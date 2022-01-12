السوق المفتوح لجميع مستلزمات الأطفال وحديثي الولادة بأسعار منافسة

الوكيل الاخباري - هل تبحث عن مستلزمات لطفلك بأفضل الأسعار وبأسرع طريقة على الإطلاق؟ توفر لك منصة السوق المفتوح وتحديداً في قسم لوازم الأطفال والألعاب تجهيزات كاملة وشاملة لمختلف احتياجات الأطفال، بما في ذلك أثاث وغرف نوم الأطفال، وعربات ومقاعد الأطفال، وملابس وأحذية وألعاب أطفال، إلى جانب مستلزمات أخرى متنوعة بأسعار منافسة وخيارات عديدة.

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يندرج تحت القسم الرئيسي أقسام فرعية لتستطيع اختيار ما تريده من مستلزمات الأطفال بشكل دقيق وسريع، وفي كل قسم من هذه الأقسام ستجد عدد كبير من إعلانات العرض والطلب مع تنوّع في الخيارات والمواصفات والأسعار، وكذلك طبيعة عمل المُعلنين البائعين تحديداً؛ سواء كان صاحب مصلحة أو محل أو تاجر، ويمكنك تحديد الخيارات المتوفرة من نوع وحالة السلعة، إذ يتوفر الجديد والمستعمل، وبعد اختيار الإعلان المناسب، يمكنك التواصل مع البائع بشكل مباشر.



لماذا سوق المفتوح؟



يعتبر السوق المفتوح أفضل وأشهر المواقع في عالم الإعلانات المبوبة على شبكة الإنترنت، وهو عبارة عن منصة تتمتع بالمصداقية، وتوفر أعلى معايير الأمان والموثوقية، ناهيك عن ما توفر من واجهة مستخدم سهلة التعامل معها، سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو على التطبيق الذكي، ويمكن من خلالها تلبية الاحتياجات خلال وقت قصير، إلى جانب التنوع الكبير الذي توفره أمام المستخدم؛ مما يعني خيارات أكثر للانتقاء من بينها ولكافة ما يخطر على البال، مع العلم أنّ ملايين المستخدمين يقومون بعرض وتصفح ونشر الإعلانات في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، وهو أكبر منصة للإعلانات المبوبة في المنطقة ورقم #1 في الأردن.



يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر الإعلانات عليه؛ فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين في غضون وقت قصير، كما ويوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، بما في ذلك خدمة تيربو ليظهر في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه، وظهور إشارة مستعجل ليُباع أسرع، إلى جانب خدمات مثل الإعلانات المميزة والمتاجر والبانر وإعادة النشر وغيرها.



كيفية استخدام السوق المفتوح



للبدء بالبيع والشراء والتواصل مع البائعين والمشترين، ما عليك سوى التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي واختيار القسم الذي تود تصفح إعلاناته، والجدير بالذكر أنّ الأمر لا يتقصر على مستلزمات الأطفال فحسب، حيث ستجد فيه ما تشاء من بضائع وسلع تخطر على البال بشكل سهل من خلال أقسام رئيسية وفرعية ستظهر أمامك، بما في ذلك السيارات والعقارات والأثاث المنزلي والإلكترونيات والملابس والحيوانات الأليفة وغيرها العديد، بالإضافة إلى أنه يسعى بشكل دائم إلى البحث عن أفضل الخدمات التي يمكن من خلالها تسهيل العملية التجارية على كل من البائع والمشتري.



لأي استفسارات أو أسئلة حول موقع السوق المفتوح أو التطبيق الذكي، يمكنكم التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء على الرقم 0790180000.