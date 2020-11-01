الخياط للسيارات تفتتح مركز GEELY لخدمات ما بعد البيع

الوكيل الاخباري - أعلنت الخياط للسيارات AKM الوكيل المعتمد لسيارات جيلي GEELY في المملكة، عن الافتتاح الرسمي لمركز خدمات ما بعد البيع، والواقع ضمن مباني شركة الخياط للسيارات في منطقة البيادر الصناعية، شارع سوار بن عمارة خلف أدوية الحكمة.



وبهذه المناسبة، قال طارق الصاحب، المدير التنفيذي CEO الخياط للسيارات "يأتي هذا الافتتاح كخطوة مهمة لبناء حضور علامة جيلي التي نفخر بتمثيلها في المملكة كوكلاء معتمدين، وتمثل خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار بأعلى جودة وبأفضل الأسعار، والذي يعتبر أساسا مهماً للخدمة التي نقدمها لزبائننا الكرام من مالكي سيارات جيلي".



وأضاف الصاحب: "لقد قمنا بتدريب كوادرنا الهندسية والفنية بالتعاون مع شركة جيلي العالمية للوصول للكفاءة المطلوبة لتقديم أفضل مستويات الصيانة الدورية والتشخيص والإصلاح، إذ قمنا بتجهيز ورشة الصيانة الخاصة ومركز قطع الغيار الأصلية بسيارات جيلي ضمن مساحة مناسبة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة المعتمدة ليلبي كافة متطلبات الصيانة وخدمة زبائن علامة جيلي بالمملكة. بالإضافة لخدمات اصلاح الهياكل والدهان بأحدث التقنيات الذي يوفره مركز الخياط لخدمات ما بعد البيع، مما يساهم في المحافظة على ديمومتها وجودتها وعلى رضا مالكيها وهو هدفنا الأسمى دائما والذي يؤمن تجربة متكاملة لخدمة ما بعد البيع تمنح مالكي سيارات جيلي راحة البال والطمأنينة الكاملة".



ومن الجدير بالذكر، وللتأكيد على أهمية تقديم مستويات راقية من خدمات ما بعد البيع، وتشجيعاً لمالكي سيارات جيلي لاعتماد مركز الخياط للسيارات لخدمات مابعد البيع وللحفاظ على صيانة سياراتهم بشكل مستمر ودوري، قدمت الخياط للسيارات كفالة مصنعية ممتدة تصل لغاية 6 سنوات أو 200 الف كلم أيهما أسبق، وعقد صيانة مجاني لمدة عامين أو 20 الف كلم، والتي تأتي ضمن سياسة الخياط AKM الرامية لرفع مستوى رضا الزبائن وبناء علاقات متينة مع مالكي سيارات جيلي في المملكة.



كما وأعلنت شركة الخياط للسيارات AKM أيضاً خلال مطلع الشهر الماضي، عن افتتاح معرض سيارات جيلي الجديد، والذي يعرض أحدث ما توصلت اليه علامة جيلي العالمية، والكائن بشارع مكة (أبراج الحجاز)، والذي يقدم من خلاله فريق مبيعات جيلي تجربة شراء متميزة ضمن بيئة حديثة ومريحة.



وللمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي www.geely.jo وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي @GeelyJordan والذي بدوره يستعرض كامل التفاصيل عن تاريخ شركة جيلي العريقه وأحدث ما توصلت اليه شركة جيلي من تكنولوجيا رائدة على المستوى العالمي لتنافس بذلك أقوى العلامات التجارية.



اضافة اعلان





