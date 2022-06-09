السوق المفتوح أكبر موقع للبيع والشراء في الأردن

الوكيل الإخباري - لا بدّ أنّك ذهبت للتسوق كثيرًا من أجل بيع أو شراء السلع والخدمات بأنواعها المختلفة، واحتاج منك ذلك الكثير من الوقت والجهد والمال، فأنت تجول الشوارع والمحلات التجاريّة باحثًا عن سلعتك أو خدمتك، وتجري العديد من المكالمات الهاتفيّة لنيل مطلبك، لكن أصبح العالم أسرع من ذلك بكثير، فالتطور التكنولوجي السريع جعل العالم كاملًا قرية صغيرة، لذلك وقتك أصبح أثمن،

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فالفرصة متاحة أمامك لاستخدام التطور التكنولوجي للبيع والشراء، لذلك وُجد موقع السوق المفتوح؛ فهو موقع إلكتروني متخصص في بيع وشراء كافة السلع والخدمات بسهولة ويسر ودون الحاجة لوجود وسيط وإضاعة وقتك وجهدك، وأصبح بفضل خدماته المميزة الموقع الأكبر والأفضل للبيع والشراء في الأردن.



ما هو السوق المفتوح؟



السوق المفتوح هو منصة إلكترونيّة لنشر إعلانات بيع وشراء السلع والخدمات بأنواعها المختلفة والمتنوعة، ولربط المشتري مع البائع مباشرةً دون الحاجة لوجود وسيط، وقد تأسس الموقع في عام 2008م، وكان مقرّه الأساسي في ليبيا، ثم سُجّل رسميًّا في عام 2012م، واتخذ عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشميّة مقرًا له، إلّا أنّه ينتشر إلكترونيًّا في كافة أنحاء الوطن العربي، بل هو الموقع الأفضل والأول للبيع والشراء في كافة أنحاء ومناطق الوطن العربي.



ما الخدمات التي يُقدّمها السوق المفتوح لعملائه في الأردن؟



قد تتساءل ما هي الأسباب التي جعلت من السوق المفتوح هو الموقع الأول والأفضل للبيع والشراء في الأردن رغم انتشار العديد من المواقع الإلكترونيّة الأخرى، لتكون الإجابة باختصار هو بفضل خدماته المميزة والسهلة التي يُقدّمها لمستخدميه، والتي من أبرزها ما يأتي:



- بيع وشراء العقارات



لا بدّ أنّك احتجت في يوم من الأيام للبحث عن عقار مُعيّن للبيع، أو الشراء، أو الإيجار، سواء كنت تبحث عن منزلًا أو شقة للعيش فيها، أو محل تجاري، أو استديو، وغيره العديد، لتبدأ رحلة التواصل مع زملائك وأصدقائك وأقاربك، لكن مهما كانت دائرة معارفك واسعة، إلّا أنّك تحتاج إلى نطاق أوسع للبحث، وإيجاد الخيار الأفضل والأنسب، ليكون أمامك خيار السوق المفتوح هو الأفضل والأول؛ فهو يهتم بتوفير عدد هائل من إعلانات العقارات المُتاحة للبيع والشراء والإيجار الواضحة والمُفصّلة؛ إذ يُوجد إلى جانب كل إعلان كافة المعلومات التي قد تحتاجها، ومنها: عُمر البناء، وموقعه الجغرافي، ومساحته، وسعر الإيجار أو البيع أو الشراء، وعدد الطوابق، وقربه من الخدمات، وغيرها العديد، إضافةً إلى توفّر طرق متنوعة وسهلة للتواصل مع صاحب العقار مباشرةً دون الحاجة لوجود وسيط، فإذا كنت تبحث عن شقق للايجار في عمان، فلا يتطلب منك الأمر سوى البحث عن ذلك في المكان المخصص، لتظهر لك قائمة من الإعلانات التي يُمكنك اختيار ما يُناسبك منها، والتواصل مع صاحب الإعلان مباشرةً.



- بيع وشراء السيارات



أمّا إذا كنت تبحث عن سيارات للبيع في الأردن؛ فيُمكنك تصفح السوق المفتوح، ومشاهدة كم هائل من إعلانات السيارات المُتاحة للبيع بأنواعها المختلفة والمتنوعة، والتي تُناسب رغبات كافة المستخدمين، كما يُمكنك بيع سيارتك أيضًا إذا كنت ترغب بذلك عن طريق نشر إعلانك على السوق المفتوح، مع ضرورة إضافة تفاصيل البيع، وطرق للتواصل معك، ليبدأ المشترين بالتواصل معك مباشرةً.

ولا يقتصر الأمر على بيع وشراء السيارات فقط، بل يُمكنك أيضًا إيجاد وبيع كافة السلع التي تخص السيارات، ومنها: قطع السيارات، وإكسسوارات السيارات، وأرقام لوحات سيارات مميزة، إضافةً لإمكانيّة صيانة وتصليح السيارة حال تعطلها أو وجود مشكلة معينة فيها.



- بيع وشراء الأثاث



يحتاج اختيار أثاث المنزل إلى وقت وجهد كبير وزيارة العديد من معارض الأثاث، إلّا أنّ وجود السوق المفتوح سهّل تلك المهمّة على أصحابها، إذ يُمكن بيع وشراء أثاث المنزل عبر السوق المفتوح بسهولة ويسر، ويُمكن أن يكون أثاث مستعمل أو جديد، كما تُوجد العديد من الأدوات المنزليّة، وأدوات الحديقة المعروضة على الموقع.



- ما هي ميزات استخدام السوق المفتوح؟



●توفير الجهد والوقت والمال أثناء بيع أو شراء سلع أو خدمات.



●سهولة الحصول على الخدمة من المنزل دون الحاجة لمغادرة المكان؛ إذ يكفي توفر إنترنت، وهاتف محمول أو كمبيوتر.



●سهولة الوصول إلى عدد لا نهائي من الإعلانات التي تنشر كافة أنواع السلع والخدمات وبخيارات متعددة لنفس السلعة، ليختار المستخدم الأنسب منها.



●ربط المشترين مع البائعين إلكترونيًّا بسهولة دون الحاجة لوجود وسيط ودفع تكاليف ماليّة إضافيّة.

