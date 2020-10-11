الخياط للسيارات (AKM) وكيلاً رسمياً لعلامة GEELY في المملكة

الوكيل الاخباري – أعلنت شركة الخياط السيارات عن شراكتها الاستراتيجية مع علامة GEELY الصينية كوكيل معتمد في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تعتبر من أهم وأبرز العلامات في الأسواق العالمية وبالأخص منطقة الشرق الأوسط.

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وتعليقاً على هذه الشراكة الاستراتيجية أعرب طارق الصاحب الرئيس التنفيذي لدى الخياط للسيارات "تعد شركة جيلي، و هي جزء من مجموعة جيلي العالمية، واحدة من أهم وأسرع العلامات نمواً على الصعيد العالمي، ذات الخبرة التقنية الواسعة والمبنية على عقود من الإستثمار في الأبحاث والتطوير حول العالم.

لتكن بذلك علامة GEELY إضافة مثالية لشركة الخياط للسيارات، حيث تقدم سيارات متقدمة تقنياً وذات جودة عالية، لتضيف إسماً مهماً ولامعاً جديداً تحت مظلة شركة AKM الخياط للسيارات، كما تسمح لنا هذه الشراكة أيضاً بتوسيع قاعدة عملائنا في المملكة وتقويتها، من خلال تقديم أحدث ما توصلت إلية علامة جيلي المتطورة من أحدث الطرازات المتمتعة بالتصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، لتضاهي أفضل وأقوى الطرازات من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، والتي ستجعلها من أهم المنافسين في سوقنا الأردني".



أما السيد أنن تسونج خوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيلي القابضة ولشركة جيلي للسيارات، فقال: "نرحب بهذه الشراكة الجديدة، إننا في مجموعة جيلي قد عملنا خلال السنوات الماضية أساساً على البحث والتطوير، حيث نمتلك خمس مراكز بحث وتطوير وخمس مراكز تصميم، ونوظف 20 الف موظف في تلك المراكز، وفي العام 2019 قد تم تخصص ميزانيات ضخمة تخطت 20 بليون يوان في مجالات البحث والتطوير، ونحن نسعى للانتقال من كوننا شركة تصنع السيارات إلى شركة تبتكر حلول النقل المستقبلية".



واضف السيد خوي:" يساهم التعاون المشترك ما بين شركة جيلي وشركة فولفو، على خلق مجموعة أقوى تلعب دوراً رائداً في صناعة السيارات. وسنستمر في عملية الدمج لكل علامات المجموعة، والاستثمار في التطوير المشترك في علامتنا، جيلي وفولفو ولنيك أن كو ولوتس وسمارت وبروتون، لنقدم لعملائنا تجربة فريدة تفوق توقعاتهم".



وكتتويج لهذه الشراكة الجديدة، أعلنت شركة الخياط للسيارات AKM أيضاً عن افتتاح معرض سيارات جيلي الجديد، الذي سيعرض أحدث طرازات جيلي الجديدة، والكائن بشارع مكة (أبراج الحجاز)، يقدم من خلاله فريق مبيعات جيلي تجربة شراء متميزة ضمن بيئة حديثة ومريحة.



بالاضافة لمركز الخدمة الجديد المخصص لخدمات مابعد البيع وقطع الغيار، والمجهز بأحدث التقنيات وبأعلى معايير خدمة الصيانة، والكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي يؤمن تجربة متكاملة لخدمة ما بعد البيع تمنح مالكي سيارات جيلي راحة البال والطمأنينة الكاملة.



وللمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة موقع الشركة الرسمي www.geely.jo وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي @GeelyJordan والذي بدوره يستعرض كامل التفاصيل عن تاريخ شركة جيلي العريقه وأحدث ماتوصلت اليه شركة جيلي من تكنولوجيا رائدة على المستوى العالمي لتنافس بذلك أقوى العلامات التجارية.



