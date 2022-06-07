الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني يزور الأردن للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - زار سكوْت ماكدونالد؛ الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني، الأردن للمرة الأولى منذ توليه منصبه، وذلك في الفترة الواقعة بين 5-7 حزيران 2022.

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وعكست هذه الزيارة استمرار المجلس الثقافي البريطاني في بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الأشخاص في المملكة المتحدة وخارجها عبر الفنون والتعليم واللغة الإنجليزية، وذلك من خلال برنامج حافل بمجموعة واسعة من أعمال المجلس القيّمة في الأردن.

بدأ ماكدونالد جولته التي استمرت يومين بلقاء فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للتأكيد على الشراكة الطويلة بين الطرفين والمستمرة منذ عقد من الزمن في الأردن وفلسطين ولبنان.

وقد عمّق المجلس الثقافي البريطاني والأونروا شراكتهما رسميًا عبر إبرام اتفاقية تعاون تهدف إلى التعزيز المشترك لمجالات العمل القائمة لتمكين وصول اللاجئين إلى الفرص التعليمية والمهنية، إلى جانب تسهيل برامج تطوير المعلمين وخبراءالتعليم لإثراء مهاراتهم ومعارفهم في اللغة الإنجليزية.



وإلى جانب ذلك، زار ماكدونالد مكتب المجلس الثقافي البريطاني في الأردن؛ حيث حظي بفرصة الالتقاء بالموظفين ومعرفة كيف تمكّن الأردن من التكيّف مع الطريقة الجديدة للعمل في أعقاب الجائحة، ومشاريع المشاركة الثقافية، مع اطلاعه على كيفية إنجاز أعمال التعليم والامتحانات بأعلى المعايير باستخدام الابتكار الرقمي.

واطلع كذلك على شراكات المجلس الثقافي البريطاني الرئيسية القائمة مع الجامعات والدوائر الحكومية والمنظمات الفنية والثقافية المحلية، ورأى كيف أنها تخلق الفرص لعشرات الآلاف من الشباب كل عام، فضلًا عن الخدمات التعليمية الراقية التي تقدمها لأجيال المستقبل.



وعلاوة على ذلك، التقى الرئيس التنفيذي خلال زيارته مجموعة متنوعة من شركاء المجلس الثقافي البريطاني والمستفيدين منه. وأُتيحت له الفرصة للتحدث مع مجموعة ملهمة من الشباب ورواد الأعمال والباحثين، فضلًا عن خريجي جامعات المملكة المتحدة، ونيوتن خالدي "Newton Khalidi Researcher Links Partners"، والفنانين والقادة المجتمعيين، وفهم كيف تضيف الفرص التي يوفرها المجلس الثقافي البريطاني قيمة لكل من المملكة المتحدة والأردن من حيث ربط الأشخاص ببعضهم بعضًا وتعزيز التفاهم المتبادل وبناء الثقة بين البلدين.



وفي هذا الصدد، علّق ماكدونالد قائلاً: "فتح المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أبوابه منذ عام 1948 ولديه باع طويل في بناء الثقة بين المملكة المتحدة والأردن.

وبالرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فمن الرائع رؤية الصمود الذي أظهره موظفونا وأننا لا زلنا قادرين على التواصل مع ملايين الطلبة والمعلمين والأكاديميين والمبدعين ورواد الأعمال، بينما نبني الروابط مع المملكة المتحدة.

لقد حظيت بفرصة رؤية عملنا في الأردن الذي يتيح الفرص للشباب ويدعمهم للتزوّد بالتعليم والمؤهلات والمهارات اللازمة للوصول إلى أقصى طموحاتهم".





