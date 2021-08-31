السوق المفتوح موقع #1 في الاردن لتأجير السيارات

الوكيل الاخباري - يعتبر تأجير واستئجار السيارات من القطاعات الحيوية جداً في الأردن، وتتزايد أعداد الباحثين عن سيارات للايجار بصورة ملحوظة، وبات من الواضح أنّ الاتجاه إلى الإنترنت والمواقع الإلكترونية أصبح الخيار الأمثل في يومنا هذا لإتمام الكثير من العمليات التجارية، بما في ذلك البحث عن سيارة تناسبك وتناسب احتياجاتك، وليس هنالك أفضل من قسم سيارات للايجار على منصة السوق المفتوح لتجد ما تريد من مختلف أنواع السيارات المتوفرة للايجار اليومي والأسبوعي والشهري وحتى السنوي، كما أنّ هذا القسم مناسب للراغبين بتأجير سياراتهم بشكل سهل وسريع وآمن.



يحتاج بعض الأفراد الذين لا يمتلكون سياراتهم الخاص لاستئجار سيارة للحفاظ على الوقت وتجنب ضياعه في استخدام المواصلات العامة، أما البعض الآخر فيبحثون عن سيارات للايجار لقضاء إجازة بعيدة مع العائلة، ولا ننسى أيضاً سيارات الأعراس الفاخرة التي أصبحت من العادات والتقاليد المتعارف عليها في الأعراس. قد يكون البحث عن سيارة مناسبة للايجار متعباً ومنهكاً إن قمت بذلك بمفردك، ولكن مع قسم سيارات للايجار الموجود على موقع وتطبيق السوق المفتوح فقد أصبح الأمر غاية في السهولة.



سيارات للايجار هو عبارة عن مساحة إعلانية للراغبين بتأجير أو استئجار سيارات من كافة أنواع وفئات وموديلات السيارات المتوفرة في جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، وقد بات اليوم الموقع #1 في الأردن لتأجير السيارات نظراً لما يقدمه من خيارات مميزة وتواصل سهل وسريع بين المستأجر والمالك.



كيفية استئجار وتأجير السيارات على السوق المفتوح

اضافة اعلان



بعد الدخول إلى قسم سيارات للايجار على السوق المفتوح، يمكن للراغبين في استئجار سيارة تحديد المواصفات المطلوبة من خلال القائمة في أعلى الصفحة، ويشمل ذلك نوع السيارة وفئتها وموديلها ولونها والكثير من الخيارات الأخرى التي تناسب كافة الاحتياجات، بما في ذلك الإيجار اليومي والأسبوعي والشهري والسنوي، وفي حال كانت المواصفات مناسبة يتم التواصل مباشرةً مع المُعلن. يمكنك من خلال هذا القسم الحصول على سيارة معينة دون الاضطرار إلى بذل مجهود كبير من أجل ذلك، بحيث أن الاتفاق المبدئي يتم من خلال التواصل مع المُعلن عبر التعليقات والدردشة أو الاتصال هاتفياً.



أما في حال كنت تمتلك مكتب لتأجير السيارات، يمكنك عرض جميع السيارات التي تمتلكها للايجار بطريقة سلسة وسهلة للغاية؛ إذ يقتصر الأمر على وضع عدة إعلانات في هذا القسم لتسويق ما لديك من أنواع وموديلات مع تزويد هذه الإعلانات بتفاصيل واضحة، ويشمل ذلك العنوان، وطريقة التواصل، ومواصفات السيارة بشكل عام مع صور واضحة لها، بالإضافة إلى السعر مقروناً بمدة الإيجار. يمكنك أيضاً أن تضع مزيداً من المعلومات في كل إعلان بطريقة بسيطة لتسويق الإعلان بشكل أفضل وتحقيق نسبة مشاهدة أعلى والوصول إلى الفئات المستهدفة في أقل وقت مُمكن.



خدمات السوق المفتوح



من الجدير بالذكر أنّ السوق المفتوح يوفر خدمات إعلانية تساعدك في الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع، ويشمل ذلك خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية، وخدمة الإعلانات المميزة ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.



للبدء باستخدام السوق المفتوح والبحث في قسم سيارات للايجار والعديد من الأقسام الأخرى، ما عليك سوى إنشاء حساب على الموقع أو التطبيق الذكي والبدء بتصفّح ما يهمك من سلع في الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك. للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.

