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الوكيل الاخباري
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السبت، 03-04-2021 11:52 ص

السالم رئيساً لمجلس إدارة جمعية البنوك، والصفدي نائباً للرئيس

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الوكيل الاخباري - عقدت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن اجتماعها السنوي حيث تم اختيار معالي السيد باسم خليل السالم رئيسا لمجلس إدارة الجمعية لدورتها الجديدة المقبلة كما اختارت الهيئة العامة للجمعية السيد عمار الصفدي نائباً للرئيس.

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وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية البنوك الجديد يوم الثلاثاء الموافق 30 آذار عبر تقنية الاتصال المرئي (ZOOM)، بحضور جميع أعضاء المجلس الجديد.


بدوره هنأ رئيس المجلس الجديد باسم خليل السالم كافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقة الهيئة العامة بهم باختيارهم لعضوية مجلس إدارة جمعية البنوك للدورة 2021-2024، وشكر أعضاء مجلس الادارة على انتخابهم له رئيساً للمجلس.


وأعرب السالم عن شكره وتقديره لرئيس المجلس السابق السيد هاني القاضي ولجميع أعضاء مجلس الادارة للدورة السابقة 2018-2021، مثمناً لهم أداؤهم المتميز وجهودهم الكبيرة التي بذلوها في خدمة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني وخصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، وأكد عميق تقديره للدور الكبير التي بذله المجلس السابق في تحسين صورة القطاع المصرفي.


كما شكر السالم الدكتور ماهر المحروق مدير عام الجمعية، وشكر جميع البنوك الأعضاء على جهودهم وتعاونهم المستمر وتنسيقهم التام مع الجمعية.


وأضاف السالم أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة المسيرة والبناء على الإنجازات الكبيرة التي حققها المجلس السابق، وبأن المجلس الجديد سيسعى بكل جهد لتحقيق الأهداف الأساسية للجمعية والمتمثلة برعاية مصالح البنوك الأعضاء والتنسيق فيما بينهم تحقيقا لمنفعتهم المشتركة، وتطوير أساليب أداء الخدمات المصرفية وتحديثها، وترسيخ مفاهيم العمل المصرفي وأعرافه وإتباع نظم وإجراءات موحدة لهذه الغاية.


وكانت الهيئة العامة لجمعية البنوك في الأردن قد التأمت في اجتماعها العادي السنوي يوم الثلاثاء الموافق 30 آذار، والذي تم فيه التوافق على أعضاء مجلس الإدارة الجديد، حيث تم تسمية تسعة بنوك وفازت بالتزكية بعضوية المجلس وهي: البنك العربي، بنك الإسكان، البنك الإسلامي الأردني، بنك الاتحاد، البنك الأردني الكويتي، بنك الأردن، وبنك المال الأردني / كابيتال بنك، والبنك التجاري الأردني، والبنك العقاري المصري العربي.


كذلك اطلعت الهيئة العامة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وصادقت عليه، كما أقرت الهيئة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية لعام 2020، وأقرت كذلك الميزانية العمومية للجمعية عن السنة المالية 2020، وصادقت على تقرير المدقق القانوني، إضافة لإقرار الموازنة التقديرية للجمعية للعام 2021.

وقد أعرب السيد هاني القاضي رئيس المجلس السابق عن شكره لأعضاء الهيئة العامة على حضورهم ومشاركتهم الاجتماع، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة السابقين على تعاونهم الكبير وما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في مجلس الإدارة. كما هنأ القاضي أعضاء مجلس ادارة الجمعية الجدد متمنياً لهم كل النجاح والتوفيق في خدمة القطاع المصرفي وفي تمثيل مصالح البنوك الأعضاء. وشكر القاضي مدير عام الجمعية الدكتور ماهر المحروق وموظفي الجمعية على أدائهم المتميز وجهودهم في القيام بالمهام الموكلة إليهم.

 




 

 


 

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