض المتخصصة في بيعها، إلا أن هذه الأجهزة دائمة التجدد والتحديث؛ إذ نجد سلسلة منها، مثل: بلايستيشن 3، وبلايستيشن 4، لذا تتطلب من اللاعبين تغيير الجهاز بين الحين والآخر من أجل مواكبة أحدث الألعاب، لذا يلجأون إلى البحث عن طرق توفرها برسم البيع مقابل أسعار منافسة، ومن بينها موقع السوق المفتوح الذي يعتبر من أفضل المنصات الإلكترونية، وأكثرها أماناً.


أجهزة بلايستيشن للبيع على السوق المفتوح


يتضمن موقع السوق المفتوح على واجهة إلكترونية رئيسية سهلة الاستخدام، نظراً إلى أنها مصممة على هيئة أقسام رئيسية وفرعية معنونة تندرج ضمنها آلاف الإعلانات، ومن بينها قسم مخصص في عرض كافة اعلانات أجهزة ألعاب الفيديو، والتي من أبرزها أجهزة البلايستيشن بكافة إصداراتها، مثل: سوني بلايستيشن 4، وسوني بلايستيشن 3، وسوني بلايستيشن 2، وسوني بلايستيشن 1، مع العلم أن الموقع يعرض الجديدة منها والمستعملة على حدٍ سواء، وكل ذلك تحت قسم العاب فيديو وملحقاتها، والذي يتفرع عنه مجموعة من التصنيفات المعنونة، تتمثل بكل من: اجهزة، والعاب فيديو، واكسسوارات وقطع غيار، وبطاقات شراء، وبيع حسابات وشخصيات، وصيانة لابتوب - كمبيوتر، وشخصيات اكشن فيجرز، والعاب فيديو - اخرى، وإعلانات قريبة منك.


كيفية البحث عن أجهزة بلايستيشن على السوق المفتوح


يقدم الموقع للمستخدمين والزوار على حدٍ سواء إمكانية تصفح ما يتضمن عليه من إعلانات عرض وطلب بشكل مجاني تماماً، ومن بينها اعلانات أجهزة البلايستيشن بشتى إصداراتها؛ سواء جديدة أو مستعملة، والتي يمكن العثور على أي منها بكل سهولة وسرعة، نظراً إلى أنه يشمل على خاصية بحث متطورة تتيح للباحثين آلية الوصول السريع إلى مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم في غضون بضع دقائق، فكل ما يتطلبه الأمر هو الانتقال إلى موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت، ثم تحديد المدينة والحي المرغوب البحث بهما عن الجهاز، ثم اختيار القسم الرئيسي الذي يتمثل بـ العاب فيديو وملحقاتها، ثم تحديد القسم الفرعي ذو الصلة، ألا وهو أجهزة، وبناءُ على ذلك سوف يتم ظهور مجموعة متنوعة من الإعلانات ذات الصلة، بحيث يتم اختيار الأفضل من بينها بما يتناسب مع حاجة المستخدم، وعليه يتم التواصل مع صاحب الإعلان من خلال الاستعانة بأحد طرق التواصل التي يوفرها السوق، والتي تتمثل بكل من الاتصال الهاتفي، وخاصية التعليقات، وخاصية الدردشة؛ وذلك من أجل الاستفسار وإتمام عملية البيع والشراء، مع العلم أنه يمكن حصر النتائج الظاهرة بصورة أفضل من خلال تعبئة بعض البيانات في شريط البحث، مثل: الحالة؛ سواء جديد أو مستعمل، والنوع، ومتوسط السعر المرغوب البحث فيه.



 




 

 


 

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