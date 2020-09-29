الوكيل الاخباري –

اضافة اعلان

موقع السوق المفتوح



استطاع موقع السوق المفتوح على مدار العشر سنوات الماضية تحقيق نجاح كبير في مجال الإعلانات المبوبة؛ حيث برز اسمه لامعاً على شبكة الإنترنت دون غيره من المواقع الأخرى، فتمكن من أن يصبح مقصداً لكل من يرغب بإتمام عملية بيع وشراء؛ على اختلاف نوع الخدمة أو المنتج أو السلعة؛ مستعملة كانت أم جديدة، بحيث غطت خدماته 19 دولة من بينها المملكة الأردنية الهاشمية التي بات بها الوجهة المثالية للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء؛ نظراً إلى أنه مثال حيّ وفعال على إمكانية توفر منصة إلكترونية تعمل ضمن عالم الإعلانات المبوبة قائمة وفقاً لتحليل احتياجات السوق الفعلية وما بها من قطاعات محلية، بالإضافة إلى أخذها بعين الاعتبار رؤية المستهلكين من أجل ضمان توفير تجربة تسوق سهلة ومريحة، وعلى مستوى عالي من الجودة والمصداقية.



السوق المفتوح يواكب التطور التكنولوجي



نشهد في وقتنا الحالي تطور تقني وتكنولوجي هائل في شتى المجالات والتخصصات، وعلى ذلك أصبح مفهوم التسويق الإلكتروني من أهم القوى التسويقية التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها، إذ أصبحت شبكة الإنترنت من العناصر الرئيسية في حياة الأفراد حول العالم أجمع، ولا سيما الأردن، الأمر الذي دفع أصحاب الأعمال والمشاريع إلى البحث عن أفضل الطرق التي يمكن من خلالها خوض التجربة بصورة آمنة، لذا نجد نسبة عالية منهم تتجه إلى موقع السوق المفتوح كونه يمثل واجهة إلكترونية مضمونة وموثوقة للتسويق من خلالها، ناهيك عن ما يتسم به من خدمات ومزايا متاحة أمام المستخدمين، نذكر من أهمها ضمان مشاهدة الإعلانات الخاصة بهم من قبل أكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة، وبالتالي زيادة احتمالات البيع، وتحقيق الأرباح.



لماذا السوق المفتوح من أهم طرق التسويق الإلكتروني في الأردن



يتميز السوق المفتوح بأنه أحد المنصات الإلكترونية التي تتمتع بواجهة رئيسية سهلة الاستخدام، وذلك بفضل ما تشمل عليه من تصميم منظم وبسيط على هيئة تصنيفات رئيسية وفرعية، بحيث يمكن للمستخدمين الراغبين بالتسويق للمنتجات والسلع الخاصة بهم أو علامتهم التجارية؛ الوصول إلى غايتهم خلال بضع دقائق فقط، ودون الحاجة لبذل أي مجهود يذكر، وكل ذلك بشكل مجاني تماماً، أو مقابل أسعار رمزية في حال اعتماد أحد الخدمات الإعلانية المميزة التي تساهم على نحو كبير في زيادة معدلات البيع، ورفع نسبة الأرباح، ناهيك على ما يتيحه من إمكانية التواصل بصورة مباشرة مع الزبائن دون الحاجة للاستعانة بوسيط، الأمر الذي من شأنه المساعدة في التعرف على متطلبات المستهلكين الفعلية، وبالتالي إدراك ماهية الأسواق الأكثر ربحاً للعمل بها.

ميزات اعتماد السوق المفتوح وسيلة للتسويق الإلكتروني



يتميز السوق المفتوح بأنه وسيلة إلكترونية تستند في آلية عملها على الإعلانات المبوبة التي تصنف من أفضل وأشهر الطرق التسويقية، إذ يعمل بمثابة حلقة وصل بين المعلن والمستهلك؛ حيث يربط بين المعلن والمستخدم من أجل تلبية احتياجات طرفيّ العملية التجارية خلال أسرع وقت ممكن، وبأقل جهد وتكلفة، إلا أنه يمكن القول أن أبرز ما يميز هذه المنصة الرائدة في المجال أنها تقوم على تحليل وترجمة رغبات المستخدمين إلى إعلانات من السهل تداولها، مما يعني وصولها إلى شريحة واسعة من الفئات المستهدفة، بالإضافة إلى وجود تطبيق رسمي يتبع له يمكن تحميله وتثبيته على الهواتف الذكية التي تعمل بواسطة نظاميّ التشغيل أندرويد وIOS، مما يعني البقاء على إطلاع مستمر على حركة الإعلانات سواء للبائع أو المشتري، نظراً إلى انتشار استخدام الهواتف المحمولة على مدار اليوم.



الخدمات الإعلانية في السوق المفتوح



يقدم السوق المفتوح للمستخدمين المسجلين فعلياً على منصته مجموعة متنوعة من الإعلانات المدفوعة التي تساهم في زيادة عدد المشاهدين على الإعلانات المنشورة، مما يعني زيادة عدد فرص البيع، وبالتالي كسب عائد مادي جيد، ونذكر من هذه الخدمات كل من: المتاجر، والعضوية المميزة، والإعلانات المميزة، والبانر الإعلاني، والتيربو، والحزم، علماً أن الإعلانات المميزة تظهر في أوائل النتائج ضمن القسم المعني، مما يعني رؤيتها فور البحث عن منتجات ذات صلة به.



