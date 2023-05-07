السفير الاسترالي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري -

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التقت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله/رئيس الجمعية العلمية الملكية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، سعادة السفير الاسترالي في الأردن برنارد لينش، وعلى هامش اللقاء، استقبلت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء السفير لينش خلال زيارته الى الجامعة، وناقشت معه سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات الاسترالية في المجال الأكاديمي والبحثي في تخصصات الهندسة وعلم الحاسوب وتكنولوجيا الأعمال.واستعرضت الدكتورة ابو الهيجاء خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، وعدد من عمداء الكليات، مسيرة التميز التي خطتها الجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت الى مصاف الجامعات المتقدمة، وحصول كافة تخصصاتها على الاعتمادات الدولية، وكذلك حصول عدد من طلبتها على مراكز متقدمة في مسابقات البرمجة العالمية، إضافة إلى قصص نجاح خريجيها وتوليهم مناصب مرموقة في شركات ومؤسسات عالمية أو شركات ريادية قاموا بتأسيسها وإدارتها.وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، حرص الجامعة على تعزيز فرص التعاون في المجالات العلمية والبحثية المشتركة، وتشجيع التبادل الطلابي من خلال اتفاقيات وقعت مع جامعات عالمية مرموقة تهدف لفتح آفاق التعاون والاطلاع على تجارب جديدة تسهم في تحسين وتطوير منظومة التعليم.وأعرب السفير لينش، عن سعادته بالتميز الذي وجده في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، و قد أبدى إعجابه بالنهج الذي تخطوه الجامعة وما وصلت إليه من تطور سريع ومميز في جميع المجالات، لتكون بداية لتعاون مستقبلي بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعات الاسترالية، ضمن السعي المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وفي نهاية الزيارة، جال السفير برفقة رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء وعدد من العمداء والاساتذة في أرجاء الجامعة واطلع على المختبرات المزودة بالاجهزة والتكنولوجيا الحديثة.