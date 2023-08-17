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الخميس، 17-08-2023 10:00 ص

الدكتور سعيد الحلاج" يحاضر في "الاميرة سمية للتكنولوجيا" حول "الشحن السريع لبطاريات اليثيوم أيون"

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الوكيل الإخباري - ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تعقدها جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، عقدت بالأمس جلسة حوارية حول " الشحن السريع لبطاريات اليثيوم أيون" قدمها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة All Cell Technologies LLC، ومؤسس شركة "NET energy"  الاستاذ الدكتور سعيد الحلاج الذي  يشغل منصب أستاذ أبحاث زائر للهندسة الكيميائية في جامعة إلينوي في شيكاغو (UIC).اضافة اعلان


وشارك في الجلسة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء ونائب الرئيس الأستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة الأستاذ الدكتور عصام القرالة، وعدد من أساتذتها، وطلبة الجامعة.

واستعرض الحلاج كيفية  تصنيع بطاريات اليثيوم أيون وميزاتها واستخداماتها الشائعة في الأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات الكهربائية، كما سلط الضوء على أهمية الشحن السريع و العثرات التي تواجه عملية شحن البطاريات مثل ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية الشحن، انخفاض عمر البطارية، والعوامل البيئية. وتخللت الجلسة، مجموعة من أسئلة وأفكار وآراء المشاركين حول موضوع بطاريات اليثيوم والعمل مع الشركات والمؤسسات التي تعتمد هذه التقنيات.

ومن الجدير بالذكر، أن الحلاج شارك في تأليف كتاب بعنوان "أنظمة الهيدروجين الهجين"، ونشر أكثر من أربعين ورقة بحثية، وهو أيضا مخترع مشارك لثماني براءات اختراع صدرت، والعديد من طلبات براءات الاختراع في مجال تخزين الطاقة وتحولاتها، الطاقة المتجددة والهيدروجين، والبطاريات وخلايا الوقود، وتحلية المياه.

 




 

 


 

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