الحكمة تؤكد توقّعاتها لعام 2026 إثر بداية مبشّرة للعام

وصرّح سعيد دروزة، الرئيس التنفيذي للحكمة، قائلًا: "تحقّق قطاعات أعمالنا الثلاثة أداءً جيداً، مدعومةً بمحفظتنا المتمايزة وعمليات إطلاق المنتجات الأخيرة وقدراتنا التجارية القوية والمتنامية. نواصل التركيز على تعزيز منتجاتنا قيد التنفيذ، وأعلنّا اليوم توقيع شراكة خاصة في مجال الأجهزة الطبية لمنصة تطوير منتجات الاستنشاق الخاصة بنا، والتي ستكون أحد محرّكات النمو الرئيسية لقطاع حكمة آر إكس. نحن راضون عن أداء المجموعة وماضون في المسار الصحيح لتحقيق نموّ في الإيرادات والأرباح، بما يتماشى مع توقعاتنا للعام كاملاً وتركيزنا الشامل على تحقيق نموّ مستدام طويل الأمد في الأرباح".
قطاع المحاقين
بدأ قطاع المحاقين العالمي العامَ بشكل جيد، وتشهد الحكمة طلباً جيداً عبر مختلف مناطق تواجدها الجغرافي، مدعوماً بمحفظتها الواسعة وعلاقاتها القوية مع العملاء.
وفي الولايات المتحدة، الطلب جيد وتركّز الحكمة على تحقيق نموّ مستدام من خلال تعزيز سلسلة الإمداد، وكفاءة التنفيذ التجاري، وشبكة التصنيع، وقدرات البحث والتطوير. ويشهد منتج الحكمة Tyzavan™، وهو أكياس vancomycin الجاهزة للاستخدام، نمواً متسارعاً في الطلب مع انتقال العملاء تدريجياً إلى هذا الدواء المنقذ للحياة. كما تواصل المجموعة الاستثمار في مشاريع توسعة طاقاتها الإنتاجية، بما في ذلك الأعمال الجارية في منشأتها في بيدفورد، أوهايو، والتي تحرز تقدماً جيداً.
وفي أوروبا شهدت الحكمة بدايةً قوية للعام، لا سيما في ألمانيا وفرنسا؛ حيث تشهد طلباً جيداً على محفظتها القائمة. كما يواصل قطاع المحاقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءه الجيد، مع إحراز تقدم إيجابي عبر مختلف أسواقها.
وتواصل الحكمة توقعاتها بأن تنمو إيرادات قطاع المحاقين في عام 2026 بأرقام أحادية منخفضة، وأن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 27% و28%.
قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة
يواصل قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة أداءه القوي، مع طلب جيد عبر محفظة الحكمة وأسواقها. وتحقّق المجموعة الاستفادة من انتشارها التجاري الواسع وحضورها المحلي العميق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك من خطّ منتجاتها الواسع قيد التطوير من الأدوية المرخّصة والمنتجات المطوّرة داخلياً. تواصل أيضاً تعزيز مكانتها الرائدة في المجالات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك الأورام، مستفيدة من محفظة واسعة ووحدات تصنيع محلية متخصصة.
وما تزال الحكمة محافظة على مكانتها بوصفها أكبر شركة دوائية من حيث المبيعات في المنطقة، مع الالتزام بضمان استمرارية التوريد لمرضاها وعملائها.
وتواصل الحكمة توقعاتها بنموّ إيرادات قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجّلة في عام 2026 ضمن نطاق يتراوح بين 6% و8%، وأن يبلغ هامش التشغيل الأساسي نحو 25%.
قطاع حكمة آر إكس
يحقّق قطاع حكمة آر إكس أداءً يتماشى مع توقعاتها، مع مستوى جيد من الطلب عبر محفظتها المتمايزة. كما واصل القطاع إضافة المنتجات المتمايزة لمحفظته، بما في ذلك إطلاقات شهري شباط وآذار للبدائل الجنيسة المصرّح بها لدواء tapentadol فوري المفعول وممتد المفعول في الولايات المتحدة.
وتحرز الحكمة تقدماً في توسعة منشأتها في كولومبوس دعماً لأعمال التصنيع التعاقدي المتنامية، والتي ستصبح مساهماً متزايد الأهمية في هذا القطاع على المدى المتوسط.
ويُعد البحث والتطوير عنصراً محورياً في خطط نموّ الحكمة، ويتمثل أحد العناصر الرئيسية في استراتيجيتها في الاستثمار في المنصات المعقّدة والمتمايزة.
وفي هذا السياق، وقّعت الحكمة اتفاقية حصرية للتطوير المشترك والترخيص مع شريك مرموق لاستخدام تقنية جهازه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ ستُسهم هذه الاتفاقية في تسريع وتيرة تطوير برنامج الحكمة الخاص بالبديل الجنيس لمنتج Ellipta®.
ويعكس الاستثمار المستمر في منصة البديل الجنيس لـ Ellipta® تركيز الحكمة على تقنيات الاستنشاق، وهي من المجالات التي أثبتت خبرتها فيها، بما في ذلك من خلال البديل الجنيس لمنتج Advair Diskus® الذي لا يزال مساهماً مهماً في إيرادات قطاع حكمة آر إكس.
وتواصل الحكمة توقعاتها بأن تبقى إيرادات قطاع حكمة آر إكس مستقرة بصورة عامة في عام 2026، مع هامش تشغيل أساسي قريب من 20%.
أخرى
لتمكين المجموعة من التركيز على أعمالها الأساسية، اتخذت الحكمة القرار الاستراتيجي بالخروج من أعمالها المتعلقة بالتركيبات الدوائية (503B).
البيئة الجيوسياسية العالمية
تواصل الحكمة مراقبة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. ولا يزال الطلب في المنطقة قوياً، كما تواصل المجموعة الحفاظ على مستويات مخزون كافية للتخفيف من أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد. وحتى الآن، شهدت الحكمة بعض الضغوط التضخمية، لا سيما المرتبطة بتكاليف الشحن والطاقة والتأمين، ولكنها تثق بقدرتها على استيعاب هذه التكاليف المتزايدة من خلال مزيج من الأداء القوي للأعمال والانضباط في إدارة التكاليف.
لا تغيير على توقّعات المجموعة للعام كاملاً
تواصل الحكمة توقّعاتها بنموّ إيرادات المجموعة ضمن نطاق يتراوح بين 2% و4%، وأن يتراوح الربح التشغيلي الأساسي بين 720 مليون دولار أمريكي و770 مليون دولار أمريكي في عام 2026.
توزيعات الأرباح النهائية وإعادة شراء الأسهم
رهناً بالموافقة خلال الاجتماع السنوي المنعقد اليوم، ستوزع الحكمة أرباحاً نهائية بقيمة 48 سنتاً للسهم الواحد. وبذلك يرتفع إجمالي التوزيعات النقدية عن عام 2025 كاملاً إلى 84 سنتاً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2024.
وتقوم المجموعة حالياً بتنفيذ برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي. ومنذ إطلاق البرنامج في 26 شباط 2026 وحتى 17 نيسان 2026، اشترت الحكمة 4,374,095 سهماً عادياً بتكلفة 54.8 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 71.5 مليون دولار أمريكي.
وستعلن المجموعة نتائجها الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 حزيران 2026 يوم الخميس الموافق 6 آب 2026.
للأسئلة والاستفسارات:
"حكمة "فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."
منى عبدالله
مدير أول للاتصال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هاتف: +962 6 5802900
بريد إلكتروني: [email protected]
دانا الحسيني
المدير المساعد لإدارة التواصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هاتف: +962 6 5802900
بريد إلكتروني: [email protected]
زينا العطيات
الاتصالات المؤسسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
هاتف: +962 6 5802900
بريد إلكتروني: [email protected]
نبذة عن "الحكمة":
الرمز في سوق لندن المالي: (HIK)، وفي سوق ناسداك دبي: (HIK)، وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: (HKMPY)، رمز التعريف القانوني: (549300BNS685UXH4JI75)، (حائزة على تصنيف ائتماني BBB/ مستقر من وكالة ستاندرد آند بورز، BBB/ مستقر من فيتش).
تسعى الحكمة إلى توفير صحة أفضل، في متناول اليد، كل يوم، لملايين من الناس. ومنذ أكثر من 45 عاماً، تقدم الحكمة أدوية عالية الجودة وتتيحها لمن هم بحاجة إليها بأسعار معقولة. ومن مقرها في المملكة المتحدة، تعد الحكمة شركة عالمية بتواجد محلي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وبالاعتماد على خبرتها ورؤيتها الواسعة، تعمل الحكمة على تحويل العلوم المتطورة إلى حلول مبتكرة تحسّن من جودة حياة الأفراد، كما تلتزم تجاه عملائها والمرضى الذين يخدمونهم. ومن خلال التفكير الإبداعي والتطبيق العملي، تقدم الحكمة مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ذات العلامة التجارية المسجلة وغير المسجلة، كما يعمل موظفوها، وعددهم 9400 موظف وموظفة، على بناء عالم أكثر صحة يثري جميع المجتمعات. الحكمة هي شريك رائد في مجال الأدوية المرخصة، ومن خلال ذراعها الاستثماري، تعمل على جذب التقنيات المبتكرة في مجال الصحة وتوظيفها لخدمة الأفراد حول العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.hikma.com .
