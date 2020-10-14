الخياط للسيارات AKM يطلق سيارة جيلي أزكارا الجديدة كلياً موديل 2021

الوكيل الاخباري – أطلقت الخياط للسيارات AKM الوكيل المعتمد لعلامة جيلي بالمملكة، ومن خلال حملة تسويقية موسعة سيارة «أزكارا» AZKARRA الجديدة كلياً ذات الدفع الرباعي موديل 2021، والتي تعتبر سيارة الدفع الرباعي الأكثر تطوراً وتقدماً تكنولوجياً لدى علامة جيلي حتى الآن.

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إذ تتمتّع هذه السيارة الرياضية رباعية الدفع الجديدة والأنيقة، بأنظمة دفع ذكية وتكنولوجية للسلامة تجعلها رائدة في فئتها، لتمثّل بذلك رؤية جديدة جريئة في سيارات الدفع الرباعي لدى «جيلي» وبالمملكة بالتحديد.



وبهذه المناسبة، قال طارق الصاحب، الرئيس التنفيذي لشركة الخياط للسيارات :

AKM "يسعنا أن نقدم لعملائنا الكرام في المملكة، سيارة جيلي AZKARRA الجديدة، كباكورة لوصول طرازات جيلي الأحدث لسوق المملكة، وهي بحق تعتبر مدخلاً قوياً في المنافسة، حيث توفر «أزكارا» خياراً جذاباً من كل الجوانب لمحبي سيارات الدفع الرباعي العصرية ذات التقنيات المتطورة.



وأضاف الصاحب:" وكدليل على الثقة الكبيرة التي نملكها في علامة جيلي دائماً التطور وفي طراز «أزكارا» الجديد والمتفوق، يسعدنا أن نوفر لمالكي «أزكارا» كفالة تمتد لـ 6 سنوات أو 200 ألف كم أيهما أسبق مع عقد صيانة مجاني لمدة عاميين، والذي يهدف بالارتقاء بأعلى مستوى بالخدمة والمعايير والتي اعتاد عليها عملاء شركتنا من خلال العلامات العالمية التي نمثلها في السوق الأردنية، ونحن على يقين أن تحقق هذه السيارة المتكاملة نجاحاً باهراً في السوق الأردني لما تقدمه من ناحية التصميم والأداء والراحة والمساحة الداخلية والتكنولوجيا بفئتها".



وللتعرف أكثر وعن كثب على سيارة جيلي «أزكارا» يمكنكم زيارة معرض شركة الخياط للسيارات جيلي الأردن والكائن بشارع مكة (أبراج الحجاز)، والذي بدوره يقدم من خلاله فريق مبيعات جيلي تجربة شراء متميزة ضمن بيئة حديثة ومريحة مع خيارات تمويل متعددة ومنها تمويل عن طريق الشركة نفسها.



بالاضافة لموقع الشركة الرسمي www.geely.jo وصفحات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي Geely Jordan والذي بدوره يستعرض كامل التفاصيل عن تاريخ شركة جيلي العريق وأحدث ماتوصلت اليه شركة جيلي من تكنولوجيا رائدة على المستوى العالمي لتنافس بذلك أقوى العلامات التجارية.

يذكر أن مركز الخدمة الجديد المخصص لخدمات مابعد البيع وقطع الغيار مجهز بأحدث التقنيات وبأعلى معايير خدمة الصيانة، والكائن في منطقة البيادر الصناعية، والذي يؤمن تجربة متكاملة لخدمة ما بعد البيع تمنح مالكي سيارات جيلي راحة البال والطمأنينة الكاملة.



مجموعة الحركة:



تم تجهيز «أزكارا» بمحرك قوي وفعال سعة 1.5 ليتر يعمل بالبنزين مع جهاز توربو وحقن مباشر، فضلاً على ناقل حركة بسبع سرعات وقابض مزدوج غير جاف. وطورت جيلي هذا المحرك بالتعاون مع شركة فولفو، ليولد طاقة قصوى تبلغ 177 حصاناً وعزماً أقصى قدره 265 نيوتن/ متر، ويرفق بمحرك كهربائي Electric Motor Synergy بقوة 48 فولت يؤمن طاقة إضافية تبلغ 13 حصانا و50 نيوتن متر وعند جمع المحركين، تصبح الطاقة القصوى 190 حصاناً مع عزم 300 نيوتن/ متر، ومعدل استهلاك وقود (المدمج) يبلغ 6.8 ليترات لكل مائة كيلو متر.



AZKARRA المزيج الأروع بين الشرق والغرب:



منذ أول لحظة تم التفكير فيها بهذه السيارة، ارتأى فريق جيلي العالمي المؤلف من أكثر من ألف مصمم في أرجاء العالم جعل «أزكارا» المزيج الأروع بين الشرق والغرب، مما يؤدي إلى نشوء توجه جديد في مجال تصميم السيارات العالمي.



وعن مرحلة تطوير «أزكارا»، علق غي بورغوين، رئيس قسم التصميم لجيلي في الصين، قائلا: «توحي أزكارا بثقة أكبر بفضل أسلوب تصميم دائم التطور، مما يعيد تعريف هذه الفئة بجرأة لافتة لتقديم سيارة رياضية رباعية الدفع مستوحاة من أسلوب الحياة الراقي». وتتميز الجهة الأمامية في «أزكارا» بحضور جريء وبارز، مع غطاء محرك مرتفع وشبك أمامي بارز إلى الأمام، مما يترك انطباعا واضحا أينما حلت السيارة. ويحيط بالشبك الأمامي والمتمثل بشكل «المجرة الكونية» والمعروف من علامة جيلي مصابيح بإضاءة LED أمامية بارزة وعميقة ذكية تميز السيارة عن باقي السيارات الأخرى.



أنظمة مساعدة السائق المتقدمة:



تضم قدرات الدفع الذكي مع أنظمة مساعدة السائق المتقدمة المتاحة في «أزكارا» مجموعة من إبداعات التكنولوجيا. فيسمح الرادار وكاميرا الرؤية الكاملة بزاوية 360 درجة للسيارة برؤية الأشياء المحيطة بها وتعقبها، مما يسمح لسيارة «أزكارا» بتقديم أنظمة متقدمة جدا لمساعدة السائق مثل مساعد الكبح في حالات الطوارئ AEB، وجهاز التحكم بالسرعة المتكيف الذكي الذي يعمل حتى سرعات تصل إلى 150 كلم في الساعة، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الانحراف عن المسار ونظام المساعدة على المحافظة على المسار. وتتميز «أزكارا» حتى بخاصية «المعلومات عن حدود السرعة القصوى» التي يمكنها رصد إشارات المرور التي تحدد الحد الأقصي لسرعة القيادة علي الطريق.



مقصورة بتصميم أنيق ومتناغم:



تتسم مقصورة السيارة بتصميم أنيق متناغم يضفي إليها طابعاً من الرقي والهدوء. وتمتد فتحات الهواء من جهتي لوحة العدادات وتتابع حتى البابين، مما يحسن من شكل المساحة العرضية إلى ذلك، تتداخل الطبقات بانسياب في ما بينها وتلتف لتحسين العمق البصري في أرجاء المقصورة. أما الميزة الأكثر لفتاً للانتباه فهي شاشة المعلومات والترفيه الوسطية عالية الوضوح قياس 12.3 بوصة التي تعمل باللمس ولوحة عدادات LCD قياس 7 بوصات، وتندمج كلتا الشاشتين بسلاسة في اللوحة الأمامية المتطورة مع الإنارة المحيطة التي تحاكي نسيج الخشب.

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