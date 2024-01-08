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الإثنين، 08-01-2024 02:14 م

الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين الصحية القابضة ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي، عن اختيار مجلة فوربس الرائدة لرئيسها التنفيذي جيمس مايكل لافيرتي ضمن قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2023. وقد تم إدراج لافيرتي ضمن القائمة لما يتمتع به من مهارات قيادية استثنائية، ولقدرته على دفع عجلة الابتكار لدى مجموعة فاين والتزامه الراسخ في تحقيق الامتياز في العمل وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. وكان لافيرتي قد أدرج ضمن نفس القائمة مرتين في الأعوام السابقة.اضافة اعلان



ويمتلك لافيرتي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتد لثلاثة عقود تمتع خلالها برؤية مميزة في عالم الأعمال. وقد عملت مهاراته القيادية الفريدة من نوعها على دفع مجموعة فاين الصحية القابضة نحو مزيد من النجاح وتحقيق نمو كبير، مما عزز مكانتها كمجموعة رائدة في السوق. وعلاوةً على ذلك، فقد ساهمت طريقة إدارة لافيرتي إلى خلق بيئة عمل معاصرة تعمل على تعزيز ثقافة التعاون والابتكار، كما لعب دوراً كبيراً في تمكين الموظفين.


وإلى جانب ذلك، يسعى لافيرتي إلى إحداث تأثير إيجابي في المجتمع. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية لمجموعة فاين الصحية القابضة، والتي تتميز باستدامتها. كما يسعى لافيرتي إلى الارتقاء بصحة ورفاهية الموظفين، ومن الأمثلة البارزة على جهوده في هذا المجال إطلاق سياسة خاصة بصحة الإناث، حيث تقدم مجموعة فاين من خلال هذه السياسة إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 12 يوم للتعامل مع الحالات المتعلقة بصحة المرأة، دون الحاجة إلى تقرير طبي.


ومن جانب آخر، يعتبر لافيرتي مدرباً أولمبياً يعمل بشكل دؤوب على رعاية المواهب الشابة، وتعتبر أحد أبرز إنجازاته في هذا المجال هو عمله مع اللاعب الأولمبي الفلبيني للقفز بالزانة إيرنست أوبييانا، والمصنف الثاني عالمياً، والذي سيتنافس في الألعاب الأولمبية المقبلة.


وتمتلك مجموعة فاين الصحية القابضة خططاً مستقبلية طموحة تحت قيادة لافيرتي تتضمن إنشاء مصنع جديد لإنتاج خام الورق، وهو المصنع السادس للمجموعة، بالإضافة إلى خطة استراتيجية للاكتتاب العام.


هذا وقد استند اختيار الرؤساء التنفيذيين إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تأثيرهم على المنطقة التي يعملون فيها والأسواق التي يخدمونها، بالإضافة إلى النظر في خبرتهم الشاملة ومدة خدمتهم في منصبهم الحالي، إلى جانب حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية، كما تم النظر في إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي، وكذلك الابتكارات التي قدمها والمبادرات التي نفذها.

 




 

 


 

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