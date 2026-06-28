الحكمة تسلط الضوء على مرونة قطاع الرعاية الصحية والاستثمار المشترك بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين خلال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد للمنتدى الاقتصادي العالمي

الوكيل الإخباري- اختتمت شركة "حكمة فارماسيوتيكالز بي. إل. سي." (الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، مشاركتها في الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2026 الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي أقيم في مدينة داليان الصينية في الفترة من 23 إلى 25 حزيران، تحت شعار "الابتكار واسع النطاق". وشهد الاجتماع مشاركة رؤساء دول ووزراء وقادة أعمال عالميين وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة الأولويات الاقتصادية والصناعية التي سترسم ملامح العقد المقبل، بدءاً من مرونة سلاسل الإمداد وأمن الرعاية الصحية، ووصولاً إلى مسارات نمو الأسواق الناشئة.

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وشارك مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للحكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفته الرئيس المشارك للحدث، في رسم أجندة المنتدى إلى جانب رؤساء الدول وكبار قادة الصناعة العالميين، وأسهم في النقاشات الجوهرية التي شهدتها عدة لقاءات وحوارات رسمية وغير رسمية رفيعة المستوى.



وشارك دروزة في جلسة "ما التالي بالنسبة للشرق الأوسط؟" بوصفه أحد أبرز خبراء صناعة الأدوية وممثلاً للقطاع الخاص؛ حيث ناقش سبل التنمية والازدهار، بما في ذلك إعادة إعمار البنية التحتية في مناطق النزاعات، في ظل المتغيرات الجيواقتصادية والصناعية، مثل تحولات الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد ومسارات التجارة والنقل. وضمت الجلسة نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والأوساط الأكاديمية، من بينهم سنام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد تشاتام هاوس، وكارين إي. يونغ، الباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، والتي أدارت الجلسة، بالإضافة إلى لينا نور الدين، رئيسة ومؤسسة شركة لامار القابضة، وخالد شربتلي، الرئيس التنفيذي لشركة ديزرت تكنولوجيز.



واستناداً إلى خبرة الحكمة التي تمتد لنحو خمسين عاماً في مجال تصنيع الأدوية انطلاقاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد دروزة أن المنطقة، رغم ما شهدته من اضطرابات متكررة وجائحة عالمية وحروب إقليمية، أثبتت قدرتها على الصمود، بل وحققت نمواً ونجاحات في العديد من القطاعات والصناعات في بلاد الشام، والمملكة العربية السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي.



وشارك دروزة أيضًا في جلسة "من المزرعة إلى الدواء: مواجهة الجراثيم الخارقة معاً"، التي تناولت مقاومة مضادات الميكروبات بوصفها تحدياً يلامس قضايا إتاحة الوصول إلى العلاج والتصنيع وتصميم الأنظمة الصحية، مؤكداً أهمية بناء آليات تعاون عابرة للقطاعات تربط بين الوقاية والعلاج، وبين الابتكار والتطبيق على نطاق واسع.



وتعليقاً على مشاركة الحكمة في المنتدى، قال مازن دروزة: "يمثل الاجتماع السنوي للأبطال الجدد في داليان الصين أحد أبرز المنصات العالمية التي تناقش مستقبل الصناعة والصحة العالمية والتحالفات التجارية الإقليمية والدولية. واليوم، يتركز الحوار بصورة متزايدة حول بناء القدرات التصنيعية المشتركة ونقل التكنولوجيا والاقتصادات المنفتحة واتفاقيات التجارة الحرة، بما يتيح تعاوناً عابراً للحدود يسهم في بناء زخم إيجابي يعود بالنفع على العالم أجمع".



شكّلت العلاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين محوراً رئيسياً في العديد من نقاشات المنتدى؛ حيث يتجه التركيز اليوم من مجرد التبادل التجاري إلى الاستثمار المشترك في التصنيع ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المشتركة في مجالات علوم الحياة والصناعات المتقدمة.



وكذلك، حلّ دروزة ضيفاً في برنامج "ذا مو شو" (The Mo Show)، ضمن سلسلة بودكاست (دافوس على الهواء) (Davos on Air) التي تم بثها على الهواء مباشرة خلال الاجتماع؛ حيث كان له حوار موسّع تناول فيه مسيرة الحكمة منذ تأسيسها في عمّان، ووصولاً إلى مكانتها الحالية بوصفها شركة دوائية عالمية مدرجة في بورصة لندن .