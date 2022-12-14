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الأربعاء، 14-12-2022 10:07 ص

السفير التشيلي يزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

تشيلي


الوكيل الإخباري - بحثت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء وسفير جمهورية تشيلي الصديقة في عمان سعادة السيد خورخيه تاغله، سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات التشيلية في مجالات ريادة الأعمال، والأمن السيبراني ، والاستدامة في التعليم والأعمال.
واستعرضت الدكتورة ابو الهيجاء مسيرة التميز التي خطتها الجامعة منذ تأسيسها حتى وصلت الى مصاف الجامعات العالمية، وحصول كافة كلياتها على الاعتمادات الدولية ودخول طلبتها لقوائم العالمية من خلال الحصول على المراكز الأولى في مسابقات البرمجة العالمية، بالإضافة إلى قصص نجاح طلبتها في الحصول على مناصب عليا في مختلف الشركات والمنظمات الدولية.

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وأكدت الدكتور ة أبو الهيجاء، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس العمداء، ومدير وحدة العلاقات الخارجية ، حرص الجامعة على تحقيق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمنائها ، في تعزيز التشبيك الدولي والتعاون مع الجامعات العالمية في المجالات العلمية والبحثية المشتركة.


وأعرب السفير تاغله، عن سعادته بهذا التعاون المميز ، مبدياً إعجابه بالنهج الذي تخطوه الجامعة وما وصلت إليه من تطور سريع  ومميز في جميع المجالات، لتكون بداية لتعاون مستقبلي بين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا والجامعات التشيلية، ضمن السعي المستمر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

 




 

 


 

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