الوكيل الاخباري -

الوظائف الشاغرة في الأردن

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تعتبر الوظائف على اختلاف المجالات والقطاعات المتوفرة بها؛ من أهم السبل المباشرة في اكتساب المال داخل المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى أنها حق من حقوق كل فرد يرغب بأن يكون فعالاً في المجتمع، ويسعى إلى تحقيق ما يطمح إليه، والتطوير من شخصيته ومهاراته، حيث تعد جزءً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولها تأثير رئيسي على كيفية سيرها، لذا نجد نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الأردن؛ الذين يبحثون عن وظيفة شاغرة، تتناسب مع ما يملكون من خبرات وشهادات، أو معرفة ومهارة، إلا أن العثور عليها ليس بالأمر الهين، وخصوصاً مع تزايد إعداد الخريجين وقلة الفرص التشغيلية المتاحة، وهنا جاء موقع السوق المفتوح للتخفيف من مدى تعقيد وصعوبة هذه العملية، وتمكين الأفراد من الحصول على وظيفة جيدة بكل سهولة وسرعة.



موقع السوق المفتوح



يصنف موقع السوق المفتوح OpenSooq؛ واحداً من أهم وأشهر المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة، حيث يضم نسبة عالية جداً من المستخدمين والزوار على حدٍ سواء، وعدد هائل من إعلانات العرض والطلب، ويعود ذلك بفضل ما يتميز بتوفيره من بيئة افتراضية تتمتع بمستويات عالية من الموثوقية والمصداقية؛ وتتضمن على مجموعة واسعة للغاية من الاعلانات على شتى المنتجات والسلع والخدمات والوظائف، بحيث يمكن من خلاله تلبية شتى احتياجات ومتطلبات الأفراد المتواجدين في الدول التي يغطي خدماته بها، والتي يصل عددها إلى تسعة عشر دولة، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية.



لماذا السوق المفتوح أكبر موقع للوظائف الشاغرة في الأردن



يوجد في المملكة نسبة عالية من الباحثين عن وظائف شاغرة في شتى المجالات، وعوضاً عن الانتقال بشكل شخصي بين المقرات التي توفرها، وبذل الكثير من الجهد والمال، وتضييع الوقت؛ عمل السوق المفتوح على جمع كافة ما يتوفر في الأردن من فرص عمل تحت مظلة واحدة، وذلك من خلال تصميم وإطلاق قسم رئيسي خاص يحمل اسم وظائف شاغرة، ويتفرع عنه مجموعة كبيرة من الأقسام الفرعية المعنونة، والتي تضم بدورها جميع الاعلانات ذات الصلة، بما في ذلك قسم وظائف فنيّين وحرفيّين، ووظائف فندقة - مطاعم، ووظائف طب - تمريض - صيدلة، ووظائف مبيعات، ووظائف ميكانيكي سيارات، ووظائف تسويق، ووظائف تكنولوجيا المعلومات، ووظائف صحّة - جمال، ووظائف صناعة وزراعة، ووظائف سائقين وتوصيل، بالإضافة إلى كل من وظائف قانون - محاماة، ووظائف هندسة، ووظائف إدارة - سكرتارية، ووظائف سياحة و سفر، ووظائف كتابة محتوى وترجمة، ووظائف تدريس ودورات تدريبية، ووظائف مالية - محاسبة، ووظائف العلوم الطبية والرعاية الصحية، ووظائف تصميم، ووظائف قطاع الطيران، ووظائف خدمة عملاء، ووظائف تأمين، ووظائف موارد بشرية، ووظائف حراسة - أمن، ووظائف إنتاج وإعلام.



يعتبر السوق المفتوح أكبر وأهم موقع للوظائف الشاغرة؛ نظراً إلى يقدم عدد هائل من اعلانات التوظيف في مكان واحد، الأمر الذي يتيح للباحث إمكانية معرفة ماهية الفرص المتاحة من مكانه، فكل ما يحتاجه الأمر هو زيارة الموقع، أو تحميل التطبيق الرسمي التابع له على الأجهزة الذكية، والمتاح بكل من متجر آب ستور، وجوجل بلاي، وهواوي AppGallery.



كيفية البحث عن وظائف شاغرة على السوق المفتوح



تعد ميزة سهولة استخدام الموقع من أهم الأمور التي تساهم في جعله يصنف من الأفضل، حيث يحتوي على واجهة رئيسية منظمة وبسيطة، وخالية من التعقيدات والإعلانات المنبثقة المزعجة، الأمر الذي يلعب دور حيوي وفعال في وصول المستخدمين والزوار إلى غرضهم بكل سهولة وسرعة، وهو الحال الذي ينطبق على عملية البحث عن وظائف، فكل ما يحتاجه الأمر هو زيارة الموقع على شبكة الإنترنت أو التطبيق، ثم تحديد الموقع الجغرافي المراد البحث فيه عن فرصة عمل ضمن شريط البحث، ثم تعيين القسم الرئيسي وظائف شاغرة، ثم تحديد القسم الفرعي ذو الصلة من القائمة المنسدلة، وبذلك يصبح بالإمكان تصفح عدد هائل من الإعلانات، والتي يمكن حصرها بشكل أفضل من خلال إدخال بعض المعطيات الإضافية في شريط البحث، مثل: سنوات الخبرة، ونوع العقد، ودرجة التعليم.



إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أنه عند الانتهاء من عملية التصفح واختيار الإعلان الذي يلبي حاجة المستخدم؛ يتم التواصل مع المعلن بصورة مباشرة، وذلك من خلال إحدى الطرق المتاحة على الموقع، بما في ذلك خاصيتيّ الدردشة والتعليقات المتوفرة أدنى كافة الإعلانات، أو عبر الاتصال الهاتفي.



