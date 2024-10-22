الذكاء الاصطناعي في -‘Galaxy’ كيف يطلق 'Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6' العنان لإبداعك الداخلي؟

الوكيل الإخباري- مع هاتفي 'Samsung Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6'، يمكن لأي شخص أن يصبح مبدعًا بفضل الميزات المتقدمة التي تسهّل إنشاء محتوى عالي الجودة، حتى من دون امتلاك مهارات احترافية. ولأن هاتفك يرافقك أينما ذهبت، ستتاح لك دائماً فرصة استلهام الأفكار من العالم المحيط بك.

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وهنا نستعرض بعض الطرق التي تمكّنك بها هواتف 'Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6' المزودة بتقنيات 'Galaxy AI' من استكشاف إبداعك، من خلال رؤية رسوماتك وصورك وفيديوهاتك من منظور جديد تماماً.



ابدأ برسمة بسيطة، وانتهِ بتحفة فنية

نلتقط جميعنا الكثير من الصور خلال الإجازات مع الأصدقاء، لكن دائماً ما تكون هناك صورة مميزة. أحيانًا ترغب في إضافة لمسة خاصة لها مثل تاج على رأس فتاة عيد الميلاد، لكنك لا تملك تطبيقات التصميم باهظة الثمن، ولا تعرف كيفية استخدامها. لا داعي للقلق! ميزة ‘Sketch to Image’ على هاتفي 'Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6' المدعومة بتقنية ‘Galaxy AI' ستتولى الأمر.

ابدأ برسمة سريعة وبسيطة لما تريد إضافته إلى الصورة التي التقطتها. في غضون ثوانِ، سيتم تحويله إلى عنصر واقعي ينسجم بشكل مثالي مع الصورة في نفس اللحظة.



وبفضل ميزة ‘Sketch to Image’، تتحول رسوماتك الأولية إلى أعمال فنية رائعة. ويمكنك إما دمجها مع صورة موجودة، مثل صور عطلاتك المفضلة، أو البدء بلوحة فارغة لإنشاء عمل فني مميز. كما يمكنك تخصيص إبداعاتك أكثر باختيار أنماط متنوعة، مثل الرسم بالألوان المائية أو الكرتون ثلاثي الأبعاد.

كما يمكنك مع ميزة ‘Sketch to Image’، تحويل رسوماتك إلى تصميم متكامل سينال إعجابك وإعجاب أصدقائك.



اترك للذكاء الاصطناعي مهمة إعادة ابتكار صورتك الشخصية.



على جميع منصات التواصل الاجتماعي، تعد صورة الملف الشخصي عنصراً أساسياً يعبر عن هويتك. ومع’ Portrait Studio’، يمكنك تصميم صورة مميزة تلفت الانتباه. بدلاً من أن تكون الصورة التي تلتقطها لنفسك هي الخطوة الأخيرة، تصبح مع ‘Portrait Studio’ مجرد البداية. سواء أردت الظهور كشخصية من كتاب مصور، أو كرتون ثلاثي الأبعاد، أو لوحة بالألوان المائية، أو رسم تخطيطي، ستمنحك هذه الأداة تجربة فريدة تجسّد شخصيتك بأسلوب إبداعي.



ابدأ بالتقاط صورة لنفسك أو لأي شخص تريد تحويل صورته. ثم افتح ‘Portrait Studio’من خيار ‘Photo Assist’ في تطبيق المعرض، واختر النمط الذي تود أن يُبدعه الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، اضغط على ‘Generate’ ودع ‘Galaxy AI’ يحول صورتك إلى عمل فني جاهز للمشاركة فوراً. ستحصل على صورة ملف شخصي مميزة، وسيتساءل الجميع عن كيفية صنعها.



حركة بطيئة دون عناء التحضير

جميعنا نلتقط الصور خلال الإجازات أو أثناء الخروج مع الأصدقاء، لكن في بعض الأحيان نرغب في توثيق لحظة لا تستطيع الصورة وحدها نقلها. دائماً ما يجذب الفيديو الأنظار، ومع ‘Instant Slow-Mo’ يمكنك بسهولة إضافة لمسة درامية إلى مقاطعك. وسواءً كنت تنفذ حركة استعراضية في حديقة التزلج أو تلوّح بوشاحك على شاطئ البحر، يصبح الفيديو أكثر جاذبية وتأثيراً عند تشغيله بالحركة البطيئة. كما تجعل ‘Instant Slow-Mo’ من السهل تطبيق هذا التأثير إلى المقاطع التي التقطتها مسبقاً.



وبفضل 'Galaxy AI'، تعمل هذه الميزة حتى إذا نسيت تصوير الفيديو بالحركة البطيئة من البداية. حيث تستخدم تقنية 'AI Frame Rate Conversion (AI FRC)' لإنشاء إطارات إضافية بين الإطارات الأصلية، ما يضمن حركة سلسة مع الحفاظ على جودة الفيديو.



ولاستخدام 'Instant Slow-Mo'، قم بتشغيل فيديو في تطبيق المعرض، واضغط باستمرار على الشاشة في اللحظة التي ترغب في إبطائها. ويمكنك مشاهدة التأثير فوراً، مع إمكانية الوصول إلى خيارات إضافية لتحسين الفيديو. ولمشاركة الفيديو مع أصدقائك، ما عليك سوى الضغط على زر المشاركة، ومعاينة الفيديو، ثم اختيار مشاركة المقطع بالحركة البطيئة، واستخدام 'Quick Share' لإرساله إلى المقربين إليك بكل سهولة.



ستضفي ميزة 'Instant Slow-Mo’ لمسة إبداعية جديدة على مقاطعك، وستجعلك ترغب في إعادة تشغيلها مراراً وتكراراً.



ومع 'Galaxy AI' على هاتفي 'Galaxy Z Fold6' و 'Galaxy Z Flip6' لديك إمكانات غير محدودة لتحويل صورك ومقاطع الفيديو الخاصة التي ستُبهر الجميع. ويمكن أن تتحول رسوماتك البسيطة إلى تصاميم خلابة ثلاثية الأبعاد، كما يمكنك تجربة تغيير مظهرك بالكامل، سواء بإضافة إكسسوارات من ابتكار الذكاء الاصطناعي أو بتحويل صورتك إلى شخصية كرتونية. حتى مقاطع الفيديو الخاصة بك ستكتسب طابعاً سينمائياً مع تأثيرات مميزة مثل ‘Slow-Mo’.