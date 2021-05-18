السوق المفتوح سوق العقارات الاول في الاردن

الوكيل الاخباري - العقارات في الأردن

اضافة اعلان



ينتشر في المملكة الأردنية الهاشمية عدد كبير جداً من العقارات المعروضة برسم البيع أو الإيجار، بمختلف أنواعها، سواء سكنية كالشقق، والبيوت المستقلة، أو تجارية كالمحلات، والمستودعات، بحيث تتوفر كل منها بمواصفات محددة بالاعتماد على عدة عوامل رئيسية، من أهمها المساحة، والموقع الجغرافي، وعمر البناء، ومدى قربها من الخدمات، والديكورات والتشطيبات؛ أي يمكن القول أن سوق العقارات الأردني متنوع للغاية، ومن الصعب معاينة كافة ما يشمل عليه منها بهدف الشراء أو التأجير من قبل المواطنين والقاطنين بالمملكة، ومن جهة أخرى يعني ذلك صعوبة وصول مالكوها إلى الهدف من الإعلان عنها خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أن الحل بسيط وسهل، بفضل موقع السوق المفتوح الإلكتروني، حيث يمثل حلقة وصل مباشرة ما بين المعلن والمستهلك، دون الحاجة إلى دفع أي عمولة أو رسوم.



السوق المفتوح الموقع العقاري الأول في الأردن



يصنف موقع السوق المفتوح في وقتنا الحالي واحداً من أهم المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، حيث يعمل على توفير منصة افتراضية موثوقة وآمنة لبيع وشراء أي شي وكل شيء، إذ يتضمن على عدد هائل من إعلانات العرض والطلب على شتى أنواع المنتجات والبضائع والعقارات والسيارات، وحتى الخدمات والوظائف، كما أنه يمثل الموقع العقاري #1 في الأردن بفضل ما يتميز به من سمات تجعله الخيار الأول الذي يتبادر إلى الأذهان عند الرغبة بالعثور على عقار للبيع أو التأجير، أو الرغبة بالإعلان عنه، ونذكر من أهمها السهولة في الحصول على معلومات تتمتع بأقصى درجات المصداقية حول الخيارات العقارية المتاحة في سوق العقارات المحلي، إلى جانب إمكانية الإطلاع على سعر كل منها، والمقارنة فيما بينها، وبالتالي ضمان الحصول على أفضل سعر، ناهيك عن القدرة على الاتصال بصورة مباشرة بالمعلن دون الحاجة إلى أي وساطة أو دفع عمولة.



ميزات موقع السوق المفتوح في المجال العقاري



استطاع موقع السوق المفتوح بفضل منهجية عمله التسويقية أن يزيد من معدل الاستثمارات والمعاملات العقارية في الأردن، الأمر الذي يدفع الكثيرين للتساؤل عن ماهية الأسباب الرئيسية التي تجعله اليوم يحظى بهذه الشعبية الكبيرة بين الأردنيين والمقيمين في الأردن، وعلى ذلك نشير فيما يلي إلى مجموعة من أهم هذه الأسباب على النحو التالي:



●يعد السوق المفتوح أكبر سوق عقاري في الأردن، إذ يتميز بتنوع الخيارات الهائل، بحيث يمكن من خلاله إيجاد آلاف إعلانات العرض والطلب على مختلف أنواع العقارات؛ سواء المعروضة للبيع أو الإيجار.



●يتميز بواجهة استخدام رئيسية منظمة وبسيطة، ومن السهل التعامل معها، فضلاً عن أنها خالية من التعقيدات والإعلانات المنبثقة المزعجة.



●يحتوي على مجموعة من التصنيفات الرئيسية والفرعية المعنونة، مما يضمن للمستخدم والزائر على حدٍ سواء؛ إيجاد طلبهم خلال بضع دقائق فقط.



●محتوى الإعلانات المنشورة على موقع السوق المفتوح من قبل المستخدمين تتضمن على كافة المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تمنح الباحث فكرة جيدة عن العقار المعروض، بالإضافة إلى أن البعض منها مرفق بمجموعة من الصور الخاصة بالعقار.



●يتميز السوق المفتوح بسهولة نشر إعلان توفر عقار للبيع أو الشراء، ويضمن للمعلن الوصول إلى النتائج المرجوة خلال فترة زمنية قصيرة مقارنةً بالإعلان عبر الطرق التقليدية.



●يوفر السوق المفتوح العديد من الخدمات الإعلانية المدفوعة التي تضمن تحقيق نسب مشاهدات أعلى خلال وقت أقل، مثل: خدمة التيربو، والإعلانات المميزة.



●يوفر السوق المفتوح فريق عمل يتمتع بدرجات عالية من الكفاءة والمهارة؛ يعمل على تقديم نصائح وتوجيهات توعوية للمستخدمين تتميز بالمصداقية، بحيث يبذل أقصى الجهود من أجل تقديم صورة واقعية حول قرار الشراء أو الاستئجار، وذلك بالاعتماد على دراسة وتحليل الكثير من العناصر، مثل: وضع السوق العقاري المحلي الحالي، والموقع الجغرافي.





