الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يكرم صاحبة مشروع "حفظ النعمة" بالعقبة

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

الأحد، 07-05-2023 01:59 م

السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

WhatsApp Image 2023-05-06 at 7.14.26 PM


الوكيل الإخباري - التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله/رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، سعادة السفير الاسترالي في الأردن برنارد لينش، وعلى هامش اللقاء، استقبلت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء السفير  لينش خلال زيارته الى الجامعة، وناقشت معه سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات الاسترالية في المجال الأكاديمي والبحثي في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا الأعمال.اضافة اعلان


واستعرضت الدكتورة ابو الهيجاء خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، وعدد من عمداء الكليات، مسيرة التميز التي خطتها الجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت الى مصاف الجامعات المتقدمة، وحصول كافة تخصصاتها على الاعتمادات الدولية، وكذلك حصول عدد من طلبتها على مراكز متقدمة في مسابقات البرمجة العالمية، إضافة إلى قصص نجاح خريجيها وتوليهم مناصب مرموقة في شركات ومؤسسات عالمية أو شركات ريادية قاموا بتأسيسها وإدارتها.

وأكدت الدكتورة  أبو الهيجاء، حرص الجامعة على تعزيز فرص التعاون  في المجالات العلمية والبحثية المشتركة، وتشجيع التبادل الطلابي من خلال اتفاقيات وقعت مع جامعات عالمية مرموقة تهدف لفتح آفاق التعاون والاطلاع على تجارب جديدة تسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم.

وأعرب السفير لينش، عن سعادته بالتميز الذي وجده في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، و قد أبدى إعجابه بالنهج الذي تخطوه الجامعة وما وصلت إليه من تطور سريع ومميز في جميع المجالات، لتكون بداية لتعاون مستقبلي بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعات الاسترالية، ضمن السعي المستمر  لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة، جال السفير برفقة رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء وعدد من العمداء والاساتذة في أرجاء الجامعة واطلع على المختبرات المزودة بالاجهزة والتكنولوجيا الحديثة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Toyota @ TGR_GT Cup_11

النداء الأخير للراغبين بالمشاركة في بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات جي تي 2023

WhatsApp Image 2023-05-07 at 2.49.53 PM

المال للتمويل ودروزة موتورز تطلقان حزم تمويلية ميسرة لامتلاك دراجات وسكوترات

ara

البنك العربي يحصد جائزة "أفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعيّة للشركات" في الشرق الأوسط

Thumbnail

برنامج One UI 5 الجديد يقدم لمحة على ساعات Galaxy القادمة لنوم وصحة أفضل

b1c80a5b66935cba621943b63347e951

كريم الأردن توقع اتفاقية مع أتوهب

نشمي2

النشمي والهيئة السعودية للسياحة يوقعان اتفاقية تعاون

أخبار متعلقة
2

مصرف الراجحي - الأردن ينضم إلى منصة " بُنى" للمدفوعات العربية

WhatsApp Image 2023-05-03 at 3.19.15 PM

مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا يفتتح المخيم التدريبي لجائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة بنسختها الثالثة عشرة بالتعاون مع اورانج كورنرز

ara

البنك العربي يدعم أنشطة توعوية في متحف الأطفال الأردن

WhatsApp Image 2023-05-01 at 11.05.46 AM

افتتاح فرع ماكدونالدز اربد الرئيسي بحلّته الجديدة

428-4285557_royal-jordanian-airlines-logo-royal-jordanian-airlines-logo

الملكية الأردنية تستقطب 270 ألف زائر إلى الأردن خلال الربع الأول من العام

wwww

زين تطلق الجيل الخامس (5G) وتقدم 100 جيجابايت مجانية