السوق المفتوح في الأردن يتيح لك التواصل مع مقدمي خدمات البناء والمقاولات

الوكيل الإخباري - توفر شركات المقاولات في الأردن مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل تشييد المباني السكنية والتجارية، وترميم وإصلاح المباني، إلى جانب تصميم وتشييد والطرق والتقاطعات والأنفاق وشبكات المياه والصرف الصحي وغيرها، وأصبح بإمكانكم التواصل مع مقدمي خدمات البناء والمقاولات من خلال منصة السوق المفتوح، وتحديداً على قسم الخدمات في الأردن.

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تربط منصة السوق المفتوح بين البائعين والمشترين بشكل مباشر لتمكينهم من البيع والشراء أو الحصول على خدمة أو حتى وظيفة دون عناء، وفور دخولك إلى الموقع أو التطبيق، ستظهر لك السلع وفق قوائم رئيسية وفرعية تتيح لك البحث عن ما تريده بكل سهولة، وعند دخولك إلى القسم الفرعي الذي يحمل اسم بناء ومقاولات في الأردن ستجد مجموعة كبيرة من الإعلانات للأفراد والشركات والمكاتب الهندسية التي تعرض خدماتها، بدءاً من بناء العظم أي تمهيد الأرض للبناء، مروراً بعزل الأسطح وتركيب القرميد وبناء الحجر، وانتهاءً بإنشاء المسابح الداخلية والخارجية والمصاعد والمرافق الأخرى، وعند اختيارك لإعلان ما، يمكنك التواصل مع صاحب الإعلان بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسيط، وذلك إما عن طريق الاتصال أو من خلال خدمة الدردشة المتوفرة على المنصة.



مميزات السوق المفتوح

يتميز موقع السوق المفتوح بسهولة استخدامه من خلال واجهة بسيطة خالية من التعقيدات، وذلك من أجل ضمان وصول جميع المستخدمين والزوار إلى طلبهم في أقل وقت ممكن، حيث يتم تصنيف إعلانات العرض والطلب فيه على مختلف المنتجات والأغراض والسلع ضمن مجموعة من الأقسام الرئيسية والفرعية المنوعة.



من السهل كذلك نشر الإعلانات على السوق المفتوح؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، وذلك من خلال إنشاء حساب وتسجيل الدخول ثم الضغط على أضف إعلان الآن واتباع الخطوات التي تظهر أمامك.



من الجدير بالذكر أنّ السوق المفتوح يوفر مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة، مما يعني أنّ إمكانية بيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، وتشتمل هذه الخدمات على خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية البيع والشراء على السوق المفتوح

للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، ومن الجدير بالذكر أنّك ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



التواصل مع السوق المفتوح

رغم انتشار عدد كبير من المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، يبقى السوق المفتوح هو أكثرها شهرة وموثوقية على مستوى العديد من البلدان، وهو الموقع #1 في المملكة الأردنية الهاشمية، ويعود ذلك لما يتسم به من خصائص تجعله المفضل والوجهة الأولى التي تتبادر إلى الأذهان عند الرغبة بشراء أو بيع أي شي، وإن كان لديك أي استفسارات أو أسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.