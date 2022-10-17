السوق الأردني يستعد لاستقبال أفضل سيارة كهربائية وأكثرها مبيعا Aion Y من GAC

الوكيل الإخباري - مع الارتفاع المطرد في أسعار النفط على مستوى العالم والتزام الشركات الكبرى لخفض انبعاثات الكربون، تتوجه شركات السيارات لصناعة مركبات صديقة للبيئة من اهمها السيارات الكهربائية والتي أصبحت من أهم الصناعات التي يتنافس عليها كبار صناع السيارات في العالم.

وبما أن الصين تعد واحدة من أوائل الدول المصنعة للسيارات الكهربائية بما تملكه من قدرات تكنولوجية عالية وقدرات بشرية ضخمة، كان من الطبيعي أن تكون أحد أكبر المنافسين في هذا السوق.

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Aion Y الجديدة كليا واحدة من أفضل ما أنتجت الشركات الصينية في مجال السيارات الكهربائية و التي حققت ارقام قياسية في المبيعات في الصين، والتي تنتجها شركة جي إيه سي (GAC Motor) والتي تعد واحدة من أهم وأوائل الشركات الصينية التي تواجدت في السوق الأردني منذ عام 2015.

من المؤكد أن السيارة ستكون متاحة قريبا جدا بالسوق الأردني، من خلال الوكيل الرسمي والحصري ل جي ايه سي في الأردن شركة القدرة العربية للتجارة العامة وهي جزء من مجموعة شركات عليان وكلاء كيا وهيونداي وايسوزو واطارات كومهو في الأردن.



وقد قامت شركة جي إيه سي الصينية بتقديم السيارة للمرة الاولى في معرض جوانجتشو في عام 2020 ومن حينها لم تتوقف عن التطوير السيارة باستمرار، مما جعل من السيارة منافس قوي جدا للسيارات الكهربائية.



مواصفات سيارة Aion Y الكهربائية الجديدة

تعد نسخة Y السيارة الرابعة في عائلة Aion بعد نسخ V الكروس أوفر وS السيدان وLX الكروس أوفر، وتتميز السيارة بشكلها العصري ويتناسب مع القدرات الهائلة التي تتمتع بها السيارة الأكثر مبيعاً في سوق السيارات الكهربائية.

وعلى عكس الكثير من السيارات الكهربائية، يمكن لسيارة Aion Y ان تقطع مسافة تصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة ودون توقف.



وسائل الأمان في سيارة Aion Y الكهربائية

من أهم العوامل التي يعتمد عليها قرار الشراء في السيارات هي وسائل الامان، ومن هنا اهتمت الشركة المنتجة لسيارة Aion Y الجديدة بالعديد من عوامل الأمان منها على سبيل المثال لا الحصر، وسائد الامان الهوائية للمقصورة، وحساسات المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، كما يوجد أنظمة أمان جديدة ومتطورة تحمي الركاب وتساعد السائق للوصول لوجهتة سالماً.



وسائل الرفاهية في سيارة Aion Y الكهربائية

ولم تغب الرفاهية عن السيارة ايضا، فبخلاف التصميم الداخلي البالغ الأناقة والرقي، نرى أيضا وجود نظم مساعدة السائق ADiGO 3.0 والركن بضغطة زر ونظام ترفيه 5G وعدادات LCD وشاشة كبيرة للكونسول الوسطي، ومصابيح أمامية ليد وأجنحة خلفية وكذلك شاشة مبهرة مقاس 14.6 بوصة.