السوق المفتوح أكبر موقع لبيع الحيوانات الأليفة في الأردن

الوكيل الاخباري - يتجه الكثير من الأفراد والمواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية إلى تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم؛ بسبب حبهم لها والرغبة بأن تكون أنيساً لهم، أو لتعليم أطفالهم بعض القيم الإنسانية الهامة؛ كالتعاون، والألفة، والمحبة، والاهتمام بالآخرين، مما يدفعهم للبحث عن أماكن بيع حيوانات أليفة بأسعار معقولة، ودون الحاجة لبذل الكثير من الجهد في البحث والتنقل، سواء قطط كانت أم كلاب أو غيرها، ونظراً إلى أن موقع السوق المفتوح الذي يمثل المنصة الإلكترونية الأولى للبيع والشراء في الأردن؛ يهدف دائماً إلى خدمة مستخدميه على أكمل وجه؛ حرص على توفير قسم كامل معني بعرض إعلانات العرض والطلب على مختلف أنواع الحيوانات الأليفة.



يمثل قسم حيوانات للبيع على موقع السوق المفتوح الوجهة المثالية لكل من يرغب بشراء أو بيع حيوان أليف؛ حيث يشمل على عدد هائل من الإعلانات التي يمكن التواصل مع صاحبها للاستفسار والوصول إلى اتفاق؛ وذلك بعد تصفحها، واختيار الأنسب منها للاقتناء، إذ يتضمن كل إعلان على كافة المعلومات التي تهم المشتري حول الحيوان الأليف؛ مثل نوعه، وسعره، وموقع تواجده في المملكة، بالإضافة إلى احتوائه على معلومات التواصل الخاصة بالمعلن، إلى جانب إمكانية تحقيق ذلك عبر خاصية الدردشة أو خاصية التعليقات، مما يعني عملية تواصل مباشرة بين البائع والمشتري دون أي وساطة.



الجدير بالذكر أيضاً أن قسم حيوانات للبيع يشمل على مجموعة من الأقسام الفرعية المعنونة التي ترشد المستخدم إلى طلبه بكل سهولة، بما في ذلك قسم قطط، وطيور، وحمام، وغنم، ودجاج، وخيل، وكلاب، وببغاء، وأسماك، وأرانب، وأبقار، بالإضافة إلى وجود قسم فرعي مخصص لبيع اكسسوارات الحيوانات الأليفة، مع العلم أن الحيوانات المعروضة للبيع في القسم لا تنحصر على المخصصة للتربية المنزلية فحسب، بل يمكن الاستفادة منها لأغراض أخرى، مثل: التجارة، والغذاء، وحراثة الأراضي كالحمير والبغال التي تندرج تحت قسم "خيل"، كما تجدر الإشارة إلى وجود قسم "حيوانات وطيور أخرى" الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من الإعلانات لمختلف أنواع الطيور الغريبة والنادرة.

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الفئات التي يمكنها الاستفادة من قسم حيوانات للبيع



بإمكان شتى فئات المجتمع الاستفادة من قسم حيوانات للبيع؛ أفراد وتجار، وذلك من خلال عرض ما لديهم برسم البيع من جهة، ومن جهة أخرى إيجاد طلبهم دون الحاجة لبذل أي مجهود، أو الاستعانة بوسيط، أو حتى دفع أي عمولة، فضلاً عن القدرة على معاينة الحيوان الأليف المرغوب بصورة مبدأية عبر الاطلاع على الصور المرفقة بالإعلان من قبل البائع.



موقع السوق المفتوح



يصنف السوق المفتوح من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت في مختلف الدول التي يقدم خدماته بها؛ كالأردن، والعراق، وفلسطين، والسعودية...إلخ، فضلاً عن أنه يمثل الموقع رقم #1 للبيع والشراء في الأردن، ويعود ذلك بفضل ما يتسم به من ميزات وخصائص مكنته من التفوق على العديد من المواقع الأخرى، بما في ذلك السهولة في الاستخدام، والواجهة الرئيسية المصممة بشكل مباشر ومنظم، وما يمثله من حلقة وصل مباشرة بين البائع والمشتري، ناهيك عن التنوع الكبير في إعلاناته، وما يوفره من مستويات أمان وموثوقية عالية.