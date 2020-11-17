السوق المفتوح موقع #1 في الأردن لبيع وإيجار سيارات من المالك مباشرة

الوكيل الاخباري - موقع السوق المفتوح

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استطاع موقع السوق المفتوح طوال سنوات عمله في مجال الإعلانات المبوبة من ترسيخ اسمه في أذهان الناس، والمحافظة على سمعته الطيبة في تقديم مستويات عالية من المصداقية والموثوقية في ما يتم نشره من اعلانات عرض وطلب فيه، إلى جانب ما يقدمه من خدمات تغطي تسعة عشر دولة مختلفة؛ موزعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية، أي يمكن القول أنه عبارة عن مساحة إعلانية آمنة ومضمونة يمكن من خلالها نشر الإعلانات لشتى البضائع والمقتنيات وحتى الخدمات والوظائف، والبحث عنها؛ بكل سهولة وسرعة.

ميزات موقع السوق المفتوح



يتسم السوق المفتوح بالكثير من الميزات التي ساهمت في جعله واحد من أفضل الخيارات المتاحة في عالم الإعلانات المبوبة بالنسبة لشريحة واسعة من الأفراد، حيث يضم ملايين المستخدمين، ويحقق عدد مشاهدات مرتفع للغاية، ويعود الفضل بذلك إلى الكثير من الأسباب، والتي لعل من أهمها ما يتميز به من سهولة في الاستخدام، وسرعة في الأداء؛ ضمن بيئة افتراضية تتمتع بأقصى درجات الحماية والأمان، بالإضافة إلى التنوع الكبير في ما يحتوي عليه من اعلانات عرض وطلب؛ تندرج جميعها داخل أقسام رئيسية وفرعية معنونة؛ تسهل من عملية الوصول إلى النتائج المرجوة، ناهيك عن ما يتيحه من عملية تواصل مباشرة بين المعلن والمستفيد، والبائع والمشتري؛ بحيث يعمل على الربط بين أطراف العملية التجارية بشكل مباشر دون الاستعانة بوسيط أو دفع أي عمولات، كما يقوم بتوفير عدة طرق للتواصل فيما بينهما، نذكر منها: الاتصال الهاتفي، وخاصية الدردشة المتوفرة أسفل كل إعلان، وخاصية التعليقات المتاحة في كافة الإعلان أيضاً.



بيع وتأجير السيارات عبر السوق المفتوح



يضم موقع السوق المفتوح مجموعة كبيرة من الأقسام الرئيسية والفرعية التي يتم تصنيف الإعلانات فيها، ومن بينها قسم سيارات ومركبات، والذي يشمل بدوره على عدة أقسام فرعية ذات صلة بكل ما يتعلق بعالم السيارات، ونذكر منها: سيارات للبيع، وسيارات للبيع بالأقساط، قطع غيار واكسسوارات السيارات، وارقام سيارات مميزة للبيع، وسيارات للايجار، إذ تحتوي كل منها على عدد هائل من إعلانات العرض والطلب على كل يخص السيارات في الأردن، الأمر الذي يتيح للمستخدم عدد أكبر من الخيارات، مع العلم أن أنواع السيارات المعروضة للتأجير تنقسم إلى: سيارات اقتصادية، وسيارات متوسطة، وسيارات فاخرة، وسيارات فان، أما المعروضة للبيع فهي تنقسم من حيث العلامة التجارية المصنعة، مثل: كيا، ونيسان، وفورد، وجيب، وما إلى ذلك.



البحث في أقسام سيارات ومركبات الفرعية على السوق المفتوح



يعد السوق المفتوح موقع #1 في الأردن لبيع وإيجار سيارات من المالك مباشرة، حيث يدور مبدأ عمل كل من قسم سيارات للبيع وقسم سيارات للإيجار حول توفير مساحة إعلانية للراغبين ببيع وشراء سيارة ما، أو استئجارها وتأجيرها، على اختلاف الموديلات والطرز المتوفرة في الأردن، وكل ذلك دون الحاجة إلى بذل أي مجهود يذكر، أو تضييع للوقت؛ نظراً إلى أنها عملية مباشرة تتم بين الطرفين؛ صاحب الإعلان والمستهلك، فكل ما يتطلبه الأمر من الباحث عن سيارة مناسبة للاستئجار أو الشراء من شأنها أن تعمل على تلبية حاجته؛ هو زيارة الموقع على شبكة الإنترنت، ثم تحديد المدينة أو الموقع الجغرافي المرغوب البحث فيه ضمن شريط البحث الموجود أعلى الشاشة، ثم تحديد القسم الرئيسي سيارات ومركبات، ثم اختيار القسم الفرعي ذو الصلة.



نشير إلى أنه عند الانتهاء من الخطوات السابقة أعلاه؛ سوف يظهر أمام الباحث عدد هائل من الأعلانات ضمن نتائج البحث ليتم الاختيار من بينها، وفقاً لما يلبي حاجته وميزانيته، ثم التواصل مع المعلن من أجل الاستفسار والوصول إلى اتفاق، وكل ذلك بشكل مباشر دون تدخل أي طرف ثالث أو حتى دفع رسوم، من خلال أحد طرق التواصل التي يوفرها الموقع، والتي تتمثل بكل من المكالمات الهاتفية، أو خاصية التعليقات، أو خاصية الدردشة.





