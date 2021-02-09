السوق المفتوح أفضل الطرق للتخلص من الالكترونيات المستعملة

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح وجهتك الإلكترونية المثالية

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ينتشر في الأسواق عدد كبير ومتنوع من الأجهزة الإلكترونية التي تختلف فيما بينها من حيث طبيعة عملها، والوظيفة التي تقوم بها، والفئة المستفيدة منها، بما في ذلك الكمبيوتر، والكاميرات، والسماعات، والمكيفات، وما شابه، ونظراً إلى أنها عادةً ما يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر ودوري من قبل الشركات المصنعة، وبالتالي طرح موديلات وإصدارات جديدة؛ تتضمن على مواصفات أفضل، يندفع الأشخاص إلى ضرورة تغيير القديم منها، وهنا يأتي دور موقع السوق المفتوح الذي يقدم لهم حلاً مثالياً للتخلص منها مع ضمان الاستفادة حتى اللحظة الأخيرة.

موقع السوق المفتوح



يصنف السوق المفتوح OpenSooq واحداً من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث يضم شريحة واسعة جداً من المستخدمين، ويزوره نسبة عالية من الأشخاص بشكل يومي، ويعود ذلك بفضل ما يتسم به من درجات مصداقية مرتفعة، وما يتميز به من سهولة في الاستخدام، وضمان الوصول إلى النتائج المرجوة خلال وقت قصير، ودون الحاجة إلى بذل أي مجهود.



تخلص من أجهزتك الإلكترونية على السوق المفتوح



تشغل الأجهزة الإلكترونية المستعملة أو القديمة في بعض الأحيان حيزاً كبيراً من المنزل، لذا يتجه الأشخاص إلى البحث عن أفضل الطرق للتخلص منها، والاستفادة من الموقع المتواجدة به بوضع الأجهزة الجديدة التي تلبي حاجتهم خلال الفترة الفعلية، لذلك نجد البعض ممن يتبرعون بها، وآخرين يذهبون مع الخيار السهل، ألا وهو إلقائها في القمامة، لكن مع ظهور موقع السوق المفتوح على الساحة؛ لم يعد الأمر معقداً أو يتطلب تفكير، إذ يمكن بكل سهولة التوجه إلى بيعها، وتحقيق ربح منها حتى لو كان بسيطاً، دون الحاجة إلى بذل أي جهد أو تضييع وقت، فكل ما يتطلبه الأمر هو نشر إعلان عن الرغبة ببيع الجهاز المعني، والانتظار لغاية الحصول على ردود من المستخدمين والزوار المهتمين، سواء عبر الهاتف، أو من خلال الدردشة أو التعليقات المتوفرة أسفل كل إعلان في الموقع.



الأجهزة الإلكترونية على السوق المفتوح



يغطي موقع السوق المفتوح بخدماته تسعة عشر دولة مختلف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله قادراً على خدمة شريحة واسعة للغاية من الأفراد والشركات على اختلاف أحجامها، ومن جهة أخرى؛ يتميز بأنه مصمم مع واجهة استخدام منظمة ومباشرة، حيث تتضمن على مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المعنونة، بما في ذلك قسم اجهزة - الكترونيات الذي يشمل على عدد هائل ومتنوع من إعلانات العرض والطلب لشتى أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتي تم العمل على تصنيف كل منها وفقاً لطبيعتها تحت مجموعة من الأقسام الفرعية المندرجة منه؛ مثل: لابتوب - كمبيوتر، ومسجلات - راديو، ومودم - راوتر، وريسيفر - دي في دي، وطابعة - فاكس - بروجيكتر، والمزيد غير ذلك.



كيفية نشر إعلان بيع أجهزتك الإلكترونية على السوق المفتوح



تتمثل عملية نشر إعلان على موقع السوق المفتوح باتباع مجموعة بسيطة ومتسلسلة من الخطوات، إذ بدايةً لابد من الانتقال إلى الموقع على الشبكة، أو على الهاتف الذكي بعد أن يتم تنزيله وتثبيته، ثم النقر على أيقونة "أضف إعلان الآن"، وعليه سوف يظهر قوائم الأقسام التي يتم اختيار "اجهزة - الكترونيات"، ثم القسم الفرعي ذو الصلة، ثم يتم إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، وهي عبارة عن بيانات خاصة بتفاصيل الغرض المراد بيعه، وأرقام التواصل مع المعلن، كما يمكن هنا إرفاق صور له للتسريع من عملية بيعه؛ عبر جذب عدد أكبر من المهتمين، ثم النقر على خيار نشر وحفظ الإعلان.





