[الدليل الحقيقي للنقاط الكمومية] ابتكارات سامسونج تعيد تعريف معايير جودة الصورة

الوكيل الإخباري- حظيت النقاط الكمومية باهتمام واسع باعتبارها مادة الجيل القادم لمجموعة متنوعة من الأجهزة، بما في ذلك الشاشات، والأجهزة الطبية، والخلايا الشمسية. وفي عام 2014، طوّرت سامسونج للإلكترونيات أول مادة نقاط كمومية خالية من الكادميوم في العالم، ونجحت في تسويق تقنية النقاط الكمومية تجارياً من خلال تلفزيوناتها ‘SUHD’. ومنذ عام 2017، واصلت الشركة بناء إرثها في تقنية النقاط الكمومية من خلال تلفزيونات ‘QLED’، وهي سلسلة تلفزيوناتها المزودة بتقنية النقاط الكمومية. وتستكشف غرفة أخبار سامسونج كيف ترتقي تقنية النقاط الكمومية بشاشات سامسونج إلى مستوى جديد.

اضافة اعلان



النقاط الكمومية: الجيل الجديد من ابتكارات الشاشات

النقاط الكمومية هي جسيمات شبه موصلة فائقة الدقة، أرق بعشرات آلاف المرات من شعرة الإنسان. ومنذ اكتشافها، مكّنتها خصائصها الفيزيائية، التي توفر أعلى مستويات دقة الألوان والسطوع مقارنة بالمواد الأخرى، من أن تصبح تقنية رائدة في إحداث ثورة في عالم الشاشات.

عند استخدامها في الشاشات، تدعم النقاط الكمومية نطاقاً لونياً واسعاً يقترب من الألوان التي تراها العين البشرية، كما تتيح ضبط الإضاءة على مستوى البكسل للحصول على مستويات أكثر دقة للون الأسود. وبفضل انبعاث الضوء في جميع الاتجاهات، توفر النقاط الكمومية سطوعاً موحداً وألواناً متناسقة من أي زاوية مشاهدة، مع تقليل التعرض للضوء الأزرق لضمان تجربة مشاهدة أكثر راحة.

ما يميز تلفزيونات النقاط الكمومية: المحتوى، جودة الفيلم، وتقنية خالية من الكادميوم



تواصل صناعة التلفزيونات البحث والتطوير لتسويق تقنية النقاط الكمومية، حيث أصبحت هذه المادة عنصراً أساسياً في إحداث تحول في تكنولوجيا الشاشات. ولهذا السبب، ظهرت مؤخراً مجموعة متنوعة من تلفزيونات النقاط الكمومية في الأسواق، ما يوفر خيارات واسعة للمستهلكين.

ومع ذلك، فإن الفروق الأساسية بين تلفزيونات النقاط الكمومية تكمن في كيفية تطبيق التقنية وجودة العرض الإجمالية. ولضمان تجربة مشاهدة متميزة، يجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار، مثل كمية المحتوى القائم على النقاط الكمومية، وجودة فيلم النقاط الكمومية، ومدى الاعتماد على مواد خالية من الكادميوم.

محتوى النقاط الكمومية

تعتمد الجودة الحقيقية لتلفزيون النقاط الكمومية على كمية النقاط الكمومية المستخدمة. ويحتاج فيلم النقاط الكمومية إلى حد أدنى يبلغ 3,000 جزء في المليون (ppm) من هذه المادة لتحقيق جودة صورة حيوية وغنية وتعبير لوني دقيق لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام النقاط الكمومية.



فيلم النقاط الكمومية

تلفزيونات ‘Samsung QLED’ تلغي الحاجة إلى طبقة الفوسفور المنفصلة، ما يعزز كفاءة الإضاءة والطاقة مع تقديم ألوان أكثر حيوية. أما شاشات ‘QD-OLED’، التي تتكون من طبقة الترانزستور الرقيق (TFT)، ومصدر ضوء ذاتي الانبعاث، وفيلم نقاط كمومية يستخدم الضوء المنبعث من المصدر الضوئي، فتأخذ جودة الصورة إلى مستوى أكثر تقدماً. وفي كلتا الحالتين، يسهم فيلم النقاط الكمومية المخصص، الذي يحتوي على كمية كافية من النقاط الكمومية، بدور أساسي في تقديم جودة صورة فائقة وعمر أطول للشاشة.

خالية من الكادميوم

في المراحل الأولى من تطوير تلفزيونات النقاط الكمومية، كان الكادميوم عنصراً أساسياً لتحقيق المزايا الرئيسية للنقاط الكمومية، مثل إعادة إنتاج الألوان ونسبة التباين، حيث كان يُعتبر المادة الأكثر كفاءة لإنتاج النقاط الكمومية في ذلك الوقت.

لكن مع ذلك، فإنّ كون الكادميوم مادة سامة شكّل عقبة كبيرة أمام تسويق تقنية النقاط الكمومية، حيث كان لهذا العنصر تأثيرات بيئية خطيرة، ما جعل استخدامه على نطاق واسع أمراً صعباً، رغم كونه المادة الأكثر كفاءة لتطبيق تقنية النقاط الكمومية.



واستجابةً لهذا التحدي، طوّرت سامسونج في عام 2014 أول مادة نقاط كمومية خالية من الكادميوم في العالم، ونجحت في تسويق تقنية النقاط الكمومية من خلال تلفزيوناتها ‘SUHD’ في العام التالي، ما مهد الطريق لعصر جديد من تلفزيونات النقاط الكمومية.