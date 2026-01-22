الحكمة تشارك في الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا

جمع المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 ما يقارب 3,000 قائد من أكثر من 130 دولة، من بينهم رؤساء دول وحكومات ورؤساء تنفيذيون ورؤساء مجالس إدارات ونخبة من المبتكرين، لمناقشة أبرز التحديات العالمية واستكشاف مسارات النمو الشامل والمستدام. وتركزت النقاشات حول خمسة محاور رئيسية، شملت أهمية التعاون متعدد الأطراف في عالم يشهد تنافساً متزايداً، وفتح آفاق جديدة للنمو، والاستثمار في الإنسان، والتوسع المسؤول في تطبيق الابتكار، وبناء الازدهار ضمن الحدود الكوكبية.
وشارك مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحكمة، في جلسة حوارية بعنوان "دور اليابان القادم"، تناولت كيفية استفادة اليابان من الابتكار التكنولوجي والإصلاح الاقتصادي والتحولات الديموغرافية، لدفع عجلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها بين القوى العالمية الرائدة. وخلال الجلسة، استعرض دروزة دور الصناعات اليابانية والتقنيات المتقدمة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مرونة قطاع الرعاية الصحية. وسلّط دروزة الضوء على الشراكات الاستراتيجية التي تربط المجموعة بشركات صناعات دوائية يابانية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مؤكداً أهمية التعاون العابر للحدود في دعم الأنظمة الصحية وتعزيز التنمية الصناعية في الأسواق الناشئة.
وتعليقاً على أهمية التعاون، قال دروزة: "تعكس العلاقة بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على وجه الخصوص، التزاماً مشتركاً بشراكة طويلة الأمد تقوم على الثقة المتبادلة والتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي. ومن خلال تعزيز الروابط بين قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية ومنظومات الابتكار، يمكننا إيجاد فرص جديدة تعزز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحقق أثراً ملموساً في دعم النمو المستدام لمجتمعاتنا".
