السفارة القطرية تحتفي بانطلاق المونديال بخيمة ضخمة

الوكيل الإخباري - احتفت السفارة القطرية بانطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم الذي تستضيفه الدوحة حتى 18 الشهر المقبل.



وبحضور العديد من الشخصيات نظمت السفارة خيمة ضخمة احتفالية تفاعل معها الحضور في مجمع الملك الحسين للأعمال، مؤكدين سعادتهم بالأجواء الرائعة.



وأكد السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني أهمية المناسبة التي تزامنت مع افتتاح الحدث العالمي واستطرد في هذا الاتجاه: كلمات سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد منذ الفوز بملف الاستضافة وحتى صافرة البداية اليوم كانت النبراس الحقيقي والضوء الجاذب للنجاحات.

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