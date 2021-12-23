السوق المفتوح أكبر موقع إعلانات مبوبة في الجزائر

الوكيل الاخباري - السوق المفتوح OpenSooq؛ هو أكبر وأهم رواد المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة في الجزائر، حيث يصنف اليوم الرقم #1 في البيع والشراء بين المواطنين والمقيمين في الدولة، لمختلف المنتجات والسلع والبضائع؛ جديدة كانت أم مستعملة، إذ يمكن من خلاله إتمام العمليات التجارية بضغطة زر، دون الحاجة لبذل أي مجهود يذكر، سواء كنت بائعاً أم مشترياً، ناهيك عن أنه موقع مجانيّ الاستخدام، ويتضمن على قاعدة ضخمة جداً من المستخدمين، مما يعني عدد هائل من إعلانات العرض التي يمكن الاختيار من بينها، بما يتوافق مع حاجتك وميزانيتك.

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موقع السوق المفتوح بوابتك إلى عالم البيع والشراء في الجزائر



يوفر موقع السوق المفتوح لجميع مستخدميه مساحات إعلانية تم العمل على تصنيفها ضمن أقسام رئيسية وفرعية معنونة، بحيث تساعد المستخدم في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد الفئة المستهدفة، وتحقيق نسبة مشاهدات عالية، وبالتالي ارتفاع فرص البيع، واكتساب الأرباح، فعلى سبيل المثال يمكن لكل من يرغب ببيع عقار نشر الإعلان الخاص به في قسم عقارات للبيع، وتحديد نوعه، ومساحته، وموقعه، وعمر البناء، وما إلى ذلك من معلومات مطلوبة، بالإضافة إلى إمكانية إرفاق صور له من أجل جذب نسبة أعلى من المهتمين، ثم تعبئة معلومات التواصل لاستقبال الاستفسارات والأسئلة والاتفاق على البيع.



تساعد آلية الإعلان هذه البائع في الوصول إلى هدفه، إذ سوف يظهر إعلانه ضمن نتائج البحث ذات الصلة، وعليه سيتم التواصل معه من قبل المشترين المحتملين.



الجدير بالذكر أن موقع السوق المفتوح يتيح إمكانية نشر إعلانات العرض والطلب على شتى أنواع المنتجات والبضائع والخدمات والعقارات والسيارات وحتى الوظائف، وذلك ضمن واجهة استخدام رئيسية مباشرة ومنظمة، وتشمل على شريط بحث متطور يمكن من خلاله الوصول إلى النتائج المرجوة خلال دقائق، فكل ما عليك هو تحديد القسم الرئيسي والفرعي المعنيين، ثم تحديد بعض المعلومات الإضافية لحصر النتائج بشكل أفضل، وعليه سوف تظهر كافة الإعلانات ذات الصلة أمامك للتصفح والاختيار.



لماذا موقع السوق المفتوح؟



يلعب موقع السوق المفتوح والتطبيق الرسمي التابع له على الهواتف الذكية، والمتاح بكل من متجر آب ستور، وجوجل بلاي، وهواوي AppGallery، دوراً فعالاً في الجمع ما بين البائع والمشتري، بحيث يمكن القول أنه يشكل حلقة وصل بين الطرفين، دون أن يتطلب أي عمولة أو رسوم، إذ يمكن تعريفه على أنه منصة من السهل الوصول إليها في أي مكان وزمان، وتنفيذ ذلك بسهولة تامة، الأمر الذي جعلها من أكبر وأفضل منصات الإعلانات المبوبة في الجزائر وغيرها من الدول التي يقدم خدماته بها؛ كالأردن، والسعودية، والإمارات، والعراق.



نشير كذلك إلى أن التنوع الكبير في إعلانات موقع السوق المفتوح فتحت المجال أمام كافة المهتمين بنشر إعلانات عرض وطلب وشجعتهم على التداول من خلاله، ويعود ذلك إلى ما يتمتع به من مستويات عالية من الموثوقية والأمان، وخاصية الربط المباشر بين أطراف عملية البيع والشراء، حيث يوفر الموقع على منصته عدة طرق للتواصل، بما في ذلك الاتصال الهاتفي، والدردشة، والتعليقات، ناهيك عن أنه يتم تحديث الإعلانات على منصته بصورة يومية، مما يؤكد على التنوع به، وجاهزيته لاستقبال عدد لا نهائي من الإعلانات.



لا يمكن أن ننسى أيضاً ما يقدمه موقع السوق المفتوح من خدمات إعلانية مدفوعة مميزة، تساعد المستخدمين في مضاعفة نسب المشاهدات على إعلاناتهم، وبالتالي زيادة نسب البيع، وتحقيق المزيد من الأرباح، بالإضافة إلى أنها تساعد التجار وأصحاب الإعمال على التوسيع من آفاق عملهم، وبناء علامتهم التجارية، وكل ذلك مقابل دفع رسوم رمزية، وعليه نذكر من أهمها خدمة التيربو، والإعلانات المميزة، والمتاجر، وإعادة النشر، والبنر.